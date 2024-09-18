هيلاري فار من قناة HGTV تقدم حلاً إبداعيًا للتخزين في غرفة لا تحتوي على خزانة

غالبًا ما تقدم المنازل القديمة تحديات تخزين فريدة، مثل غرف النوم المليئة بخزائن أصغر أو غير موجودة مما يجعل أصحاب المنازل الحديثة يتوقون إلى مساكن جديدة. في حلقة حديثة من برنامج “Love It or List It” على قناة HGTV، ساعدت المذيعة هيلاري فار اثنين من أصحاب المنازل الذين تقدم خزائن ملابسهم المدمجة حديثًا معضلة فريدة في منزل عتيق بمساحة تخزين محدودة بشكل عام ولا توجد خزانة مخصصة في مساحة غرفة النوم الرئيسية. قامت فار وفريقها، بإضافة مجموعة من الخزائن المنخفضة التي تتميز بقضبان معلقة وأرفف وأدراج على كل جانب من الغرفة، بحل جميع مشاكل التخزين الخاصة بهم وخلق مساحة أنيقة ومبسطة يحبها الزوجان.

في حين كان الزوجان يخزنان الملابس في رفوف مفتوحة في غرفة النوم، كان التأثير فوضويًا ومزدحمًا، مما جعل الغرفة تبدو صغيرة ومكتظة. قدمت الأسقف المائلة في المستوى العلوي تحديًا فريدًا في الغرفة التي لم تسمح بخزائن أو خزائن أطول. تقدم فار الحل الأمثل من خلال تركيب خزائن سفلية تناسب أسفل المنحدر وتمتد على جانبي الغرفة، مما يترك مساحة في المنتصف لسريرهما. يخلق هذا التصميم مظهرًا نظيفًا للغاية وغير مزدحم مع جميع الملابس والإكسسوارات مدسوسة بعناية خلف أبواب الخزانة. في حين قرر الاثنان في النهاية استبدال المنزل بمنزل أكبر، إلا أن الحل لا يزال طريقة رائعة لتنظيم غرفة بدون خزانة.