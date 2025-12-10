وأوضح القضايا الصحية للسيناتور جون فيترمان على مر السنين

خزانة الملابس التي تتألف من السترات ذات القلنسوة والسراويل القصيرة التي تتغير باستمرار، أكسبت السيناتور جون فيترمان مكانًا في قائمة نيويورك تايمز 2022 الأكثر أناقة. ومع ذلك، فإن الأمر الأكثر روعة في هذا السياسي من جماليته الشخصية المريحة قد يكون رحلته الصحية المروعة، بدءًا من إصابته بسكتة دماغية تهدد حياته في مايو 2022.
هناك نوعان من السكتة الدماغية: السكتة الدماغية الإقفارية والنزفية. كان فيترمان يعاني من الحالة الأولى، والتي تحدث عندما ينقطع الدم (والأوكسجين الذي يحمله) وهو في طريقه إلى الدماغ. وفي حالته كان الانقطاع بسبب جلطة دموية.
في كل عام، يعاني أكثر من ثلاثة أرباع مليون شخص في الولايات المتحدة من السكتات الدماغية، وتمثل السكتات الدماغية الإقفارية 83% من الحالات (وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها). بالنسبة للناجين، يمكن أن تكون الآثار الجانبية بعد السكتة الدماغية واضحة ومنهكة، مثل الشلل وصعوبات النطق.
يعاني فيترمان الآن من عجز في السمع (والذي قد يكون بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك السكتة الدماغية)، بالإضافة إلى أعراض فقدان القدرة على الكلام، وهو عدم القدرة على تفسير اللغة المنطوقة بشكل فعال. وكما أوضح في مقابلة مع شبكة سي بي إس، “أستطيع أن أفهم الكثير مما تقوله. لكن سمعي يعاني من نقص يجعل من الصعب علي أن أفهمه بالكامل بنسبة 100٪”.
صراعات الصحة الجسدية والعاطفية والعقلية للسيناتور جون فيترمان
نتيجة لحالته، اضطر فيترمان إلى الاعتماد على التعليقات المغلقة لمساعدته على التواصل بشكل كامل. كان هذا واضحًا خلال ظهوره عام 2023 في برنامج The Late Show with Stephen Colbert، عندما استخدم جهازًا لوحيًا لقراءة الأسئلة التي كان كولبير يطرحها. لقد فاز في سباق مجلس الشيوخ لعام 2022 في ولاية بنسلفانيا بنسبة كبيرة من الأصوات، حتى بعد أن تحدث خلال مناظرة صعبة أظهرت فقدانه القدرة على الكلام وأثارت الشك لدى البعض حول قدراته.
بعد إصابته بسكتة دماغية في عام 2022، عانى فيترمان من نوبات من أعراض الاكتئاب السريري التي تفاقمت بشكل مطرد. وبحلول أوائل عام 2023، تدهورت حالته الصحية العقلية كثيرًا لدرجة أنه توقف عن الأكل. لقد اضطر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإدخال نفسه إلى منشأة علاج المرضى الداخليين. يُنسب الفضل إلى حصوله على المساعدة في إنقاذه من الأفكار المعتادة بالانتحار، وهي أفكار شائعة بين الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم باضطراب اكتئابي كبير. ونصح في مقابلة مع شبكة سي بي إس: “لأي شخص يمر بهذا الآن، ابقَ في هذه اللعبة”.
المشاركة بشكل علني لمساعدة الآخرين على الشفاء
بعد خضوعه لعلاج عقلي مكثف، تحسنت حالة فيترمان، وأجرى العديد من المقابلات أثناء العلاج وخارجه لتسليط الضوء على الخطوات الإيجابية التي كان يخطوها. لكن مشاكله الصحية عادت إلى الظهور بعد أكثر من عامين في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عندما تصدر عناوين الأخبار بسبب حالته الصحية مرة أخرى بعد أن فقد وعيه لفترة وجيزة وسقط على الأرض.
وبحسب ما ورد تسبب السقوط في ما وصفه المتحدث باسم X بأنه “إصابات طفيفة” في وجه فيترمان. وبحسب تصريحات صحفية، فإن فيترمان سقط بسبب “نوبة” من الرجفان البطيني، وهي حالة تؤدي إلى توقف القلب عن النبض بشكل طبيعي. يمكن أن يؤدي الرجفان البطيني إلى الوفاة، ولهذا السبب خضع فيترمان سابقًا لعملية جراحية لوضع جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص للكشف عن الإيقاعات غير المنتظمة ومحاولة استعادة نمط الضرب الطبيعي للقلب.
أدت السكتة الدماغية والاكتئاب الذي أصيب به فيترمان إلى إبطائه، لكنه لم يهمش طموحاته السياسية أو إصراره على نشر المعرفة والأمل. لقد استخدم وضعه في مجلس الشيوخ للترويج لمشروع قانون لدعم الآخرين مثله الذين يحتاجون إلى تقنيات مساعدة لفهم ما يقوله الناس لهم بشكل أفضل. لقد كان أيضًا مؤيدًا صريحًا لرعاية الصحة العقلية، ودعم التشريعات لإضافة المزيد من الإرشادات إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتقليل مشاكل الصحة العقلية المتعلقة بالرقمية.
