وأوضح الموت المأساوي لوالدة ديف نافارو

كان ذلك في فبراير من عام 1983، وكان ديف نافارو البالغ من العمر 15 عامًا – قبل وقت طويل من حصوله على الشهرة كعازف جيتار في فرقة الروك البديلة Jane’s Addiction – بمفرده في منزل والدته كوني نافارو في غرب لوس أنجلوس. وكانت والدته وأبيه، المطلقان، يتقاسمان حضانة ابنهما. كانت كوني، عارضة الأزياء، تواعد لاعب كمال أجسام يُدعى جون “دين” ريكاردي لبضع سنوات، ولكن بحلول ذلك الوقت انفصلا وبدأ في مطاردتها. كان ديف مريضًا في السرير، وكانت والدته تمارس رياضة الجري في الصباح عندما سمع ما يبدو وكأنه شخص يقتحم الشقة.

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دخل ريكاردي ووجه مسدسًا نحو ديف وقيد يديه وتركه في الحمام. بعد مواجهة كوني بمجرد عودتها إلى المنزل، عادت ريكاردي إلى الحمام وتركت ديف يذهب، وأخبرته ألا يخبر أحداً بما حدث. “وأنا لم أفعل ذلك” ، يتذكر ديف في كتاب “العاهرات: سيرة ذاتية شفهية لإدمان بيري فاريل وجين”. “وبعد أسبوع قتل والدتي.” في ليلة 3 مارس 1983، أطلقت ريكاردي النار على كوني وصديقتها المفضلة سو جوري وقتلتهما.