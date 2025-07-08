وأوضح الملك تشارلز المقلق للدماء.

واجه كينج تشارلز العديد من القضايا الطبية في السنوات الأخيرة ، لكن كان من الصعب تفويتها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخير لقلعة وندسور. ظهرت عينه اليمنى حمراء بشكل ملحوظ.

بينما أثارت عين الملك الدمية القلق بشأن قضية صحية أخرى محتملة ، قال ممثلو القصر إنه انفجر وعاء دموي في عينه – وهي حالة تعرف باسم نزيف دون جدوى (لكل شخص). يتم علاج اللاعب البالغ من العمر 76 عامًا في الوقت الحالي للسرطان ، وأفادت NBC News أنه تم نقله إلى المستشفى في مارس بسبب الآثار الجانبية من العلاج. ومع ذلك ، فإن الأوعية الدموية المكسورة لا علاقة لها برعاية السرطان.

(هنا عندما ترى طبيب العيون.)

يشبه النزف دون النزول كدمة ، ولكنه يحدث على سطح العين. على الرغم من أن الاحمرار قد يبدو مثيرًا للقلق ، إلا أنه لا يسبب مشاكل الألم أو الرؤية. كثير من الناس لا يدركون أن لديهم واحدة حتى يلاحظوا التصحيح الأحمر الساطع في الجزء الأبيض عادة من العين.