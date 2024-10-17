وأوضح مأساة اتجاه واحد

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بعد أن فشلوا جميعًا في إبهار الحكام بشكل كافٍ في جولاتهم الفردية في النسخة البريطانية من برنامج المنافسة الغنائية “The X Factor”، انضم خمسة مطربين شباب إلى قواتهم في عام 2010 ليصبحوا One Direction. أصبحت تلك المجموعة ذات الأصوات الخمسة – والتي تتألف من نيال حوران، ولويس توملينسون، وزين مالك، وهاري ستايلز، وليام باين – أكبر فرقة فتيان في جيلهم، حيث باعت ملايين الوحدات، والكثير من ملصقات One Direction، وصعدت إلى المملكة المتحدة والمملكة المتحدة. المخططات الأمريكية بألحان مثل “ما يجعلك جميلة” و”أفضل أغنية على الإطلاق” و”قصة حياتي”.
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عندما أعلنت One Direction في عام 2015 أنها ستتوقف مؤقتًا إلى أجل غير مسمى (والذي ثبت فيما بعد أنه دائم)، اعتبرت حشود المعجبين والمعجبين أنها واحدة من أكثر حالات تفكك الفرقة تدميراً في العقد الماضي. كان مالك أول من ترك العرض، في خضم جولة، بعد أن علم أن مجموعته كانت مترددة في الاستمرار مع الفرقة. وقال للبودكاست “Call Her Daddy” (عبر بي بي سي): “كنت أعلم أن شيئًا ما كان يحدث، لذلك تقدمت للتو على المنحنى”. “من الواضح أن هناك مشكلات أساسية في صداقاتنا أيضًا. لقد سئمنا من بعضنا البعض إذا كنت صادقًا تمامًا”.
نهاية حزينة موضوعيًا لمسعى جعل الكثير من الناس سعداء جدًا، إنه ليس أسوأ شيء يحدث على الإطلاق للمغنيين النجوم الجدد. فيما يلي أكثر الأشياء مأساوية التي حدثت لأعضاء One Direction على الإطلاق.
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توفي شريك هاري ستايلز في علاقة مثيرة للجدل وهو صغير
منذ أن جعله The X Factor وOne Direction نجمًا مشهورًا عالميًا في عام 2010، ارتبط هاري ستايلز عاطفيًا بالعديد من النساء المشهورات، بما في ذلك تايلور سويفت وأوليفيا وايلد. جاءت علاقة ستايلز الأولى بعد صعوده في عام 2011، وكانت مع مقدمة البرامج التليفزيونية البريطانية كارولين فلاك، المشهورة بمهمتها كمقدمة لبرنامج The X Factor الفرعي The Xtra Factor. لقد كانت علاقة موسيقية مع وجود فجوة عمرية مثيرة للجدل وحتى أنها تعتبر غير قانونية في العديد من الولايات القضائية – عندما كان الزوجان يتواعدان، كان فلاك يبلغ من العمر 31 عامًا وكان ستايلز يبلغ من العمر 17 عامًا. “، قال فلاك لبرنامج The Sun on Sunday (عبر NME). “فقط عندما أصبح الأمر معروفًا للعامة، ساءت الأمور”. بعد فترة وجيزة من تعرض فلاك للمضايقات في الشارع متهمة إياها بأنها مرتكبة جريمة جنسية، انتهت العلاقة.
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وفي عام 2020، وفي مواجهة محاكمة في قاعة المحكمة بتهمة الاعتداء على شريكها آنذاك، ماتت فلاك منتحرة، وفقًا لطبيب شرعي في لندن. كان فلاك يبلغ من العمر 40 عامًا. بدلاً من إصدار بيان، قدمت ستايلز عرضًا في حفل توزيع جوائز BRIT بينما كانت ترتدي شريطًا أسود وزرًا يحمل اقتباس فلاك، “عامل الناس بلطف”.
عانت عائلة لويس توملينسون من مأساتين متتاليتين
نشأ عضو One Direction لويس توملينسون في دونكاستر بإنجلترا على يد زوج والدته مارك توملينسون وأمه جوهانا ديكين، التي عملت قابلة. انفصلا في عام 2011، وفي أوائل عام 2016، قام الأطباء بتشخيص إصابة ديكين بنوع خطير بشكل خاص من سرطان الدم، وهو سرطان يؤثر على الدم ونخاع العظام. توفيت ديكين في ديسمبر 2016 عن عمر يناهز 43 عامًا. وكان أحد طلباتها الأخيرة هو أن يمضي توملينسون في مكان مخطط له في “The X Factor” المقرر عقده بعد أيام قليلة من وفاة ديكين، وفقًا لما ذكره موقع People.
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نشأ توملينسون في عائلة مختلطة مكونة من سبعة أشقاء وأخوة غير أشقاء، وبعد أقل من ثلاث سنوات من وفاة والدته، توفيت إحدى أخوات المغني الصغرى أيضًا. في مارس 2019، تم اكتشاف فيليسيتي توملينسون في شقتها بلندن. لم تستجب، وتوفيت بعد ذلك بوقت قصير بسبب ما حكمت عليه السلطات في البداية بنوبة قلبية. توصل تحقيق أجراه الطبيب الشرعي في وقت لاحق من عام 2019 إلى أن توملينسون الأصغر توفي بسبب مزيج قاتل ومفرط من أدوية القلق الموصوفة طبيًا ومسكنات الألم والكوكايين. كانت فيليسيتي توملينسون تبلغ من العمر 18 عامًا.
