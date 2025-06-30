هنا من ورث أموال جريج ألمان بعد وفاته

أمضى جريج ألمان ، المؤسس المشارك للأسطوري لفرقة ألمان براذرز ، أيامه الأخيرة في زيارة مع أطفاله وأصدقائه المقربين ، ويلعب مع كلابه ، وقضاء بعض الوقت مع زوجته الجديدة ، شانون ويليامز ، جالسًا بالقرب من حمام السباحة خارج منزلهم خارج سافانا ، جورجيا. كان ربيع عام 2017 ، وكان ألمان يموت من سرطان الكبد الذي امتد إلى إحدى رئتيه. لقد فكر كثيرًا في شقيقه ، دوان ، الذي توفي بشكل مأساوي في حادث دراجة نارية في عام 1971 والذي صعد معه إلى الشهرة مع فرقتهما ، بدءًا من أواخر الستينيات.

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توفي ألمان بسلام في السرير في 27 مايو 2017 ، مع موسيقى الجاز على المتحدثين وشانون وأفضل صديق له ، هويل “تشانك” ميدلتون ، إلى جانبه. لقد ترك ما يقدر بنحو 5 ملايين دولار عقار ، لكل صافي شبكي المشاهير ، بينما تقول مصادر أخرى إنها تصل إلى 25 مليون دولار. لقد تزوج سبع مرات ، وترك وراءه خمسة أطفال بالغين ، وزوجته الحالية شانون. كان لألمان قضايا المواد الطويلة الأمد ، والتي قد تكون قد أثرت سلبا على موارده المالية على مر السنين. كان يعمل مع مديره الشخصي مايكل ليهمان ، الذي ساعده في العودة إلى المسار الصحيح مالياً. هذا سمح له ليس فقط بتوفير عائلته ولكن أيضًا لإقامة العديد من الأوقاف للموسيقيين الشباب والطلاب الذين يخططون للذهاب إلى مجال الموسيقى.

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