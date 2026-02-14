وأوضح صراع بيلي بوب ثورنتون الصحي على مر السنين

الممثل وكاتب الأغاني والمخرج بيلي بوب ثورنتون لديه تاريخ طويل من المضاعفات الصحية منذ بداية حياته المهنية. ومع تصدر صحته البدنية عناوين الأخبار مرة أخرى في عام 2025، تحدث ثورنتون عن تجربته السابقة مع تعاطي المخدرات. أثناء ظهوره في حلقة من برنامج “After Dinner Thinks with Ann Wilson”، اعترف الممثل بأنه نظر في المرآة وهو في خضم إدمانه وأدرك “سوف تموت. عليك أن تتوقف”. سيكون لهذه التجربة تأثيرات متعددة على صحة ثورنتون، بما في ذلك فقدان الوزن، وهو الأمر الذي سيعالجه ثورنتون لاحقًا في حياته.

قبل هذا الاعتراف، تضمن تاريخ ثورنتون الطبي سلسلة من حالات الطوارئ والأمراض التي ابتليت بها حياة الفائز بجائزة الأوسكار لفترة طويلة. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في بداية صعوده الحقيقي إلى الشهرة، تم نقل الممثل إلى المستشفى. وقال متحدث باسم الممثل إنه شعر بأعراض عدوى فيروسية.

لكن لم يكن أي منهما بداية المشاكل الصحية التي يعاني منها ثورنتون. عندما كان طفلاً، تعرض كاتب “Sling Blade” لإصابات متكررة على يد والده الذي كان يسيء معاملته. هذا الأساس للضرر، كما قال لبلاي بوي، سيؤدي إلى مجموعة من حالات الصحة العقلية التي أثرت على حياة الممثل اليومية منذ مغادرته منزل طفولته.

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى المساعدة في مشاكل الإدمان، فالمساعدة متاحة. قم بزيارة موقع إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية أو اتصل بخط المساعدة الوطني التابع لـ SAMHSA على الرقم 1-800-662-HELP (4357).