هنا من ورث أموال ديسي أرناز بعد وفاته

إرث “أنا أحب لوسي” لا يمكن إنكاره. إضاءة الشاشات من 1951 إلى 1957 ، حكم على أنها المعرض الأكثر مشاهدة في أمريكا لمدة أربعة من مواسمه الستة. حول المسرحية الهزلية الكلاسيكية مشهد التلفزيون ، كسر الحواجز الثقافية على الشاشة مع تقديم الابتكارات الرائدة في تقنيات الأفلام خارج الشاشة. بطولة لزوجة السلطة في الخمسينيات من القرن الماضي لوسيل بول وديسي أرناز ، تمحور العرض على الغريبة المفعمة بالحيوية من zany redhead تتنافس على الأضواء بجوار زوجها الشهير ، وسرقة القلوب في جميع أنحاء العالم لعقود قادمة.

إعلان

على الرغم من أن زواج Lucille Ball و Desi Arnaz في الحياة الواقعية قد تلاشى بعد 20 عامًا ، إلا أن تأثير العرض الذي أنشأوه معًا تبعهما إلى فراش الموت الخاصة بهما وما بعده. لم يقتصر الأمر على المليونيرات الأولى في تاريخ التلفزيون ، بل استمر الزوج المحبوب أيضًا في زيادة القيمة المثيرة للإعجاب بعد فترة طويلة من بث “أنا أحب لوسي”. وفقًا لـ Celebrity Net Worth ، بلغت قيمة Ball 60 مليون دولار (حوالي 125 مليون دولار في دولارات اليوم) في وقت وفاتها في عام 1989. ورث زوجها الثاني ، غاري مورتون ، وطفليها ، لوسي أرناز لوكينبيل وديسي أرناز جونيور ، أموالها بعد وفاتها. ولكن ماذا أصبح من ثروة أرناز؟ وبدون وجود زوج يرث عقاره (بعد أن فقد زوجته الثانية بسبب السرطان قبل عام من وفاته المأساوية في عام 1986) ، ترك الأيقونة الكوبية الأمريكية أمواله لأمه وأطفاله.

إعلان