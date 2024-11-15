وأوضح مأساة مايلز تيلر

إذا كنت تابعًا لما بدت عليه هوليوود عبر سنوات مختلفة، فهناك فرصة جيدة لأن تكون على دراية بالممثل مايلز تيلر. بعد كل شيء، لديه مجموعة من العروض المستقلة التي حازت على استحسان النقاد – فيلم Whiplash لعام 2014 على سبيل المثال – كما أنه ليس غريبًا على الأفلام ذات الميزانيات الكبيرة أيضًا. لا تنظر إلى أبعد من فيلم “Top Gun: Maverick” لعام 2022. على الرغم من أن هذا لا يعني أنه لم يحصل على نصيبه من الإخفاقات الحرجة: فقد تم اعتبار إعادة تشغيل “Fantastic Four” لعام 2015 وأفلام “Divergent”، على وجه الخصوص، أفلامًا فظيعة على الرغم من كونها أفلامًا رائجة أيضًا.
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على الرغم من حضوره على الساحة السينمائية، إلا أن جذور تيلر أكثر تواضعًا إلى حد كبير. ولد في 20 فبراير 1987 في داونينجتاون، بنسلفانيا، ونشأ جنبًا إلى جنب مع أخواته، وقضى معظم طفولته في وسط فلوريدا. ربما يكون شبابه مميزًا جدًا لأي شخص نشأ في عائلة من الطبقة المتوسطة – حيث كان يلعب في فرق رياضية محلية، ويشارك في المناهج اللامنهجية في المدرسة الثانوية، ويحضر رقصات العودة للوطن، وما شابه ذلك. في المقابلات، ركز تيلر على جذوره العامة، قائلاً: “لقد نشأت في الطبقة المتوسطة في بلدة صغيرة. لدي كل أصدقائي نفسهم من المدرسة الثانوية … لذا أريد أن أشعر أن الناس يعتقدون أنني رجل الناس لأنني أشعر بهذه الطريقة “(عبر الحارس).
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ربما من المناسب، باعترافه الشخصي، أنه لا يرى نفسه كفنان معذب أو أي شيء من هذا القبيل، على الرغم من أن هذا لا يعني أنه لم يواجه نصيبه من المصاعب والمآسي على مر السنين.
لقد تعرض لحادث سيارة مروع
عندما يتعلق الأمر بالأحداث المأساوية الكبرى في حياة مايلز تيلر، فإن أكثر ما ستسمع عنه على الأرجح هو صراعه مع الموت عندما كان عمره 20 عامًا فقط. في عام 2007، كان في السيارة مع اثنين من أصدقائه، وكان أحدهم يقود السيارة. وكان السائق مسرعا وفقد السيطرة على السيارة بسرعة 80 ميلا في الساعة، مما أدى إلى انقلاب السيارة عدة مرات. تم إلقاء تيلر من مقعده وإخراجه من النافذة، وهبط في الشارع على بعد حوالي 30 قدمًا من السيارة، فاقدًا للوعي ومغطى بالدماء. كان تيلر هو الشخص الوحيد في السيارة الذي تأثر بشدة في الحادث. لم يصب كلا من أصدقائه (السائق وراكب آخر) بأذى نسبيًا، وكذلك كيس الطماطم الذي أحضره تيلر معه.
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اعتقد أحد أصدقاء تيلر والشرطة في البداية أن الحادث قد أدى إلى مقتله. وكما أوضح تيلر منذ ذلك الحين، كان ينبغي أن يكون الأمر كذلك. بكلماته الخاصة: “أخبرني فريق الطوارئ الطبية أن الأشخاص في هذه الأنواع من الحوادث يموتون بنسبة 99.9٪ من الوقت” (عبر صحة الرجل). من الواضح أنه لم يقتله، على الرغم من أنه تركه مصابًا بجروح بالغة – كسر في المعصم، وإصابة في الكتف تطلبت 20 دبوسًا، وتمزقات في الوجه تطلبت العديد من عمليات الليزر على مدار عدة سنوات. (لا تزال الندوب مرئية على وجهه وحلقه). حتى أن قطع الحصى ظلت مغروسة في جلده بعد سنوات، لأن إزالتها كانت ستؤدي إلى ندبات أكثر خطورة.
أثر حادث السيارة بشكل مباشر على حياته المهنية
منذ بداية هوليوود، كان هناك الكثير من المناقشات حول صناعة السينما ومعاييرها غير الواقعية للجمال. إنها للأسف ليست قصة جديدة أن يتم رفض الممثلين للأدوار لمجرد أنهم قد لا يبدون الدور.
