وأوضح صراع بيلي بوب ثورنتون الصحي على مر السنين

الممثل وكاتب الأغاني والمخرج بيلي بوب ثورنتون لديه تاريخ طويل من المضاعفات الصحية منذ بداية حياته المهنية. ومع تصدر صحته البدنية عناوين الأخبار مرة أخرى في عام 2025، تحدث ثورنتون عن تجربته السابقة مع تعاطي المخدرات. أثناء ظهوره في حلقة من برنامج “After Dinner Thinks with Ann Wilson”، اعترف الممثل بأنه نظر في المرآة وهو في خضم إدمانه وأدرك “سوف تموت. عليك أن تتوقف”. سيكون لهذه التجربة تأثيرات متعددة على صحة ثورنتون، بما في ذلك فقدان الوزن، وهو الأمر الذي سيعالجه ثورنتون لاحقًا في حياته.
قبل هذا الاعتراف، تضمن تاريخ ثورنتون الطبي سلسلة من حالات الطوارئ والأمراض التي ابتليت بها حياة الفائز بجائزة الأوسكار لفترة طويلة. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في بداية صعوده الحقيقي إلى الشهرة، تم نقل الممثل إلى المستشفى. وقال متحدث باسم الممثل إنه شعر بأعراض عدوى فيروسية.
لكن لم يكن أي منهما بداية المشاكل الصحية التي يعاني منها ثورنتون. عندما كان طفلاً، تعرض كاتب “Sling Blade” لإصابات متكررة على يد والده الذي كان يسيء معاملته. هذا الأساس للضرر، كما قال لبلاي بوي، سيؤدي إلى مجموعة من حالات الصحة العقلية التي أثرت على حياة الممثل اليومية منذ مغادرته منزل طفولته.
شارك ثورنتون تشخيصات الصحة العقلية على مر السنين
في مقابلة عام 2004 مع شبكة إن بي سي نيوز، كشف ممثل فيلم “هرمجدون” عن تشخيص اضطراب الوسواس القهري. في حالته، تركزت حالة الصحة العقلية على الهوس بالأرقام، مما أجبره على الدخول في دائرة من الإكراه لا يمكن السيطرة عليها حول استخدام أرقام محددة في أوقات محددة. واعترف قائلاً: “حسناً، إنه يرهقك”. “أنت تقوم بالرياضيات باستمرار في رأسك.” وتفاقم هذا الإرهاق بسبب جدول نومه الخطير الذي لا يتجاوز ثلاث ساعات في الليلة.
“يأتي ذلك من الشعور بالتوتر طوال الوقت،” أوضح بيلي بوب ثورنتون عن تطور اضطراب الوسواس القهري الذي يعاني منه عندما كان طفلاً (عبر نيويورك بوست). وقال: “تبدأ في تطوير هذه الحيل الصغيرة في رأسك”. “مثلًا، إذا قمت بكسر عود الأسنان هذا إلى ثلاث قطع متساوية، سيعود والدي إلى المنزل بمزاج جيد ولن يضربني.”
في محاولة للتعامل مع الحالة بمفرده، سرعان ما تفاقم الوسواس القهري لدى الممثل. وكما أخبر شبكة ABC News، فقد أدى ذلك إلى التركيز على الأكل، مما ساهم في إصابة النجم باضطراب الأكل في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. اعترف ثورنتون أنه خلال هذا الوقت، كان يعيش على علبة واحدة فقط من التونة وحزمة من Twizzlers يوميًا.
عندما جلس الممثل مع مجلة The Hollywood Reporter بعد ما يقرب من عقدين من الزمن، تناولت المحادثة حول صحته العقلية تفاصيل الحالات الجديدة والمعقدة التي تم تشخيص إصابة الممثل بها. لم يكن ثورنتون لا يزال يعاني من الوسواس القهري الشديد فحسب، بل شارك قائلاً: “أعاني من اضطراب القلق. لقد نشأت وأنا أعاني من عسر القراءة.”
كيف تتغذى الصحة العقلية والصحة البدنية على بعضهما البعض
العلاقة بين الصحة العقلية والصحة الجسدية هي علاقة قوية تسير في كلا الاتجاهين، حيث يؤثر كل منهما على الآخر. وفي شرحها لكيفية تأثير الصحة العقلية على الصحة البدنية، قالت الدكتورة مونيكا جيدال لجامعة أيوا للرعاية الصحية: “الإجهاد المزمن لا يرهقك عاطفيًا فحسب، بل يمكن أن يجعل من الصعب على جسمك التعافي بعد المرض أو الإصابة. كما يمكن أن تجعل تحديات الصحة العقلية من الصعب اتباع خطط العلاج، والحفاظ على الروتين، والمشاركة في الرعاية الذاتية، وكلها ضرورية لإدارة الحالات المزمنة”.
ومع ذلك، أشار الطبيب أيضًا إلى الحل لتحسين الصحة ككل: ممارسة الرياضة. يمكن أن تعزز التمارين الرياضية صحتك العقلية بينما تدعم أيضًا نهجًا قويًا للصحة البدنية.
