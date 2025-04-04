هناك “توتر” بين Joel Embiid و 76ers

إصابات جويل إمبييد لا تسبب له فقط تفويت الألعاب ؛ الآن ، هناك صراع داخلي بين المكتب الأمامي للفريق ولاعب نجمهم.

في عرض “الدوري الاميركي للمحترفين اليوم” من ESPN ، قال شامل شارانيا من الداخل إن هناك “توترًا” يحيط بـ Embiid والفريق فيما يتعلق بالتعامل مع إصابة ركبته-حيث خضع لعملية جراحية في نهاية الموسم في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت تشارانيا: “كان هناك بعض التوتر بين جويل إمبيد وتلك المكتب الأمامي ، من فهمي”. “اعتقد الفريق أنه بحاجة للعب في بعض نقاط الموسم ، أنه يحتاج إلى الحصول على تكييفه من خلال اللعب والتحسن بهذه الطريقة. شعر أنه يحتاج إلى الجراحة. لقد انتهى به الأمر إلى إجراء الجراحة”.

تنتهي جراحة في الركبة العظمية في Embiid في 19 مباراة فقط ، حيث بلغ متوسطها 23.8 نقطة و 8.2 كرة مرتدة و 4.5 تمريرة حاسمة أثناء إطلاق النار على 44.4 في المائة من هذا المجال.

الإصابات ليست جديدة في مركز ستار ، حيث كسر اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا حاجز 65 مباراة مرتين فقط في مسيرته في الدوري الاميركي للمحترفين.

دخلت فيلادلفيا في الموسم بتطلعات البطولة ، بعد أن حصلت على نجمة الجناح بول جورج للتواصل مع تيريز ماكسي و Embiid.

وكانت النتائج كارثية ، رغم ذلك. لعب جورج في 41 مباراة فقط هذا الموسم.

كان 76ers أحد الفرق الأولى التي تم إلغاؤها من خلاف التصفيات ، ومشاكل الإصابة بالتصاعد – وخاصة مع Embiid – هي قضايا خطيرة خارج الموسم.

يبدأ العقد التالي لـ Embiid ، وهو امتداد بقيمة 193 مليون دولار في سبتمبر ، بعد الموسم المقبل ، ويمر خلال موسم 2028-29 ، وسيأخذه إلى عيد ميلاده 34 ، وتسلق الأسئلة الكبيرة حول قدرته على الوفاء بها.