وإليك كيفية الحصول على البونسيتة الخاصة بك إلى Rebloom

الآن وقد اقتربت الأعياد، يعود النبات الموسمي المفضل إلى الظهور من جديد. الفربيون بولشيريما، المعروف أيضًا باسم البونسيتة، هو نبات رائع للعطلات يستخدم بشكل متكرر للهدايا والتزيين. تشتهر البونسيتة بألوانها الغنية وارتباطها بموسم العطلات، وهي موطنها الأصلي المكسيك وأمريكا الوسطى. لقد تم اعتبارها نباتًا للعطلات في الولايات المتحدة منذ عشرينيات القرن التاسع عشر، وإذا تم إعطاؤها الرعاية المناسبة، يمكن أن تنشر البونسيتة البهجة على مدار العام وتزدهر في عيد الميلاد التالي.
يبدأ طول عمر البونسيتة عند شراء نباتك. ابحث عن نبات يحتوي على أوراق كبيرة ونابضة بالحياة وغير مكسورة أو ذائبة لضمان البدء بنبتة صحية. تحتوي البونسيتيا على أوراق ذات ألوان زاهية تسمى bracts والتي تأتي بظلال من اللون الأحمر والأصفر والأبيض والوردي. يبحث النبات عن الدفء والضوء، ويفضل التعرض لأشعة الشمس غير المباشرة لمدة ست ساعات على الأقل. كما أنها حساسة لدرجات الحرارة القصوى المفاجئة وتعمل بشكل جيد عند الاحتفاظ بها في درجة حرارة تتراوح بين 65 إلى 75 درجة فهرنهايت. تحتاج البونسيتيا إلى الماء فقط عندما يكون سطح التربة جافًا، ويوصى باستخدام الأسمدة النباتية إذا كنت تنوي أن يبقى النبات بصحة جيدة طوال العام.
كيفية زراعة البونسيتة على مدار العام
لمساعدة البونسيتة الخاصة بك على البقاء حتى موسم العطلات القادم، من المهم أن تضع في اعتبارك دورة نمو النبات. في وقت مبكر من العام، من يناير إلى مارس، غالبًا ما تفقد البونسيتة أوراقها وحيويتها. على الرغم من أنه قد يبدو أن النبات يموت، إلا أن هذا أمر شائع بالنسبة لنبات البونسيتة. طالما أن النبات يحصل على ما يكفي من أشعة الشمس والماء، فإن تساقط أوراق البونسيتة لا يشكل مصدر قلق. مع تقدم العام، يدخل النبات مرحلة إعادة النمو بدءًا من شهر أبريل تقريبًا. في هذه المرحلة، يمكنك نقل البونسيتة إلى الخارج إذا كانت درجة الحرارة أعلى من 55 درجة. ضع في اعتبارك أيضًا استخدام الأسمدة وإعادة وضعها في وعاء أكبر وقطع السيقان حتى يبلغ طولها حوالي 5 بوصات حتى يتمكن النبات من النمو مرة أخرى. عندما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، أعد النبات إلى الداخل واستمر في إعطائه ضوء الشمس خلال النهار.
مع اقتراب شهري أكتوبر ونوفمبر، حان الوقت لإضافة فترات مظلمة إلى نظام رعاية البونسيتة الخاص بك. يزدهر النبات بشكل أفضل عندما يتعرض لأشعة الشمس من ست إلى عشر ساعات طوال اليوم تليها فترة طويلة من الظلام الدامس في المساء والليل. يعد نقل البونسيتة إلى المناطق المظلمة في منزلك مثل الخزانة أو إبقاء النبات أسفل صندوق لحجب أكبر قدر ممكن من الضوء أمرًا أساسيًا. ابحث عن أي أوراق يتغير لونها للإشارة إلى أن النبات بدأ في الازدهار، وفي غضون ستة إلى ثمانية أسابيع، سيكون النبات قد أكمل تحوله.