كان ليام باين يعاني من الكثير من الإدمان والمشاكل الطبية
شبه ليام باين فترة كبيرة من وقته في One Direction بـ “مرحلة الحبوب والخمر”، واصفًا في البودكاست “Diary of a CEO” الصعوبات التي واجهها مع الإدمان. “كان وجهي أكبر بعشر مرات مما هو عليه الآن. المشكلة هي أن أفضل طريقة لتأميننا هي حبسنا في غرفة، وماذا يوجد في الغرفة؟ ثلاجة صغيرة.” لقد أصبح استهلاكه للكحول والأدوية خارج نطاق السيطرة. وأوضح باين: “اعتقدت، حسنًا، أنني سأقيم حفلًا لشخص واحد، ويبدو أن ذلك استمر طوال سنوات عديدة من حياتي”. وقال باين إن تعاطي المخدرات المستمر أدى إلى أفكار الانتحار.
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أدى شرب الكثير من الكحول إلى فرض ضرائب على كلية باين – فمعظم الناس لديهم اثنان من الأعضاء، لكن المغني لم يكن لديه سوى عضو واحد يعمل، وهو أحد مضاعفات ولادته المبكرة، حتى صححت المشكلة نفسها في وقت ما في عام 2012 تقريبًا، وفقًا لما نشره باين على موقع X (المعروف سابقًا باسم تغريد). في أغسطس 2023، شعر باين بمرض شديد لدرجة أنه دخل المستشفى، حيث علم أنه يعاني من التهاب في الكلى. كان ذلك قبل أيام من جولة باين المقررة في أمريكا الجنوبية، وهي رحلة كان عليه أن يلغيها. وقال باين على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: “خلال الأسبوع الماضي كنت في المستشفى مصابا بعدوى خطيرة في الكلى، وهو أمر لا أتمناه لأي شخص، وأوامر الأطباء هي أنني بحاجة الآن إلى الراحة والتعافي”. لوحة).
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توفي ليام باين في حادث مأساوي
في أواخر سبتمبر 2024، وصل عضو One Direction السابق Liam Payne إلى الأرجنتين لقضاء إجازة. وقال في مقطع فيديو نُشر على TikTok (عبر رويترز) في 16 أكتوبر/تشرين الأول، والذي ناقش فيه أيضًا خط سير رحلة ركوب الخيل والبولو: “إنه يوم جميل هنا في الأرجنتين”. في ذلك الوقت، كان باين يقيم في غرفة مطلة على الفناء بالطابق الثالث في فندق CasaSur Palermo Hotel في بوينس آيرس. وفقًا لمكالمة هاتفية مسجلة نشرها مسؤولو المدينة لوسائل الإعلام، اتصل أحد موظفي الفندق بالشرطة بسبب قلقه بشأن ضيف مضطرب للغاية قد يتبين أنه باين. وقال العامل، وفقاً لرويترز، “عندما يكون واعياً، فإنه يدمر الغرفة بأكملها ونحتاج منك أن ترسل شخصاً ما”، مشيراً أيضاً إلى أن الشرفة تمثل تهديداً لسلامة الضيف.
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قيل للضباط المستجيبين أن الرجل المعني قد يكون مخمورا بالكحول أو المخدرات، وعندما وصلوا إلى CasaSur، أخبرهم المدير أنه سمع للتو ضجة في الفناء. هذا هو المكان الذي اكتشفت فيه الشرطة باين. من الواضح أنه سقط من شرفته على الأرض على بعد ثلاثة طوابق. تم إعلان وفاة باين عن عمر يناهز 31 عامًا.
عانى زين مالك من العديد من صعوبات الصحة العقلية
في مارس 2015، أصبح زين مالك أول عضو في One Direction يغادر الفرقة الشعبية. كان رحيله المفاجئ عن جولة في آسيا أول إشارة عامة إلى أن المغني كان يتعامل مع بعض مشكلات الصحة العقلية المهمة. وقال المتحدث باسم One Direction على TwitLonger (عبر The Guardian): “لقد وقع زين مع الإجهاد وسيعود إلى المملكة المتحدة للتعافي”.
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بعد انفصال فرقة One Direction، بدأ مالك سريعًا مسيرته المهنية منفردًا، وفي يونيو 2016 ألغى موعده المقرر في حفل Capital Summertime Ball في لندن. وكتب مالك على موقع X: “لسوء الحظ، فإن قلقي الذي طاردني طوال الأشهر القليلة الماضية بشأن العروض الحية قد تغلب علي. ومع ضخامة الحدث، عانيت من أسوأ قلق في مسيرتي المهنية”. وبعد ممارسة الرعاية الذاتية على انفراد، وجد مالك بعض السلام. وقال لصحيفة صنداي تايمز في عام 2017: “ليس لدي الآن مشكلة مع القلق. لقد كان هذا شيئًا كنت أتعامل معه في الفرقة”. وفي تلك المقابلة، شارك المغني أيضًا في تعامله مع اضطراب الأكل خلال فترة وجوده في One Direction. . “كل مجال من مجالات حياتي كان منظمًا ومسيطرًا عليه، وكان المجال الوحيد الذي يمكنني أن أقول فيه:” لا، أنا لا آكل ذلك “، قال مالك. “بمجرد أن تمكنت من السيطرة، عاد الأكل إلى مكانه.”
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