وأوضح الملك تشارلز المقلق للدماء.

واجه كينج تشارلز العديد من القضايا الطبية في السنوات الأخيرة ، لكن كان من الصعب تفويتها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخير لقلعة وندسور. ظهرت عينه اليمنى حمراء بشكل ملحوظ.
بينما أثارت عين الملك الدمية القلق بشأن قضية صحية أخرى محتملة ، قال ممثلو القصر إنه انفجر وعاء دموي في عينه – وهي حالة تعرف باسم نزيف دون جدوى (لكل شخص). يتم علاج اللاعب البالغ من العمر 76 عامًا في الوقت الحالي للسرطان ، وأفادت NBC News أنه تم نقله إلى المستشفى في مارس بسبب الآثار الجانبية من العلاج. ومع ذلك ، فإن الأوعية الدموية المكسورة لا علاقة لها برعاية السرطان.
(هنا عندما ترى طبيب العيون.)
يشبه النزف دون النزول كدمة ، ولكنه يحدث على سطح العين. على الرغم من أن الاحمرار قد يبدو مثيرًا للقلق ، إلا أنه لا يسبب مشاكل الألم أو الرؤية. كثير من الناس لا يدركون أن لديهم واحدة حتى يلاحظوا التصحيح الأحمر الساطع في الجزء الأبيض عادة من العين.
ما الذي يسبب وعاء دموي مكسور في العين
يمكن أن يحدث نزيف دون جدوى من التوتر ، مثل السعال القوي أو العطس المكثف أو القيء أو الإمساك. يمكنك أيضًا كسر وعاء دموي في عينيك من الصدمة ، مثل فرك عينيك بشدة أو تضرر في العين.
قد يزيد العمر من مخاطرك ، خاصة إذا كان لديك مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم (إليك كيفية ارتفاع ضغط الدم في عينيك). الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة أو خضعوا لعملية جراحية للعين قد يختبرون هذه الحالة مؤخرًا. وفقًا لمقال عام 2013 في طب العيون السريري ، فإن بعض الالتهابات ، واضطرابات الدم النادرة ، وحتى الحيض قد تؤدي إلى نزيف دون جدوى. يمكن أن يكون مرابو الدم أيضًا سببًا.
لن تعالج قطرات العين نزيفًا دون جدوى ، لكنها يمكن أن تساعد في تخفيف التهيج. معظم هذه البقع الحمراء تزيل خلال أسبوع إلى أسبوعين ، اعتمادًا على الحجم. ومع ذلك ، إذا واجهتها بشكل متكرر أو تعاني من آلام في العين ، فمن الجيد أن ترى أخصائي العين. في بعض الحالات ، قد يشير نزيف دون جدوى إلى حالة أساسية مثل مرض الأوعية الدموية أو اضطراب النزيف أو حتى الربو.