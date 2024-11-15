وأوضح مأساة مايلز تيلر

إذا كنت تابعًا لما بدت عليه هوليوود عبر سنوات مختلفة، فهناك فرصة جيدة لأن تكون على دراية بالممثل مايلز تيلر. بعد كل شيء، لديه مجموعة من العروض المستقلة التي حازت على استحسان النقاد – فيلم Whiplash لعام 2014 على سبيل المثال – كما أنه ليس غريبًا على الأفلام ذات الميزانيات الكبيرة أيضًا. لا تنظر إلى أبعد من فيلم “Top Gun: Maverick” لعام 2022. على الرغم من أن هذا لا يعني أنه لم يحصل على نصيبه من الإخفاقات الحرجة: فقد تم اعتبار إعادة تشغيل “Fantastic Four” لعام 2015 وأفلام “Divergent”، على وجه الخصوص، أفلامًا فظيعة على الرغم من كونها أفلامًا رائجة أيضًا.

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على الرغم من حضوره على الساحة السينمائية، إلا أن جذور تيلر أكثر تواضعًا إلى حد كبير. ولد في 20 فبراير 1987 في داونينجتاون، بنسلفانيا، ونشأ جنبًا إلى جنب مع أخواته، وقضى معظم طفولته في وسط فلوريدا. ربما يكون شبابه مميزًا جدًا لأي شخص نشأ في عائلة من الطبقة المتوسطة – حيث كان يلعب في فرق رياضية محلية، ويشارك في المناهج اللامنهجية في المدرسة الثانوية، ويحضر رقصات العودة للوطن، وما شابه ذلك. في المقابلات، ركز تيلر على جذوره العامة، قائلاً: “لقد نشأت في الطبقة المتوسطة في بلدة صغيرة. لدي كل أصدقائي نفسهم من المدرسة الثانوية … لذا أريد أن أشعر أن الناس يعتقدون أنني رجل الناس لأنني أشعر بهذه الطريقة “(عبر الحارس).

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ربما من المناسب، باعترافه الشخصي، أنه لا يرى نفسه كفنان معذب أو أي شيء من هذا القبيل، على الرغم من أن هذا لا يعني أنه لم يواجه نصيبه من المصاعب والمآسي على مر السنين.