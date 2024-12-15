وإليك كيفية الحصول على البونسيتة الخاصة بك إلى Rebloom

لمساعدة البونسيتة الخاصة بك على البقاء حتى موسم العطلات القادم، من المهم أن تضع في اعتبارك دورة نمو النبات. في وقت مبكر من العام، من يناير إلى مارس، غالبًا ما تفقد البونسيتة أوراقها وحيويتها. على الرغم من أنه قد يبدو أن النبات يموت، إلا أن هذا أمر شائع بالنسبة لنبات البونسيتة. طالما أن النبات يحصل على ما يكفي من أشعة الشمس والماء، فإن تساقط أوراق البونسيتة لا يشكل مصدر قلق. مع تقدم العام، يدخل النبات مرحلة إعادة النمو بدءًا من شهر أبريل تقريبًا. في هذه المرحلة، يمكنك نقل البونسيتة إلى الخارج إذا كانت درجة الحرارة أعلى من 55 درجة. ضع في اعتبارك أيضًا استخدام الأسمدة وإعادة وضعها في وعاء أكبر وقطع السيقان حتى يبلغ طولها حوالي 5 بوصات حتى يتمكن النبات من النمو مرة أخرى. عندما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، أعد النبات إلى الداخل واستمر في إعطائه ضوء الشمس خلال النهار.

مع اقتراب شهري أكتوبر ونوفمبر، حان الوقت لإضافة فترات مظلمة إلى نظام رعاية البونسيتة الخاص بك. يزدهر النبات بشكل أفضل عندما يتعرض لأشعة الشمس من ست إلى عشر ساعات طوال اليوم تليها فترة طويلة من الظلام الدامس في المساء والليل. يعد نقل البونسيتة إلى المناطق المظلمة في منزلك مثل الخزانة أو إبقاء النبات أسفل صندوق لحجب أكبر قدر ممكن من الضوء أمرًا أساسيًا. ابحث عن أي أوراق يتغير لونها للإشارة إلى أن النبات بدأ في الازدهار، وفي غضون ستة إلى ثمانية أسابيع، سيكون النبات قد أكمل تحوله.