وأوضح الموت المأساوي لوالدة ديف نافارو

كان ذلك في فبراير من عام 1983، وكان ديف نافارو البالغ من العمر 15 عامًا – قبل وقت طويل من حصوله على الشهرة كعازف جيتار في فرقة الروك البديلة Jane’s Addiction – بمفرده في منزل والدته كوني نافارو في غرب لوس أنجلوس. وكانت والدته وأبيه، المطلقان، يتقاسمان حضانة ابنهما. كانت كوني، عارضة الأزياء، تواعد لاعب كمال أجسام يُدعى جون “دين” ريكاردي لبضع سنوات، ولكن بحلول ذلك الوقت انفصلا وبدأ في مطاردتها. كان ديف مريضًا في السرير، وكانت والدته تمارس رياضة الجري في الصباح عندما سمع ما يبدو وكأنه شخص يقتحم الشقة.
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دخل ريكاردي ووجه مسدسًا نحو ديف وقيد يديه وتركه في الحمام. بعد مواجهة كوني بمجرد عودتها إلى المنزل، عادت ريكاردي إلى الحمام وتركت ديف يذهب، وأخبرته ألا يخبر أحداً بما حدث. “وأنا لم أفعل ذلك” ، يتذكر ديف في كتاب “العاهرات: سيرة ذاتية شفهية لإدمان بيري فاريل وجين”. “وبعد أسبوع قتل والدتي.” في ليلة 3 مارس 1983، أطلقت ريكاردي النار على كوني وصديقتها المفضلة سو جوري وقتلتهما.
حملة جون ريكاردي الإرهابية
لم يكن جون ريكاردي هو كل ما يبدو عليه. ولم يكن أحد متأكدًا من كيفية حصوله على أمواله. كما اتضح فيما بعد، كان لديه حياة سرية كلص. لقد استخدم هذه المهارات لإرهاب كوني نافارو بلا هوادة على مدار عدة أشهر قبل أن يقتلها في النهاية. لقد اقتحم منزلها في مناسبات عديدة وطاردها أينما ذهبت. توضح الملاحظة التي بدأت كوني كتابتها إلى ريكاردي مدى تدمير حياتها بالكامل.
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وكتبت (عبر وثائق المحكمة): “أنا آسفة جدًا لأنك لا تزال غاضبًا للغاية وتشعر بالحاجة إلى الانتقام والعقاب”. “أنت تحقق هدفك. أشعر وكأنني شخص ميت يمشي في حركة الحياة. مثل حيوان بري صغير يعرف أنه محاط بمجموعة من الذئاب.” في ليلة مقتلها، عادت كوني إلى شقتها بعد أن وعدها ريكاردي بتركها وشأنها. وبدلاً من ذلك، اقتحم منزلها مرة أخرى – على الأرجح من خلال الكوة – وأطلق عليها النار مرتين في صدرها أثناء جدالهما. أطلق النار على سو جوري مرة واحدة في الرأس. قام بسحب جثة كوني ووضعها في خزانة من الكتان، وترك صديقتها على الأرض. لم يكن ديف في المنزل في ذلك الوقت ولكنه يعتقد أنه لو كان موجودًا لكان قد مات أيضًا. لقد كان فصلًا مأساويًا في الحقيقة التي لا توصف في حياته.
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يركض ريكاردي، ويحلق نافارو
بعد قتل المرأتين، فر جون ريكاردي من لوس أنجلوس وهرب. في صباح اليوم التالي، ذهب مايك، والد ديف نافارو، إلى شقة زوجته السابقة بعد أن فشلت في الحضور في موعد وعثر على الجثث. وكانت ابنة عم ديف، دان، هناك عندما أخبرت الشرطة ابنها بما حدث. يتذكر قائلاً: “لقد كان مشهدًا لا أريد رؤيته مرة أخرى أبدًا”. “إنه أمر مدمر مثل أي شيء يمكن أن يكون.” لقد طاردت جرائم القتل عازف الجيتار – فقد أدت إلى تفاقم مشاكل الإدمان لديه وأصبحت جزءًا شاملاً من قصة حياته المأساوية الواقعية. كما لجأ إلى الموسيقى من أجل العزاء، الأمر الذي سيخدمه في السنوات القادمة.
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عندما بدأ ديف نافارو وزملاؤه في فرقة Jane’s Addiction صعودهم إلى الشهرة بصوت فريد يجمع بين جوانب موسيقى الروك الصلبة والمخدر والبانك، ظل الرجل الذي قتل والدته طليقًا. واصل ريكاردي مسيرته المهنية في مجال السطو وكان يشتبه في قيامه بأكثر من 100 عملية سطو من نيويورك إلى ميامي. كما خضع لعملية تجميل لتغيير وجهه.
القبض على قاتل
ثم، في عام 1991، بعد ما يقرب من ثماني سنوات من جرائم القتل، ألقت الشرطة القبض على جون ريكاردي في هيوستن، تكساس. وبث البرنامج التلفزيوني “America’s Most Wanted” حلقة عن القضية، وأبلغ أحد المشاهدين الشرطة بمكان وجود ريكاردي. يتذكر ديف نافارو قائلاً: “لن أنسى أبدًا اليوم الذي قبضوا عليه فيه” “المطلوبون في أمريكا” (عبر الممتحن الأيرلندي). “لقد كان شعورًا رائعًا. لقد كان شعورًا رائعًا بالفرح والغضب والألم والارتباك.”
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بعد أربعة أشهر من اعتقاله، كاد ريكاردي أن يهرب خلال اجتماع مع محاميه في محكمة اتحادية عندما حطم نافذة، وصعد إلى الشرفة، واحتجز الضباط لمدة 12 ساعة تقريبًا قبل أن يسلم نفسه. وجدت هيئة محلفين في لوس أنجلوس أن ريكاردي مذنب بتهمتي قتل من الدرجة الأولى وجرائم ذات صلة في عام 1994 وحكمت عليه بالإعدام. تم إلغاء الحكم لاحقًا، وهو يقضي حاليًا عقوبة السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. التقى ديف نافارو في الفيلم الوثائقي Mourning Son مع ريكاردي في السجن. قال لصحيفة نيويورك تايمز في عام 2015: “أردت أن أشعر بالازدراء والغضب والغضب، لكن هذا لم يحدث”. وبدلاً من ذلك، خلص الموسيقي إلى أنه “مجرد رجل عجوز يموت في السجن”. ريكاردي، البالغ من العمر الآن 89 عامًا، لا يزال في السجن في تشينو، كاليفورنيا.
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