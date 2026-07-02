هوميروس كارسون بينجي مقابل اليساري هو مفتاح إيجابي واحد في خسارة ميتس

تورونتو – قام كارسون بينج بتطهير السياج في الشوط الثامن يوم الأربعاء، مما يضمن أن فريق ميتس لن يختتم رحلتهم إلى كندا بالإغلاق.

لقد كان ذلك حدثًا هجوميًا مميزًا لفريق ميتس، لكن الأهم من ذلك أنه أظهر تقدمًا مستمرًا للمبتدئ بينجي، الذي وصل إلى رقمين مع هوميروسه العاشر.

أحب المدير المؤقت آندي جرين أن انفجار بينجي كان ضد باتريك كوربين الذي يستخدم يده اليسرى.

بالنسبة لبنج، كان هذا استمرارًا لأدائه الذي قدمه الشهر الماضي حتى شهر يوليو، عندما ضرب خمسة من زملائه.

قال جرين بعد الخسارة 9-3 أمام بلو جايز في مركز روجرز: “أي شخص يبدأ الموسم بالطريقة التي بدأ بها في أبريل، للانتعاش كمبتدئ، عادةً ما يتعين عليه الذهاب إلى البطولات الصغيرة لإعادة ضبطه”.

“إنه يوضح الكثير عن كيفية تنافسه. أعتقد أننا سعداء بالطريقة التي استجاب بها هذا العام. أعتقد أن هناك المزيد بداخله لمواصلة التحسن.”

أنهى Benge اليوم 2 مقابل 5 ويمتلك .720 OPS. كان OPS الخاص به في 2 مايو 0.498 فقط.

لن تتضمن مهمة إعادة تأهيل خورخي بولانكو مع فريق Triple-A سيراكيوز الكثير من الحركة، إن وجدت، في القاعدة الأولى حيث يتطلع فريق Mets إلى الحفاظ على كاحله الأيسر من التراجع.

قال جرين: “لقد حصلنا للتو على DH atbats، وفي وقت ما سنجد القاعدة الأولى عندما يحين وقت ذلك”. “لكنه رجل يمكنه مساعدتنا بشكل كبير، حتى في موقع DH فقط، لذا فقد كانت أولويات DH الآن، وسنتخذ قرارًا بناءً على ما يشعر به وما إذا كان الشيء الصحيح الذي يجب فعله لإيصاله إلى القاعدة الأولى أم لا.”

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سيحافظ فريق ميتس، بعد عطلة يوم الخميس، على تناوبه في أربع مباريات في أتلانتا. من المقرر أن يبدأ كريستيان سكوت وشون مانيا ونولان ماكلين وفريدي بيرالتا على التوالي.

ورفض رئيس عمليات البيسبول في ميتس ديفيد ستيرنز التعليق عندما سئل عن تصريح ستيف كوهين بأن وظيفته آمنة.

وأشار ستيرنز، أثناء تواجده مع وسائل الإعلام الأسبوع الماضي، إلى أن كوهين أخبره أنه ليس في خطر الطرد من العمل.