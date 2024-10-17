وأوضح مأساة اتجاه واحد

بعد أن فشلوا جميعًا في إبهار الحكام بشكل كافٍ في جولاتهم الفردية في النسخة البريطانية من برنامج المنافسة الغنائية “The X Factor”، انضم خمسة مطربين شباب إلى قواتهم في عام 2010 ليصبحوا One Direction. أصبحت تلك المجموعة ذات الأصوات الخمسة – والتي تتألف من نيال حوران، ولويس توملينسون، وزين مالك، وهاري ستايلز، وليام باين – أكبر فرقة فتيان في جيلهم، حيث باعت ملايين الوحدات، والكثير من ملصقات One Direction، وصعدت إلى المملكة المتحدة والمملكة المتحدة. المخططات الأمريكية بألحان مثل “ما يجعلك جميلة” و”أفضل أغنية على الإطلاق” و”قصة حياتي”.

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عندما أعلنت One Direction في عام 2015 أنها ستتوقف مؤقتًا إلى أجل غير مسمى (والذي ثبت فيما بعد أنه دائم)، اعتبرت حشود المعجبين والمعجبين أنها واحدة من أكثر حالات تفكك الفرقة تدميراً في العقد الماضي. كان مالك أول من ترك العرض، في خضم جولة، بعد أن علم أن مجموعته كانت مترددة في الاستمرار مع الفرقة. وقال للبودكاست “Call Her Daddy” (عبر بي بي سي): “كنت أعلم أن شيئًا ما كان يحدث، لذلك تقدمت للتو على المنحنى”. “من الواضح أن هناك مشكلات أساسية في صداقاتنا أيضًا. لقد سئمنا من بعضنا البعض إذا كنت صادقًا تمامًا”.

نهاية حزينة موضوعيًا لمسعى جعل الكثير من الناس سعداء جدًا، إنه ليس أسوأ شيء يحدث على الإطلاق للمغنيين النجوم الجدد. فيما يلي أكثر الأشياء مأساوية التي حدثت لأعضاء One Direction على الإطلاق.

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