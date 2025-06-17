هنا من ورث أموال ديسي أرناز بعد وفاته

إرث “أنا أحب لوسي” لا يمكن إنكاره. إضاءة الشاشات من 1951 إلى 1957 ، حكم على أنها المعرض الأكثر مشاهدة في أمريكا لمدة أربعة من مواسمه الستة. حول المسرحية الهزلية الكلاسيكية مشهد التلفزيون ، كسر الحواجز الثقافية على الشاشة مع تقديم الابتكارات الرائدة في تقنيات الأفلام خارج الشاشة. بطولة لزوجة السلطة في الخمسينيات من القرن الماضي لوسيل بول وديسي أرناز ، تمحور العرض على الغريبة المفعمة بالحيوية من zany redhead تتنافس على الأضواء بجوار زوجها الشهير ، وسرقة القلوب في جميع أنحاء العالم لعقود قادمة.
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على الرغم من أن زواج Lucille Ball و Desi Arnaz في الحياة الواقعية قد تلاشى بعد 20 عامًا ، إلا أن تأثير العرض الذي أنشأوه معًا تبعهما إلى فراش الموت الخاصة بهما وما بعده. لم يقتصر الأمر على المليونيرات الأولى في تاريخ التلفزيون ، بل استمر الزوج المحبوب أيضًا في زيادة القيمة المثيرة للإعجاب بعد فترة طويلة من بث “أنا أحب لوسي”. وفقًا لـ Celebrity Net Worth ، بلغت قيمة Ball 60 مليون دولار (حوالي 125 مليون دولار في دولارات اليوم) في وقت وفاتها في عام 1989. ورث زوجها الثاني ، غاري مورتون ، وطفليها ، لوسي أرناز لوكينبيل وديسي أرناز جونيور ، أموالها بعد وفاتها. ولكن ماذا أصبح من ثروة أرناز؟ وبدون وجود زوج يرث عقاره (بعد أن فقد زوجته الثانية بسبب السرطان قبل عام من وفاته المأساوية في عام 1986) ، ترك الأيقونة الكوبية الأمريكية أمواله لأمه وأطفاله.
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تم تقسيم قيمة صافي بقيمة 20 مليون دولار بين عائلته
وُلد ديسي أرناز (اسمه الكامل ديديريو ألبرتو أرناز إي دي آشا الثالث) في 2 مارس 1917 في عائلة ثرية في سانتياغو ، كوبا. أجبرت على الخروج خلال الثورة الكوبية لعام 1933 ، تم تجريد عائلته من ثروتهم وهاجروا إلى ميامي. بعد ذلك ، بدأ الشاب أرناز في متابعة شغفه بالموسيقى ، حيث قام بتقديم طريق في صناعة الترفيه من خلال تشكيل أوركسترا ديسي أرناز في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين. في وقت لاحق ، كان يلعب دور القائد الكوبي الأمريكي ريكي ريكاردو على فيلم “أنا أحب لوسي” ، عكست شخصيته قصة حياته الحقيقية وحصلت عليه 4000 دولار لكل حلقة (والتي انقسمها مع لوسيل بول ، تلفزيونه وزوجته الحقيقية).
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على الرغم من أن القيمة الصافية لأرناز في وقت وفاته لم تكن عالية مثل نظيره السابق الرأس الأحمر ، إلا أن ملك كونجا قد غمر بالتأكيد ثروة كبيرة في حياته. وفقًا لـ Celebrity Net Worth ، كان يستحق 20 مليون دولار في وقت وفاته ، والتي ستكون أقرب إلى 58 مليون دولار اليوم عند التضخم. بعد أن توفي أرناز بشكل مأساوي من سرطان الرئة في 2 ديسمبر 1986 عن عمر يناهز 69 عامًا ، ذهب 250،000 دولار من ممتلكاته إلى والدته ، دولوريس “لوليتا” دي آشا ، الذي عاشه لمدة عامين فقط. تم تقسيم الجزء المتبقي من أمواله بين الطفلين اللذين شاركهما مع بول ولوسي وديسي جونيور.
واصل ديسي أرناز إحضار دولارات كبيرة بعد أن أحب لوسي
في حين أن الكثير من ثروة ديسي أرناز جاء من “أنا أحب لوسي” ، استمرت ثروته الصافية في النمو بعد انتهاء العرض. في عام 1957 ، في أعقاب نجاحهم في المسرحية الهزلية لمدة نصف ساعة ، اشترى Arnaz و Ball استوديوهات RKO ووقعوا على صفقة مربحة بقيمة 2.5 مليون دولار لبطولة “The Lucy and Desi Comedy Hour” ، وهي عبارة عن عرضية شديدة النجاح التي تتألف في الأصل من خمس حلقات ، ولكن تم تمديدها في النهاية إلى 13 حلقة. بعد طلاقهم البارز في عام 1960 ، عمل الثنائي معًا على “The Lucy Show” مع بطولة Ball في دور الصدارة وأرناز خلف الكاميرا. في عام 1962 ، في حين أن الكرة تمتد بأقصى سرعة في مسيرتها التلفزيونية ، تراجعت أرناز عن هذه الصناعة ، حيث بيعت أسهمه من شركة الإنتاج المستقلة ، ديسلو ستوديوز ، إلى 2.5 مليون دولار (لكل رجل أعمال).
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حتى مع أيام ديسلو في الرؤية الخلفية ، واصل أرناز الحصول على تدفق نقدي كبير من عمليات إعادة التشغيل (وهي ظاهرة ساعدها على رائد من خلال بدء ممارسة تسجيل العرض على فيلم 35 مم). على الرغم من أن المبلغ الدقيق الذي صنعه من إعادة نشره لم يتم نشره ، فقد ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن “أنا أحب لوسي” كانت تصل إلى 20 مليون دولار سنويًا اعتبارًا من عام 2012. بالإضافة إلى دخل إعادة الصيغة ، تعثرت صفقات البضائع بعد ولادة ديسي أرناز جونيور في عام 1953 على صافي صافيه. يطلق على غلاف أول دليل تلفزيوني في 3 أبريل 1953 ، تم تسمية المولود الجديد “Lucy’s 50 مليون دولار”. بالطبع ، بغض النظر عن مقدار ما صنعه أرناز في حياته أو من ورثه ، فإن التأثير الذي لا يمحى على صناعة التلفزيون لا يقدر بثمن.
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