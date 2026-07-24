هناك حل من ايكيا لتخزين وتغطية خرطوم الحديقة بأناقة

يعد خرطوم الحديقة ضروريًا لمعظم الناس، ولكن إذا كنت قد قضيت وقتًا وطاقة في تحويل الفناء الخلفي لمنزلك إلى واحة، فقد يكون مجرد تعليقه على الحائط أمرًا قبيحًا للعين. يمكنك محاولة لفه بشكل مرتب، ولكن يبدو أن لديه عادة الالتواء أو التفكك. إحدى الأفكار الشائعة هي إخفاء خرطوم المياه داخل حاوية، مثل سلة GÅRDSBUTIK Bin من ايكيا (39.99 دولارًا).

من المهم الإشارة إلى أنه على الرغم من أن حاوية ايكيا تبلغ سعتها 6 جالون، إلا أنها ليست كبيرة بما يكفي لاحتواء خرطوم تقليدي؛ بدلاً من ذلك، فهو يعمل بشكل أفضل مع خرطوم حديقة قابل للتوسيع. بالنسبة لهذا المشروع، سيتم تثبيت الجزء الخلفي من حاوية GÅRDSBUTIK على الحائط الخاص بك، بينما تكون الرافعات الأمامية للأمام للسماح بالوصول إلى الخرطوم ثم إخفائه بعيدًا بشكل أنيق عندما لا يكون قيد الاستخدام.

على TikTok، يعرض لنا منشئ المحتوى الذي يستخدم Cosy_casa_ العملية. ستحتاج إلى مثقاب مطرقة وسكين متعدد الاستخدامات ومطحنة زاوية. بدلًا من جلاخة الزاوية، يمكن أيضًا تنفيذ المهمة باستخدام سكين متعدد الاستخدامات إذا كنت حذرًا، أو باستخدام منشار (أو منشار الحوائط الجافة).