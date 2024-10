وأوضح مأساة اتجاه واحد

منذ أن جعله The X Factor وOne Direction نجمًا مشهورًا عالميًا في عام 2010، ارتبط هاري ستايلز عاطفيًا بالعديد من النساء المشهورات، بما في ذلك تايلور سويفت وأوليفيا وايلد. جاءت علاقة ستايلز الأولى بعد صعوده في عام 2011، وكانت مع مقدمة البرامج التليفزيونية البريطانية كارولين فلاك، المشهورة بمهمتها كمقدمة لبرنامج The X Factor الفرعي The Xtra Factor. لقد كانت علاقة موسيقية مع وجود فجوة عمرية مثيرة للجدل وحتى أنها تعتبر غير قانونية في العديد من الولايات القضائية – عندما كان الزوجان يتواعدان، كان فلاك يبلغ من العمر 31 عامًا وكان ستايلز يبلغ من العمر 17 عامًا. “، قال فلاك لبرنامج The Sun on Sunday (عبر NME). “فقط عندما أصبح الأمر معروفًا للعامة، ساءت الأمور”. بعد فترة وجيزة من تعرض فلاك للمضايقات في الشارع متهمة إياها بأنها مرتكبة جريمة جنسية، انتهت العلاقة.

وفي عام 2020، وفي مواجهة محاكمة في قاعة المحكمة بتهمة الاعتداء على شريكها آنذاك، ماتت فلاك منتحرة، وفقًا لطبيب شرعي في لندن. كان فلاك يبلغ من العمر 40 عامًا. بدلاً من إصدار بيان، قدمت ستايلز عرضًا في حفل توزيع جوائز BRIT بينما كانت ترتدي شريطًا أسود وزرًا يحمل اقتباس فلاك، “عامل الناس بلطف”.