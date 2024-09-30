وأوضح مأساة هيلين هانت

الإحصائيات لا تكذب: هيلين هانت هي واحدة من أكثر الممثلين الأمريكيين إنجازًا في القرن العشرين. بعد عقود من الأدوار الصغيرة والداعمة في المسلسلات التلفزيونية وأفلام المراهقين، برز هانت كنجم في مسلسل “Mad About You”، وهو المسلسل الهزلي الذي حقق نجاحًا كبيرًا في التسعينيات على قناة NBC والذي يدور حول زوجين حديثي الزواج. لعبت دور جيمي بوتشمان، وحصلت هانت على أربع جوائز إيمي وثلاث جوائز غولدن غلوب، ثم انتقلت بعد ذلك إلى الأفلام، حيث قادت الفيلم الصيفي الرائج “Twister” ومثلت أمام جاك نيكلسون في فيلم “As Good As It Gets”، وفازت بجائزة الأوسكار عن دورها. جهود.
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في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تراجعت هانت عن طيب خاطر عن التمثيل للتركيز على حياتها الشخصية. لقد كانت بحاجة إلى بعض الاهتمام أيضًا. على مدى أكثر من 20 عامًا الماضية، كانت نجمة المسرحية الهزلية هذه في التسعينيات تحمل بعض الأسرار المظلمة، حيث كانت حياتها خارج الشاشة بهدوء ولكن بشكل كبير محفوفة بالكثير من الحسرة والفضائح والموت والمشاكل الصحية والكوارث. فيما يلي نظرة على الجانب المأساوي من الحياة الشخصية والمهنية لهيلين هانت.
سرعان ما توتر زواج هيلين هانت من هانك أزاريا
بعد فترة مواعدة دامت حوالي خمس سنوات، تزوجت هيلين هانت من زميلها الممثل هانك أزاريا في صيف عام 1999. حتى أنهم عملوا معًا في بعض الأحيان، مع أزاريا (المعروف بعمله في المسلسل التلفزيوني “عائلة سمبسون” المثير للجدل في كثير من الأحيان). يتكرر دور مشاية الكلاب التي يلعبها هانت في فيلم “Mad About You”. استمر الاثنان لفترة أطول كزوجين غير متزوجين مقارنة بما كانا متزوجين – في ديسمبر 2000، قدم هانت طلبًا للطلاق في لوس أنجلوس. وذكرت هانت أن الاختلافات التي لا يمكن التوفيق بينها هي السبب، وأشارت إلى أنها وزوجها انفصلا قبل حوالي ستة أشهر، مما يعني أن الزواج انهار بعد حوالي عام فقط.
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ألقى أزاريا باللوم في نهاية العلاقة جزئيًا على الغيرة المهنية – لقد كان في وضع سيء عاطفياً لأنه قارن حياته المهنية بمسيرة زوجته الحائزة على جائزة الأوسكار وصديقه النجم. وقال لـ “راديو آندي” في عام 2017: “إن ذلك يجعل درجة الصعوبة في العلاقة وفي حياتك المهنية ترتفع، عندما تكون زوجتك هي هيلين هانت وصديقك المفضل هو ماثيو بيري”. “كنا على علم بذلك، لقد بذلنا قصارى جهدنا لنكون صادقين بشأن ذلك”.
انهارت علاقتها مع ماثيو كارناهان
بعد طلاقها من هانك أزاريا، دخلت هيلين هانت في علاقة أخرى طويلة الأمد. في عام 2001، بدأت قصة حب مع المبدع والمنتج التلفزيوني ماثيو كارناهان. أدت الشراكة إلى ولادة الابنة الوحيدة للزوجين، لكنها كانت أيضًا محفوفة بالكثير من الاضطرابات المنزلية. وبحسب ما ورد انتقل كارناهان من منزل العائلة عدة مرات، ليتم الترحيب به مرة أخرى، ثم طلب منه هانت المغادرة مرة أخرى.
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بحلول عام 2017، كان هانت قد سئم من ديناميكية العلاقة وأنهيها إلى الأبد. قال أحد الأشخاص المطلعين على الوضع لبرنامج In Touch Weekly: “كان الانفصال فوضويًا للغاية”. تأكدت هانت من أن كارناهان لم يكن مخلصًا لها، ولكن مع إنكاره لحدوث أي غش على الإطلاق، حاولت هانت المضي قدمًا وتطوير شعور بالثقة تجاه شريكها، لكنها لم تتمكن في النهاية. وقال الصديق: “لقد كانت تشك لفترة طويلة في أن هناك خطأ ما. لكنه أصر على أنه لم يخونها”.
توفي والد هيلين هانت بسبب مرض باركنسون
تنحدر هيلين هانت من عائلة أعمال استعراضية. عمها هو مصمم الإضاءة السينمائي والتلفزيوني بيتر هانت، والدتها هي الممثل بي جي وارد، وكان والدها مخرجًا غزير الإنتاج ومعروفًا جوردون هانت. بدأ هانت مسيرته المهنية في هوليوود كمخرج للرسوم المتحركة في شركة Hanna-Barbera في السبعينيات، حيث كان يوجه أيضًا ألعاب الفيديو، ويدير أعمال التقاط الحركة، ويؤدي العمل الصوتي في “Dilbert” والرسوم المتحركة الصباحية يوم السبت، ويدير حلقات من البرامج التلفزيونية في أوقات الذروة. ائتمان هانت الأكثر شيوعًا: “مجنون بك”. أخرج ابنته في 31 حلقة من المسلسل الكوميدي، وفي عام 1996، حصل على جائزة DGA للإنجاز الإخراجي المتميز في مسلسل كوميدي لأحدهم.
