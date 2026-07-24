هناك حل من ايكيا لتخزين وتغطية خرطوم الحديقة بأناقة

يعد خرطوم الحديقة ضروريًا لمعظم الناس، ولكن إذا كنت قد قضيت وقتًا وطاقة في تحويل الفناء الخلفي لمنزلك إلى واحة، فقد يكون مجرد تعليقه على الحائط أمرًا قبيحًا للعين. يمكنك محاولة لفه بشكل مرتب، ولكن يبدو أن لديه عادة الالتواء أو التفكك. إحدى الأفكار الشائعة هي إخفاء خرطوم المياه داخل حاوية، مثل سلة GÅRDSBUTIK Bin من ايكيا (39.99 دولارًا).
من المهم الإشارة إلى أنه على الرغم من أن حاوية ايكيا تبلغ سعتها 6 جالون، إلا أنها ليست كبيرة بما يكفي لاحتواء خرطوم تقليدي؛ بدلاً من ذلك، فهو يعمل بشكل أفضل مع خرطوم حديقة قابل للتوسيع. بالنسبة لهذا المشروع، سيتم تثبيت الجزء الخلفي من حاوية GÅRDSBUTIK على الحائط الخاص بك، بينما تكون الرافعات الأمامية للأمام للسماح بالوصول إلى الخرطوم ثم إخفائه بعيدًا بشكل أنيق عندما لا يكون قيد الاستخدام.
على TikTok، يعرض لنا منشئ المحتوى الذي يستخدم Cosy_casa_ العملية. ستحتاج إلى مثقاب مطرقة وسكين متعدد الاستخدامات ومطحنة زاوية. بدلًا من جلاخة الزاوية، يمكن أيضًا تنفيذ المهمة باستخدام سكين متعدد الاستخدامات إذا كنت حذرًا، أو باستخدام منشار (أو منشار الحوائط الجافة).
دليل بسيط خطوة بخطوة لصنع غطاء تخزين خرطوم حديقة ايكيا
ضع علامة على الجزء الخلفي من الصندوق حيث يجب أن تمر الحنفية وقم بقطع هذه القطعة بعناية بسكين متعدد الاستخدامات. ثبت الجزء الخلفي على الحائط، واستخدم ميزانًا للتأكد من أن الجزء العلوي أفقي، وحدد المكان الذي يجب أن تذهب إليه فتحات التعليق. قم بحفر الجدار ثم قم بإدخال مثبتات الحائط والمسامير لتعليق تلك القطعة. إذا كان لديك أي نوع من ملحقات الري الأوتوماتيكية، فستحتاج أيضًا إلى حفر ثقب في الأسفل لتغذية الخرطوم من خلاله.
@cosy_casa_
Hack IKEA 🤍 À la base, le Gardsbutik est une simple poubelle with couvercle… Moi, j’en ai fait un rangement wall pour mon tuyau d’arrosage 💧 Fixé au mur, discret et pratique : plus de tuyau qui traîne, tout est caché 👌 J’ouvre, je prends le tuyau, j’arrose… وأنا أشير. بسيطة، خاصة، جمالية 🔥 Franchement، on valide ou pas ? #ikeahack #ديكور #حديقة #حديقة #بناء
♬ سونيدو الأصلي – خوليو اللينديش
يلزم إزالة معظم الجزء الخلفي من قسم الحاوية القابل للفصل. في الفيديو، يتم استخدام طاحونة الزاوية. إنه سريع، لكن هذه الأدوات ليست هي الأسهل في التعامل معها إذا كنت مبتدئًا. على الرغم من أن الأمر سيستغرق وقتًا أطول، إلا أنه يمكنك استخدام مسطرة وسكين متعدد الاستخدامات. فقط كن حذرًا حتى لا تمارس الكثير من الضغط، وإلا قد تنزلق وتجرح نفسك. يمكنك أيضًا القيام بذلك باستخدام المنشار. من الجيد أن تكون أنيقًا، لكن لا داعي للقلق كثيرًا لأن هذا الجزء سيكون مخفيًا بالداخل. قم بإنهاء المهمة عن طريق توصيل الخرطوم القابل للتوسيع وتثبيت الجزء الأمامي من الصندوق في مكانه.
في حين أن هناك الكثير من الطرق غير المباشرة لسقي حديقتك، إلا أن هناك عادةً مناطق لا تزال بحاجة إلى خرطوم. باستخدام سلة ايكيا متعددة الاستخدامات وبعض الأدوات الأساسية، يمكنك بسهولة إنشاء حل يبقيها مخفية عندما لا تكون قيد الاستخدام، بحيث تبدو حديقتك في أفضل حالاتها دائمًا.