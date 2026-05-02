هوميروس روني موريسيو الراحل يقود ميتس بعد الملائكة للفوز في بداية شهر مايو

أنهايم، كاليفورنيا – في الأسبوع الذي انقضى منذ أن أصبح نقطة البداية لفريق ميتس، ضرب روني موريسيو على وتر حساس مألوف من خلال ضرب الكثير.

في أول ضربة له ضد الملائكة يوم الجمعة، قام بتعديل السيناريو من خلال الضرب في لعبة مزدوجة في نهاية الشوط. لكن فريق ميتس يواصلون العودة إلى ماوريسيو جزئيًا بسبب قوته الخام.

كانت هذه الأداة معروضة في الشوط السابع عندما ضرب هوميروس لكسر التعادل مما ساعد فريق ميتس على كسر انزلاق مباراتين بفوزه 4-3 على ملعب أنجل.

في أحد الأيام كشف رئيس عمليات البيسبول ديفيد ستيرنز عن خططه للاستمرار مع المدير كارلوس ميندوزا لتوجيه هذه السفينة المغمورة، تلقى ميتس نزهة محترمة من كريستيان سكوت قبل التغلب على عجز ثلاث أشواط في السادس والمضي قدمًا في انفجار موريسيو في السابع.

وقال ماوريسيو من خلال مترجم: “الأمر لا يتعلق بكيفية البدء، بل كيف تنتهي”. “عندما نخرج إلى هناك، علينا أن نشعر بالفخر. علينا أن نشعر بذلك حقًا، وأن نخرج إلى هناك ونحقق النجاح لبعضنا البعض.”

سحق ماوريسيو كرة سريعة 1-1 من خوسيه فيرمين، بسرعة خروج تبلغ 111.3 ميلاً في الساعة، لأول هوميروس له هذا الموسم. أصبح ماوريسيو هو نقطة البداية القصيرة الأسبوع الماضي عندما دخل فرانسيسكو ليندور في قائمة المصابين بشد في ربلة الساق اليسرى قد يؤدي إلى تهميشه لعدة أشهر.

قال مندوزا: “هذا الرجل يمكنه ضرب الكرة بقدر وبقوة مثل أي شخص آخر”. “كان يحتاج إلى هذا.”

بدأ ماوريسيو اليوم بخط مائل .192/.192/.192 مع 10 ضربات في 26 ضربة مضرب.

تعامل فريق Mets Bullpen مع الباقي.

عمل بروكس رالي في المركز السابع بدون أهداف وحصل لوك ويفر على بعض التعويض عن تصديه المفاجئ في اليوم السابق بالمركز الثامن المثالي. حصل ديفين ويليامز على آخر ثلاث مباريات للإنقاذ، مما يشير إلى انتهاء سلسلة هزائم متتالية من ست مباريات.

بشكل عام، رماة ميتس – هواسكار برازوبان أطلقوا أيضًا شوطًا بدون أهداف في حالة راحة – اعتزلوا 21 ضاربًا متتاليًا لإنهاء المباراة.

في أداء محسّن منذ أول ظهور له في الموسم الأسبوع الماضي، سمح سكوت بثلاثة أشواط (واحدة غير مكتسبة) على ثلاث ضربات مع ثمانية ضربات على مدى خمس جولات.

تمت إزالته عند 74 رمية، مما منع الملائكة من مواجهته للمرة الثالثة من خلال أمر الضرب. عانى سكوت من السيطرة الأسبوع الماضي ضد التوائم وتمت إزالته بعد المشي خمس ضربات خلال 1 ¹/₃ الأدوار.

قال سكوت: “أنا واثق حقًا من نفسي وأشيائي، وأعلم أنني أنتمي حقًا إلى هنا”. “أغراضي تلعب على مستوى عالٍ عندما تكون في منطقة الهجوم، لذلك يجب أن أكون متسقًا وأقوم بذلك على أساس ثابت.”

ألقى سكوت مكنسة عالية أطلقها خورخي سولير لهومر ذو جولتين في الشوط الأول لوضع ميتس في حفرة فورية.

انفرد مايك تراوت في الشوط قبل أن يضرب سولير بفارقين اثنين بلا شك فوق سياج الميدان الأيسر.

تم حفر زاك نيتو بواسطة سكوت متقدمًا بالمركز الثالث وسرق المركز الثاني. عندما حاول نيتو لاحقًا سرقة المركز الثالث، أطلق فرانسيسكو ألفاريز رمية أبحرت إلى الحقل الأيسر، مما سمح للملائكة بتسجيل الجولة الثالثة.

قام ميتس بتحميل القواعد بفارقين في الشوط الرابع ضد والبرت أورينا، لكن ماركوس سيمين تقاعد سريعًا إلى اليمين بعد إجراء العد الكامل.

قام Bo Bichette بالتقدم وسار كل من Juan Soto و Brett Baty. ضرب كل من MJ Melendez و Alvarez مع Bichette في مركز التهديف.

بدأ سكوت بالتدحرج في الأدوار الوسطى، واعتزل تسعة ضربات متتالية بعد أن ضرب نيتو في الشوط الثالث. خلال هذا الامتداد ضرب خمسة ، ليوصل فريق ميتس إلى مكان لن يضطر فيه ميندوزا إلى مد ساحة اللعب.

تم إقصاء أورينا في المركز السادس على خط قيادة بيشيت الذي أصاب ركبته اليمنى وتسبب في أغنية منفردة.

وحاولت أورينا، التي انهارت على الأرض، البقاء في المباراة، لكنها لم تكن قادرة جسديًا.

دخل برنت سوتر وسمح الفردي ل خوان سوتو و فرانسيسكو ألفاريز، الأخير الذي سحب ميتس في حدود 3-1. أغنية Semien المنفردة ذات التشغيل المزدوج مع اثنين من الأطراف ربطتها.

قال سيمين: “لقد نزلنا مبكرًا، لكننا اعتقدنا أننا نجمع الخفافيش الجيدة معًا”.