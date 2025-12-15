وأوضح النضال الصحي لرودي جولياني على مر السنين

عندما يفكر معظم الناس في رودي جولياني هذه الأيام، فإنهم يتذكرون العديد من المواقف المهينة التي وضع عمدة مدينة نيويورك السابق المسن نفسه فيها كأحد محامي دونالد ترامب. لقد عانى من أكثر من مجرد الإحراج، حيث عانى جولياني من نصيبه العادل من المشكلات الصحية الرئيسية على مر السنين. على سبيل المثال، أمضى عدة أشهر من عام 2025 إما على كرسي متحرك أو على دعامة للجسم أثناء تعافيه من حادث مروع في أغسطس.

كان جولياني والمتحدث باسمه، تيد جودمان، يقودان سيارتهما باتجاه الجنوب على الطريق السريع I-93 في مانشستر، نيو هامبشاير، عندما حاولت امرأة في محنة الإبلاغ عنهما، مدعية أنها كانت ضحية للعنف المنزلي. توقف الزوجان لمساعدة المرأة، واتصلا بالشرطة وانتظرا على جانب الطريق وصولهما وسيارة إسعاف. عندما فعلوا ذلك، دخل جولياني وجودمان سيارتهم المستأجرة واستعدوا للقيادة بعيدًا، لكن سرعان ما صدمتهم سيارة أخرى من الخلف. تم إرسال جولياني إلى المستشفى، حيث أدى الحادث إلى إصابته بكسر في فقرات الصدر وتمزقات في ذراعه وساقيه. وبسبب الإصابة التي لحقت بعموده الفقري، اضطر المحامي إلى استخدام كرسي متحرك بشكل مؤقت حتى تلتئم فقراته.

قبل أكثر من عام من تحطم الطائرة، كان جولياني يقاتل في المحكمة لإثبات إصابته بمرض في الرئة نشأ عن آثار أحداث 11 سبتمبر. ومع ذلك، على الرغم من أنه كان عمدة في وقت الهجوم الإرهابي على مركزي التجارة العالمي في نيويورك، فقد كان يُنظر إلى جهود جولياني على أنها وسيلة لتأخير المدفوعات من خسارة قضيته البالغة 148 مليون دولار لصالح موظفي الانتخابات في جورجيا الذين قام بالتشهير بهم. وأعرب المحامون عن قلقهم بشأن قدرة السياسي على السفر نظرا لحالته الصحية وإصابة في الركبة مؤخرا. حكم القاضي في قضية جولياني بعدم وجود أدلة طبية كافية وحكم ضده.