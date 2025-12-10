وأوضح القضايا الصحية للسيناتور جون فيترمان على مر السنين

خزانة الملابس التي تتألف من السترات ذات القلنسوة والسراويل القصيرة التي تتغير باستمرار، أكسبت السيناتور جون فيترمان مكانًا في قائمة نيويورك تايمز 2022 الأكثر أناقة. ومع ذلك، فإن الأمر الأكثر روعة في هذا السياسي من جماليته الشخصية المريحة قد يكون رحلته الصحية المروعة، بدءًا من إصابته بسكتة دماغية تهدد حياته في مايو 2022.

هناك نوعان من السكتة الدماغية: السكتة الدماغية الإقفارية والنزفية. كان فيترمان يعاني من الحالة الأولى، والتي تحدث عندما ينقطع الدم (والأوكسجين الذي يحمله) وهو في طريقه إلى الدماغ. وفي حالته كان الانقطاع بسبب جلطة دموية.

في كل عام، يعاني أكثر من ثلاثة أرباع مليون شخص في الولايات المتحدة من السكتات الدماغية، وتمثل السكتات الدماغية الإقفارية 83% من الحالات (وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها). بالنسبة للناجين، يمكن أن تكون الآثار الجانبية بعد السكتة الدماغية واضحة ومنهكة، مثل الشلل وصعوبات النطق.

يعاني فيترمان الآن من عجز في السمع (والذي قد يكون بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك السكتة الدماغية)، بالإضافة إلى أعراض فقدان القدرة على الكلام، وهو عدم القدرة على تفسير اللغة المنطوقة بشكل فعال. وكما أوضح في مقابلة مع شبكة سي بي إس، “أستطيع أن أفهم الكثير مما تقوله. لكن سمعي يعاني من نقص يجعل من الصعب علي أن أفهمه بالكامل بنسبة 100٪”.