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في ديسمبر 2016، أخبر الممثل الإعلامي لهيلين هانت مجلة Variety أن والدها توفي في المنزل، بعد أن تم تشخيص إصابته في وقت سابق بمرض باركنسون، وهو حالة عصبية تنكسية تسبب الرعشات وتزيل حركة المريض ببطء. كان جوردون هانت يبلغ من العمر 87 عامًا.
لقد تعرضت لحادث سيارة خطير
في أكتوبر 2019، كانت هيلين هانت من بين مجموعة من الأشخاص يركبون في المقعد الخلفي لسيارة رياضية متعددة الأغراض يسافرون عبر حي وسط المدينة في لوس أنجلوس. بينما كانت السيارة تتقدم عبر التقاطع وكادت أن تمر على طول الطريق، دخلت سيارة أخرى التقاطع من الجانب واصطدمت بسيارة هانت ذات الدفع الرباعي. لقد اصطدمت بسرعة وقوة هائلتين لدرجة أنها تدحرجت بمركبة هانت. كانت الممثلة تجلس في المقعد الخلفي، وتم إدخالها إلى المستشفى لفترة وجيزة مع ركاب السيارة الآخرين وعادت إلى المنزل في نفس اليوم.
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وبينما كان من الممكن أن ينضم هانت إلى قائمة المشاهير الذين قتلوا في حوادث سيارات، فإن إدارة شرطة لوس أنجلوس حققت في الحادث ورفضت توجيه اتهامات ضد سائق السيارة الأخرى. وبعد ذلك بعامين، رفع محامي هانت دعوى نيابة عنها ضد الشركة المالكة للسيارة الأخرى، وهي BLS Limousine Service of Los Angeles. نقلاً عن الإصابة الشخصية وادعاء فقدان الدخل بسبب الإصابة التي منعتها من العمل، طلبت هانت تعويضات مدفوعة عما يرقى إلى مستوى الإهمال.
قررت هوليوود أن هيلين هانت أصبحت كبيرة في السن
أدى التقاء العوامل إلى قرار هيلين هانت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بأخذ استراحة من السعي وراء الشهرة والثروة كممثلة. لقد أرادت قضاء المزيد من الوقت مع ابنتها مع ماثيو كارناهان وماكينا لي، وأن تكون مخرجة أفلام مسؤولة عن أفلامها الخاصة، لكنها تحملت أيضًا الآثار السلبية للمشاهير. وقالت لصحيفة The Guardian عن الفترة التي كان يتابعها فيها المصورون في حياتها: “مرت بضع سنوات شعرت فيها بالفزع قليلاً”. “كنت خائفًا من أنني لن أتمكن أبدًا من قرع هذا الجرس.” لقد اعتقدت أن عيش حياة عادية، وحتى مملة، سيجعل المصورين يتركونها وشأنها في النهاية.
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وقع هانت أيضًا ضحية التمييز ضد كبار السن في هوليوود. عندما وصلت إلى منتصف العمر، بذلت محاولات جادة في الكتابة والإخراج لأنه لم يُعرض عليها سوى عدد أقل من وظائف التمثيل. “يقول الناس: “أوه، أنت تقوم بالتحول إلى الإخراج”، وأنا أقول: “لا، لست كذلك! أعطني وظيفة! سأقبل أي شيء!” وقال هانت لصحيفة ديلي بيست. “يعتقد الناس أن جورج كلوني أكثر إثارة وجاذبية كل عام، لكن القاعدة نفسها لا تنطبق على النساء”.
لقد ربطت نفسها بشخصية سياسية مثيرة للجدل
في عام 2017، وافقت هيلين هانت على أن تكون متحدثة مميزة في منتدى الشباب العالمي الأول، والذي يبدو أنه ندوة تتميز بحوارات مفتوحة حول القضايا العالمية التي تؤثر على الأجيال الشابة. وكان من المقرر أن يحضر هذا الحدث 3000 شخص، وتم تقديمه في شرم الشيخ، مصر، وقام بتنظيمه جزئيًا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. المشكلة الكبرى، وفقا للمجتمع الدولي، هي أن السيسي متهم بأنه دكتاتور ويرتكب أعمالا شنيعة ضد أعدائه السياسيين. وجاء في رسالة مفتوحة نشرت على موقع Change.org (عبر موقع South: “بينما تصافح السيسي، وتبتسم، وتلتقط صورة، ودع التاريخ يسجل أنك اخترت دعم دكتاتور مسؤول عن آلاف الوفيات والاعتقالات التعسفية والاختفاءات”. China Morning Post) ووجهت بشكل محدد وموجه إلى هانت.
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ومن بين التهم الأخرى الموجهة إلى نظام السيسي، والتي أبرزها البيان الذي وقعه 100 شخص، معظمهم من نشطاء حقوق الإنسان: سجن أو اختطاف الصحفيين وأعضاء مجتمع المثليين، ومنع الوصول إلى أكثر من 400 مصدر إخباري وإعلامي في مصر.