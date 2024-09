وأوضح مأساة هيلين هانت

الإحصائيات لا تكذب: هيلين هانت هي واحدة من أكثر الممثلين الأمريكيين إنجازًا في القرن العشرين. بعد عقود من الأدوار الصغيرة والداعمة في المسلسلات التلفزيونية وأفلام المراهقين، برز هانت كنجم في مسلسل “Mad About You”، وهو المسلسل الهزلي الذي حقق نجاحًا كبيرًا في التسعينيات على قناة NBC والذي يدور حول زوجين حديثي الزواج. لعبت دور جيمي بوتشمان، وحصلت هانت على أربع جوائز إيمي وثلاث جوائز غولدن غلوب، ثم انتقلت بعد ذلك إلى الأفلام، حيث قادت الفيلم الصيفي الرائج “Twister” ومثلت أمام جاك نيكلسون في فيلم “As Good As It Gets”، وفازت بجائزة الأوسكار عن دورها. جهود.

في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تراجعت هانت عن طيب خاطر عن التمثيل للتركيز على حياتها الشخصية. لقد كانت بحاجة إلى بعض الاهتمام أيضًا. على مدى أكثر من 20 عامًا الماضية، كانت نجمة المسرحية الهزلية هذه في التسعينيات تحمل بعض الأسرار المظلمة، حيث كانت حياتها خارج الشاشة بهدوء ولكن بشكل كبير محفوفة بالكثير من الحسرة والفضائح والموت والمشاكل الصحية والكوارث. فيما يلي نظرة على الجانب المأساوي من الحياة الشخصية والمهنية لهيلين هانت.