هنا من ورث أموال جريج ألمان بعد وفاته

أمضى جريج ألمان ، المؤسس المشارك للأسطوري لفرقة ألمان براذرز ، أيامه الأخيرة في زيارة مع أطفاله وأصدقائه المقربين ، ويلعب مع كلابه ، وقضاء بعض الوقت مع زوجته الجديدة ، شانون ويليامز ، جالسًا بالقرب من حمام السباحة خارج منزلهم خارج سافانا ، جورجيا. كان ربيع عام 2017 ، وكان ألمان يموت من سرطان الكبد الذي امتد إلى إحدى رئتيه. لقد فكر كثيرًا في شقيقه ، دوان ، الذي توفي بشكل مأساوي في حادث دراجة نارية في عام 1971 والذي صعد معه إلى الشهرة مع فرقتهما ، بدءًا من أواخر الستينيات.
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توفي ألمان بسلام في السرير في 27 مايو 2017 ، مع موسيقى الجاز على المتحدثين وشانون وأفضل صديق له ، هويل “تشانك” ميدلتون ، إلى جانبه. لقد ترك ما يقدر بنحو 5 ملايين دولار عقار ، لكل صافي شبكي المشاهير ، بينما تقول مصادر أخرى إنها تصل إلى 25 مليون دولار. لقد تزوج سبع مرات ، وترك وراءه خمسة أطفال بالغين ، وزوجته الحالية شانون. كان لألمان قضايا المواد الطويلة الأمد ، والتي قد تكون قد أثرت سلبا على موارده المالية على مر السنين. كان يعمل مع مديره الشخصي مايكل ليهمان ، الذي ساعده في العودة إلى المسار الصحيح مالياً. هذا سمح له ليس فقط بتوفير عائلته ولكن أيضًا لإقامة العديد من الأوقاف للموسيقيين الشباب والطلاب الذين يخططون للذهاب إلى مجال الموسيقى.
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أطفال جريج ألمان الخمسة
كان لدى جريج ألمان خمسة أطفال ، أربعة منهم أيضًا موسيقيون. وُلد أقدمه ، مايكل ألمان ، في عام 1966 لنادلة تدعى ماري لين سوتون ، والتي كان لدى ألمان علاقة قصيرة. جاء طفله الثاني ، ديفون ألمان ، في عام 1972 ، خلال زواج جريج ألمان من شيللي كاي جيفت ، من عام 1971 إلى عام 1972. ولديه ابنتان ، جزيرة ديليلا ، المولودة عام 1980 ، إلى جولي بينداس ، زوجة ألمان الرابعة. إنها غير مؤثر الوحيدة لأطفال ألمان. ولدت ليلى بروكلين ألمان في عام 1993 من علاقة ألمان مع شيلبي بلاكبيرن. من المحتمل أن يكون جميع الأطفال ورثوا شيئًا من ملكية والدهم. لكن ابنه الثالث ، إيليا بلو ألمان ، الذي يعتمد على المواد والصحة العقلية ، أظهر تسليط الضوء على ممتلكات والده.
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وُلد إيليا بلو في عام 1976 ، وهو نتاج زواج روكي لمدة أربع سنوات من جريج ألمان إلى شير النجم الضخم ، من عام 1975 إلى عام 1979. وكان في مركز نزاع حول ميراثه من ممتلكات والده. في عام 2023 ، سعت شير إلى أن تصبح المحافظ على الشؤون المالية لابنها بعد أن فجر مليون دولار بأموال ميراث تلقاها على مدار ست سنوات من ممتلكات والده على المخدرات والفنادق الفاخرة وغيرها من الأشياء. ونفى هذه الادعاءات. في وقت لاحق أسقطت شير سعيها للسيطرة على ميراث إيليا بلو بعد الوصول إلى مستوطنة خاصة مع ابنها. في يونيو 2025 ، تم نقله إلى مستشفى كاليفورنيا بعد تناول جرعة زائدة من المخدرات.
ترك ألمان أيضًا أموالًا للموسيقيين الشباب
إلى جانب أطفال جريج ألمان ، هناك زوجته ، شانون ، وأفضل صديق ، تشانك ميدلتون. على فراش الموت ، تحدث ألمان مع مديره ، مايكل ليمان ، عبر الهاتف ، الذي وعد المغني بأنه “سيتم الاعتناء بهما” ، وفقًا لمجلة Garden & Gun. ثم هناك أوقاف مختلفة ساعد ليمان على إنشاء ألمان.
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تم إنشاء منحة دراسية هبة في مدرسة هودجسون للموسيقى بجامعة جورجيا وبرنامج جامعة سيراكيوز للموسيقى وصناعات الترفيه قبل وفاة ألمان من الأموال التي حصل عليها من حفله “All Friends” لعام 2014 والبضائع ذات الصلة. ومنحة ثالثة ، إلى كلية الترفيه والموسيقى بجامعة بلمونت ، جاءت من خلال ملكية ألمان بعد وفاته. وقال ليمان في عام 2022 (عبر جامعة بلمونت): “في وقت لاحق من حياته ، كان العمل الخيري مهمًا لجرج من خلال التعليم الموسيقي”. “أنا ممتن لمواصلة هذا الإرث مع كلية بيلمونت كورب ونتطلع إلى ما ينتظرنا.” يعيش إرث ألمان الموسيقي ، ليس فقط من خلال موسيقاه الخاصة ، ولكن من أولاده ، وأوقافه المختلفة.
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