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هذا هو الموقف الدقيق الذي حدث لمايلز تيلر في أعقاب حادث سيارته عام 2007. عندما كان يقوم باختبار أداء الأدوار، كان الكثير من المخرجين يرون نقاط قوته كممثل – حتى أنهم يعترفون صراحة برؤيتهم أنه يمكن أن يكون مثاليًا لدور معين – لكنهم ما زالوا يرفضون اختياره، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الندوب التي تركها. على وجهه ورقبته نتيجة الحادث. قال الممثل لصحيفة الغارديان في عام 2016: “عندما كنت أقوم بتجربة الأداء لأول مرة للمشاريع، كانوا يقولون إن مايلز ممثل جيد ولكن ليس من المنطقي أن تكون لهذه الشخصية ندوب”.
وظل هذا هو الحال لبعض الوقت، على الرغم من أن حظوظه انعكست فجأة مع دوره المتميز في فيلم “Rabbit Hole” عام 2010، حيث رأى مخرج الفيلم أن ندوب تيلر هي وسيلة للإشارة إلى الفروق الدقيقة في شخصيته وليس كعائق. وكما أوضح الممثل، “لقد أحب جون كاميرون ميتشل، مخرج فيلم “Rabbit Hole”، الفيلم. وكان يقول: “إنه سر شخصيتك!”.
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كلفه الحادث بعض الصداقات
كان لحادث السيارة الذي نجا منه مايلز تيلر في عام 2007 عدد لا بأس به من التأثيرات طويلة الأمد، والعديد منها أقل من المثالي، إذا ما أردنا الاستخفاف بها. بالطبع، كانت هناك جوانب مهنية يجب أخذها في الاعتبار، حيث أثرت ندوب وجه تيلر على حياته المهنية كممثل، لكن الحادث أثبت أنه كان له تأثير كبير عندما يتعلق الأمر بحياته الشخصية أيضًا.
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في مقابلة مع Esquire، أوضح تيلر أن الحادث دمر معظم صداقاته الجامعية. وعن سائق السيارة التي تعرضت للحادث، قال تيلر إنه لم يرغب قط في جعل ذلك الصديق يشعر بالذنب تجاه ما حدث؛ لقد أدرك أنه على الرغم من العواقب، كان مجرد خطأ. وهكذا فعل ما لا يستطيع لطرح الموضوع أو تحويله إلى نقطة خلاف، لكن واقع الحال أن العمليات الجراحية التي يحتاجها كانت باهظة الثمن. انتهى تيلر بمقاضاة شركة التأمين الخاصة بصديقه – في المقابلة، كان حريصًا على توضيح أنه لم يقاضي صديقه بشكل مباشر – وقد دمر ذلك كل شيء. في مواجهة زيادة أقساط التأمين، قرر سائق السيارة فجأة أنه وتيلر لم يعد بإمكانهما أن يكونا أصدقاء بعد الآن؛ انتهى الأمر بالأعضاء الآخرين في الدائرة الاجتماعية لـ Teller باتباع خطى ذلك الصديق بعد فترة وجيزة.
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كان الأمر برمته بمثابة صدمة لتيلر، الذي يتذكر الغضب الذي شعر به تجاه صديقه السابق: “لم أجعلك تشعر بالسوء أبدًا بسبب هذا. لأنك تجعلني أشعر بالذنب وتجعلني أشعر وكأنك الضحية”. هنا، هذا حقًا أمر سخيف.”
لقد فقد اثنين من أصدقاء طفولته في فترة قصيرة من الزمن
كما اتضح فيما بعد، كان حادث السيارة عام 2007 مجرد بداية لسلسلة من المآسي التي سيتعرض لها مايلز تيلر في فترة زمنية قصيرة جدًا. في حديثه مع صحيفة الغارديان، حدد تيلر الجدول الزمني الكامل لتلك المآسي، بدءًا من حادث سيارته الذي وقع في أغسطس 2007. وفي يونيو 2008، تعرض أحد أصدقائه المقربين لإصابات قاتلة في حادث دراجة نارية؛ وكان تيلر هناك في المستشفى، إلى جانب صديقه، عندما أخرجته الأسرة من أجهزة دعم الحياة. حضر تيلر الجنازة، وتذكر أنه جلس بجوار صديق آخر من أصدقائه المقربين في الجنازة، على الرغم من أن أيًا منهما لم يكن يعلم أن المزيد من المأساة كانت تلوح في الأفق.
