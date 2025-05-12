هنا أغنى أعضاء أبا

لقد أثبتت موسيقى التحرير والسرد البوب ​​في حلبة الرقص السويدي أنها تحظى بشعبية كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي ، وأعضاء الفرقة الأربعة-بيني أندرسون ، وأغنيثا فلتسكوج ، وآني فريد لينغستاد ، وبيورن ، قد تعتبروا من أجلهم من أجل النجاح المذهل. في تلك السنة مع “واترلو” جذاب على الفور. تبعت المجموعة “Waterloo” بمجموعة من الزيارات التي جعلتها واحدة من أكثر الأفعال نجاحًا تجاريًا في العصر.

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بعد مرور أكثر من نصف قرن ، تظل الأغاني بما في ذلك “Dancing Queen” و “Mamma Mia” و “Fernando” يمكن التعرف عليها على الفور. يعني الحجم الهائل من المسارات الضخمة التي أصدرها أبا بعد اختراقها أن أول مجموعة “أعظم الزيارات” قد تم إصدارها بعد عامين فقط من اختراقها في يوروفيجن.

على الرغم من أن ABBA استمر في الفترة في عام 1982 ، إلا أن الأعضاء الفرديين للمجموعة واصلوا إيجاد نجاح موسيقي ، في حين ظل كتالوجهم الخلفي مربحًا للغاية من حيث الإتاوات وكمادة للمشاريع المستقبلية. بحلول الوقت الذي قاموا فيه بإصلاح في عام 2021 ، جمع كل من أعضاء أبا الأربعة ثروة ، بقيمة مئات الملايين من الدولارات لكل منهم. ومع ذلك ، نظرًا لأن حياتهم المهنية وحياتهم الشخصية اتخذت مسارات مختلفة ، فإنهم لم يكسبوا بالتساوي.

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