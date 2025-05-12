هنا أغنى أعضاء أبا

لقد أثبتت موسيقى التحرير والسرد البوب في حلبة الرقص السويدي أنها تحظى بشعبية كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي ، وأعضاء الفرقة الأربعة-بيني أندرسون ، وأغنيثا فلتسكوج ، وآني فريد لينغستاد ، وبيورن ، قد تعتبروا من أجلهم من أجل النجاح المذهل. في تلك السنة مع “واترلو” جذاب على الفور. تبعت المجموعة “Waterloo” بمجموعة من الزيارات التي جعلتها واحدة من أكثر الأفعال نجاحًا تجاريًا في العصر.
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بعد مرور أكثر من نصف قرن ، تظل الأغاني بما في ذلك “Dancing Queen” و “Mamma Mia” و “Fernando” يمكن التعرف عليها على الفور. يعني الحجم الهائل من المسارات الضخمة التي أصدرها أبا بعد اختراقها أن أول مجموعة “أعظم الزيارات” قد تم إصدارها بعد عامين فقط من اختراقها في يوروفيجن.
على الرغم من أن ABBA استمر في الفترة في عام 1982 ، إلا أن الأعضاء الفرديين للمجموعة واصلوا إيجاد نجاح موسيقي ، في حين ظل كتالوجهم الخلفي مربحًا للغاية من حيث الإتاوات وكمادة للمشاريع المستقبلية. بحلول الوقت الذي قاموا فيه بإصلاح في عام 2021 ، جمع كل من أعضاء أبا الأربعة ثروة ، بقيمة مئات الملايين من الدولارات لكل منهم. ومع ذلك ، نظرًا لأن حياتهم المهنية وحياتهم الشخصية اتخذت مسارات مختلفة ، فإنهم لم يكسبوا بالتساوي.
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كل من Anni-Frid و Björn تبلغ قيمتها حوالي 300 مليون دولار
حسب ياهو! المالية ، فإن اثنين من كبار المحامين في مجموعة Pop Mega-Group ABBA لكل منهما ثروة شخصية في منطقة مبلغ 300 مليون دولار. حقق كل من Anni-Frid Lyngstad و Björn Ulvaeus هذا العلامة المائية المالية العالية ، وعلى الرغم من أن الأرباح من الموسيقى التي سجلوها كأربعة مع بيني Andersson و Agnetha Fältskog كانت بلا شك الجانب الأكثر ربحًا في حياتهم المهنية ، إلا أن Abba الكلاسيكية ليست سوى جزء من القصة فقط.
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على سبيل المثال ، بدأت Anni-Frid حياتها المهنية في الستينيات ، وفازت بمسابقة المواهب “الوجوه الجديدة” في السويد في عام 1967 ، وتوقيع صفقة منفردة مع EMI ، مما أدى إلى إطلاق ألبوم استوديو “Frida” ، في العام الذي سبق انضمامها إلى ABBA وجهد Sophomore بعد عام من فوزها الأوروبي. عادت إلى الموسيقى المنفردة بعد حل ABBA ، وأصدرت “شيء ما يحدث” في عام 1982 ، والتي حققت أغنية عنوانها رقم 13 على مخطط Hot 100 ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى بروزه على MTV. كما استفادت المغنية مالياً من الميراث من خلال زوجها الثالث ، وهو منزل ريسترستكرات الأمير هاينريتش روزو ريوس فون بلوين ، الذي توفيها ما يعادل حوالي 173 مليون دولار بعد وفاته في عام 1999.
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كما سبقت مهنة بيورن أبا ، حيث جاء له في الستينيات من القرن الماضي مع مغنيي Hootenanny قبل أن يبدأ العمل على أغاني مع بيني أندرسون. وقد قاد منذ ذلك الحين العديد من المشاريع المتعلقة بـ ABBA بما في ذلك “Mamma Mia! The Party” ، وهي تجربة عشاء وتجربة ديسكو التي تم إطلاقها لأول مرة في عام 2019 ، بالإضافة إلى منصة نشر موسيقى عبر الإنترنت ، NoteHeads.
العضو الآخران في ABBA لا يفعلان بشكل سيء للغاية
آني فريد لينغستاد وبيورن أولفايوس في الجزء العلوي من الوبر عندما يتعلق الأمر بأصحاب ABBA العليا. لكن Agnetha Fältskog و Benny Andersson لم ينكسروا تمامًا ، وكلاهما من أصحاب المليارات بفضل مهنهما المربحة والمشاريع الجانبية.
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يُعتقد أن القيمة الصافية الشخصية لـ Agnetha تقف في المنطقة التي تبلغ 200 مليون دولار. مثل Anni-Fried Lyngstad ، كان لدى Agnetha مهنة منفردة ناجحة في السويد قبل انضمامها إلى ABBA ، وأصدرت أربعة ألبومات استوديو بالإضافة إلى أداء في النسخة السويدية من “Jesus Christ Superstar”. ذهبت إلى المركز الأول في السويد معها الفردي الأول Jag Var Så Kär في عام 1967. كانت حياتها المهنية بعد ABBA ناجحة أيضًا بشكل لا يصدق ، وخاصة في أوروبا ، قبل أن تقاعدت إلى حد كبير من الموسيقى في أواخر الثمانينيات. أصدرت سيرتها الذاتية في عام 1996 ، وعادت إلى الموسيقى في عام 2004 مع ألبوم Covers “My Coloring Book.” وأصدرت ألبومها “A” في عام 2013 ونسخته المعاد تسجيلها ، “A+” ، في عام 2023.
يستحق بيني أندرسون أكثر بقليل من Agnetha ، بقيمة صافية حوالي 230 مليون دولار. كان لديه أيضًا مشاريع موسيقية قبل ABBA ، مثل فرقة Hep Stars السويدية ، وكان مساهمًا إبداعيًا رئيسيًا في “الشطرنج” الموسيقي في برودواي ، وكذلك “كريستينا من دوفيمالا” ، الذي شارك في كتابته مع بيورن أولفايوس. وقد حصل أيضًا على مهنة منفردة ناجحة وكان منتجًا لـ “ماما ميا!” امتياز الفيلم ، والذي تلقى منه Ulvaeus أيضًا حقوق إتاوات. استفاد جميع أعضاء ABBA الأربعة من برنامج عودتهم ، “Voyage” ، الذي وصل إلى جانب عودة Abba LP التي تحمل نفس الاسم في عام 2021.
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