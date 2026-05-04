هوميروس مارك فينتو مرتين مقابل الملائكة لمنح ميتس فوزًا نادرًا في السلسلة

أنهايم، كاليفورنيا – خطوات صغيرة.

يشعر فريق ميتس بالصدمة ولا تزال تشكيلتهم تواجه تحديًا، لكن الفوز بالسلسلة ليس بالأمر الهين بالنسبة لهذا الطاقم المهتم، لذا يجب الاحتفال بعطلة نهاية الأسبوع في مقاطعة أورانج، وإن كان بحذر.

قدم مارك فينتوس رعدًا نادرًا يوم الأحد بجولتين على أرضه وأدى الأداء القوي الأخير لكلاي هولمز إلى فوز فريق ميتس 5-1 على الملائكة. فاز فريق Mets في اثنتين من ثلاث مباريات ليحقق فوزه الثاني فقط منذ 5 أبريل.

قبل المباراة وضع فريق ميتس روني ماوريسيو على قائمة المصابين بكسر في الإبهام الأيسر. انضم ماوريسيو إلى فرانسيسكو ليندور، وخورخي بولانكو، ولويس روبرت جونيور، وجاريد يونج من بين لاعبي المركز المهمشين.

قدم هوميروس فينتوس الثاني لهذا اليوم، وهو تسديدة من مرحلتين في الشوط الثامن، مساحة نادرة للتنفس في ساحة اللعب. قام Luke Weaver بنصب 1 ¹/₃ أدوار خالية من الأهداف قبل أن يسجل Brooks Raley آخر ثلاث جولات في حالة عدم الحفظ.

حافظ هولمز على سلسلة بداياته الرائعة سليمة من خلال السماح لأحد الركض المكتسب بأربع ضربات بثلاثة مناحي وستة ضربات على مدار 6 ²/₃ أدوار حيث انخفض عصره إلى 1.69. سمح هولمز بجريتين مكتسبتين أو أقل في كل من بداياته السبعة هذا الموسم. لقد قام بستة أدوار على الأقل في كل من بداياته الثلاث الأخيرة.

مشى هولمز مع زاك نيتو في 11 ملعبًا ليبدأ يومه وبعد أن مشى مايك تراوت، قام خورخي سولير بتسليم أغنية RBI المنفردة في الجولة الأولى من اللعبة.

حد هولمز من الضرر، مما دفع جو أديل إلى اللعب المزدوج في نهاية الشوط.

مشى Vaughn Grissom في الشوط الثاني، لكن هولمز حصل على Oswald Peraza، الذي تغلب على Mets في الليلة السابقة بأغنية RBI المنفردة في الشوط العاشر، ليضرب ضربة قاضية أصبحت لعبة مزدوجة في نهاية الشوط.

كان تسديدة خوان سوتو للاعب القاعدة الأول نولان شانويل في الشوط الثالث ملحوظة لأن الكرة استقرت في حزام شانويل بينما كان الرامي جاك كوتشانوفيتش يركض لتغطية القاعدة. قام شانويل بقلب قفازه، والكرة عالقة فيه، إلى كوتشانوفيتش ليخرج. ترك فريق ميتس اثنين من المتسابقين عالقين في الشوط عندما ضرب بريت باتي.

أطلق فيينتوس هوميروس من جولتين في الشوط الرابع ليمنح ميتس التقدم 2-1. مشى بينجي قبل أن يسحق فينتوس تسديدة من مسافة 427 قدمًا إلى الوسط الأيسر لهوميروسه الثالث هذا الموسم. كان الانفجار هو الأول لفينتوس منذ 18 أبريل في ريجلي فيلد.

اعتزل هولمز ستة ضربات متتالية قبل أن يسمح بأغنية فردية لسيباستيان ريفيرو في الشوط الخامس. لكن صاحب اليد اليمنى جعل نيتو يضرب باتي في القاعدة الثالثة والتي أصبحت الثالثة في الشوط.

أدى غوص MJ Melendez في فجوة الوسط الأيسر أثناء قيادة Soler إلى إبقاء Schanuel في القاعدة الأولى في المركز السادس. تقاعد هولمز من Adell أثناء الطيران لليسار للثالث.

في الشوط السابع ، لم يتمكن Vientos من إرسال رمية Bichette ذات القفزة الواحدة إلى المركز الأول على أرضية Peraza. تمت إزالة هولمز وقام ويفر بضرب ضارب القرص Yoán Moncada ليختتم الشوط.

في الشوط الثامن ، قام Benge بضرب أغنية RBI المنفردة التي أعطت فريق Mets التقدم 3-1 بعد إصابة باتي بملعب متقدم. تبعه Vientos مع هوميروسه الثاني في اللعبة.

في الشوط التاسع ، ذهب Benge إلى الامتداد الكامل من خلال خط الخطأ في الملعب الأيمن لسرقة Grissom من ضربة قاعدة إضافية. ربما كان بينج، الذي وصل إلى القاعدة ثلاث مرات بالإضافة إلى الجوهرة الدفاعية، أقوى مباراة له هذا الموسم.