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لم يمر شهر تقريبًا على حادث الدراجة النارية حتى وردت أنباء عن حادث سيارة آخر – مميت مرة أخرى، وهذه المرة يتعلق بالصديق الذي كان تيلر يجلس بجواره في الجنازة السابقة. في المقابلة، لخص تيلر الوضع برمته ببساطة، موضحًا كيف حدث كل شيء فجأة: “في عيد ميلادي الحادي والعشرين، كان هناك سبعة من أصدقائي، وبعد خمسة أشهر، رحل اثنان منهم”.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها عن تلك الخسائر. في مقابلة مع Esquire، رسم صورة مأساوية لما كان عليه الحال عندما كنت في المستشفى لحظة وفاة أحد الأصدقاء: “كنت في المستشفى عندما قاموا بسحب القابس من صديقي الوحيد. كنت أعرف ما شعرت به”. مثل أن تعانق أماً في اليوم الذي فقدت فيه ابنها.”
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انتشرت مقالة غير سارة عنه
إذا كنت تتابع دراما المشاهير في عام 2015، فربما سمعت عن مايلز تيلر، ولكن ليس بالضرورة في أفضل حالاته. السبب البسيط وراء حدوث ذلك يتعلق بمقال كتب عنه وانتشر بسرعة. تم نشر هذه المقالة في Esquire، وافتتح كاتبها بفكرة أقل من مجرد إطراء، على أقل تقدير: “أنت تجلس مقابل مايلز تيلر في مطعم Luminary في أتلانتا وتحاول معرفة ما إذا كان إعلانًا** *.” تتم قراءة بقية المقالة بطريقة مماثلة، وغالبًا ما تتخذ نبرة ساخرة عند مناقشة صراحة تيلر أو ثقته أو آرائه العامة حول العالم وتجاربه. يتوصل كاتب المقال مرارًا وتكرارًا إلى الاستنتاج التالي: “إذن، نعم، إنه نوع من الإعلانات***” (أو بعض الاختلافات في هذا الشعور).
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لقد نجح هذا الرأي في تيلر في الاستمرار على مر السنين، ولم يناسبه بشكل خاص. وبعد مرور عام، تحدث مع صحيفة الغارديان عن الحادث برمته، قائلًا: “أوه، لقد شعرت بالعجز الشديد، وشعرت بأنني أسيء تمثيلي للغاية، وشعرت بالغضب قليلاً”. حتى في عام 2020، أثناء التحدث مع صحة الرجل، ظهر سؤال مقالة Esquire، فأجاب تيلر: “كان الأمر محبطًا لأن والدي أخبراني دائمًا أن الشيء الوحيد الذي تأخذه إلى القبر هو سمعتك”. لقد تحول في النهاية إلى انطباع طويل الأمد، والذي، وفقًا لتيلر، لم ينبع من أكثر من سوء تفسير لروح الدعابة لديه.
لقد تصدر مايلز تيلر الأخبار لأسباب مؤسفة
كانت علاقة مايلز تيلر مع وسائل الإعلام متوترة بعض الشيء، وهو أمر تمت ملاحظته في العديد من المنشورات، حتى بعد سنوات من لقاءاته البارزة مع الصحافة. بالطبع، كانت هناك مقابلة مع Esquire لعام 2015 والتي لم تصنع العجائب لسمعته، ولكن كانت هناك عدة مرات أخرى ظهر فيها اسم تيلر في المحادثة لأسباب مؤسفة.
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في عام 2017، كان تيلر في سان دييغو، كاليفورنيا، لزيارة أحد الأصدقاء، لكن الرحلة أخذت منعطفًا عندما علمت وسائل الإعلام أنه تم القبض عليه بتهمة التسمم العلني. يُزعم أنه كان مخموراً إلى درجة عدم قدرته على التحدث أو المشي بوضوح، وجاء الاعتقال بعد نقله إلى مركز التخلص من السموم، حيث أثبت عدم تعاونه مع الموظفين. انتقل تيلر لاحقًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليوضح أنه لم يتم القبض عليه – بل تم احتجازه فقط – على الرغم من أن قصته لا تتطابق مع ما قالته إدارة شرطة سان دييغو لوسائل الإعلام المختلفة على ما يبدو.
ظهر تيلر في الأخبار مرة أخرى في عام 2021، وهذه المرة فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19. نشرت صحيفة التابلويد ديلي ميل حصريًا زعمت فيه أن تيلر رفض التطعيم أو إجراء اختبار كوفيد-19، فقط ليظهر اختباره إيجابيًا في مجموعة “العرض”، مما أدى إلى إيقاف الإنتاج مؤقتًا. أصبحت التكهنات أكثر تعقيدًا على الرغم من نفي وكيل الدعاية الخاص بتيلر الشائعات، ونشر الممثل في النهاية على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم تطعيمه بالفعل وأنه تم تطعيمه لبعض الوقت.
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