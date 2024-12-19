وإليك كيفية تصميم الأريكة المريحة الأحدث من كوستكو

بالنسبة للباحثين عن الصفقات وخبراء الأريكة المريحة، فإن أريكة Thomasville Lowell المكونة من 8 قطع تحتوي على جميع العلامات المميزة. تنجيد المفروشات المصنوعة من القماش المخملي الضخم والمفروي تقريبًا أن يتم لمسها، والوسائد قابلة للعكس، وسيتناسب اللون الرمادي الفحمي الفاتح جيدًا مع مجموعة واسعة من التصميمات، بدءًا من غرف المعيشة الحديثة إلى غرف المعيشة ذات الطراز البوهيمي. أيضًا، نظرًا لأنها معيارية، هناك وفرة في خيارات التخطيط والتصميم، والتي قد تكون في الواقع العيب الوحيد لهذه الصفقة: كيف تصمم هذا الجمال؟
أولاً، العب بالعناصر لتقرر كيف ستتناسب أجزاء الأثاث مع مساحتك. إذا كان لديك غرفة ذات حجم مناسب، فإن التكوين المربع تقريبًا مع الأريكة ومقعدين بزاوية 90 درجة وقطعة الزاوية بينهما يخلق بطبيعة الحال دائرة المحادثة المحبوبة جدًا من قبل المصممين. ضع العثمانيين على أطراف الأرائك للحصول على مزيد من أجواء الصالة أو العش، أو إذا كنت تأمل في دمج طاولة القهوة. بدلًا من ذلك، قم بإنشاء شكل حرف L من خلال وضع مسند واحد أمام أحد المقاعد على الأريكة، ثم ضع المقعد المحبوب في الجهة المقابلة ومواجهًا للأريكة الأكبر حجمًا واترك المسند الآخر “يطفو” حول الغرفة كمقاعد إضافية. أو قم بتوجيه كلا الأريكتين بزاوية 90 درجة لبعضهما البعض، وقم بفصل قطعة الزاوية لتعمل ككرسي، ثم ضع المسندين جنبًا إلى جنب تحت النافذة كمقعد. كيفما قمت بترتيبها، فإن الخطوة التالية هي تحويل انتباهك إلى الديكور.
صمم المساحة حول الأريكة
إن جعل قطعة Thomasville Lowell هذه تشعر بالترحيب والطبيعية في منزلك يعتمد على أكثر من مجرد الوسائد والبطانيات الموجودة على الأريكة نفسها. من الضروري أيضًا أن تفكر في ما يحدث حول أريكتك وتحتها. القاعدة العامة المتعلقة بالسجاد بسيطة – الأكبر هو الأفضل. أنت لا تريد أن تحوم سجادتك في وسط الغرفة، دون أن تكون متصلة بالأثاث. إذا لم تكن السجادة الكبيرة ضمن ميزانيتك أو خيارات التصميم الخاصة بك، ففكر في وضع طبقات من السجاد الأصغر حجمًا بحيث تكون أقدام الأريكة الأكبر حجمًا فوقها على الأقل. اغتنم هذه الفرصة لإضفاء القليل من اللون والشخصية على مساحتك، ثم قم بإضافة طاولاتك.
إذا كنت قد اخترت تصميم الأريكة ذات النمط المربع، فإن طاولة القهوة الخشبية الريفية المستديرة في المنتصف ستخفف من حدة كل تلك الزوايا التي تبلغ 90 درجة – على الرغم من أن النسخة المربعة ذات نمط كتلة الجزار ستكون مكملاً أنيقًا وحديثًا أيضًا. يحاكي هذا شكل الأريكة ويعطي إشارة إلى أقدامها الخشبية الممتلئة، بينما يتناقض مع نسيج التنجيد الغامض. أيضًا، يمكن لهذه المساند كبيرة الحجم أن تعمل كطاولات قهوة من خلال تزيينها بصواني خشبية أو معدنية متينة لحمل الشموع ونظارات القراءة والمشروبات. بالمناسبة، يمكن أن تؤدي أذرع Thomasville ذات النمط المساري أيضًا وظيفة مزدوجة كمسند للكتب أو المشروبات عند تركيبها بطاولات ذات ذراع خشبية، ويمكن لهذه الأذرع العريضة أيضًا إنشاء زوايا مريحة للقراءة مع إضافة عدد قليل من الوسائد والأغطية.
اختيار الوسائد والبطانيات المناسبة لقطاع توماسفيل الخاص بك
المفتاح مع العناصر الإضافية الناعمة هو الانتباه إلى اللون والملمس والنمط. الظل الرمادي الصلب لهذه الأريكة هو دعوة مفتوحة للتجربة. التزم بثلاثة إلى خمسة ألوان لمنع المظهر الفوضوي والمزدحم؛ قد ترغب في اختيار الألوان الجريئة بأنماط دقيقة، مما يضيف نسيجًا مع الظلال الأكثر حيادية. العب بأحجام وأشكال الطبقات للحصول على مظهر طبيعي وجذاب؛ امزجي وسادة مخملية صناعية ذات ألوان جريئة مع وسادة أكبر من الكتان منقوشة بدقة في ظل مكمل، على سبيل المثال. إذا كنت تصممين ملابسك مع المواسم، فأضيفي وسائد وأغطية من القماش خفيفة الوزن بأنماط صغيرة أو دقيقة لفصلي الربيع والصيف، ثم استبدليها بأنماط أكثر جرأة وألوان أكثر ثراءً وأنسجة أثقل عندما تستقر درجات الحرارة الباردة.
وأخيرًا، ستحتاج إلى معالجة المساحة الموجودة خلف الأريكة. بالنسبة للترتيبات التي يتم تثبيتها في وسط الغرفة، فإن بعض المساحات الخضراء الطويلة والمصباح الكلاسيكي المثالي من شأنه أن يكسر الخط البصري الطويل للجزء الخلفي من الأريكة. ومع ذلك، إذا كانت الأريكة الخاصة بك موضوعة على الحائط، فلديك الكثير من خيارات الديكور. المفتاح في هذه المساحة هو التوسع فيها واستخدامها. ربما قم بإنشاء جدار تجميعي، أو قم بإنشاء جدار صور على طراز المعرض. وبدلاً من ذلك، اصنع لوحة فنية جدارية خاصة بك، وستكون قادرًا على إضافة مزيج مخصص من الألوان والأنسجة التي تسلط الضوء على أجواء مساحتك الخاصة. في النهاية، تصميم الأريكة الخاصة بك بطريقة تتحدث عنك وعن منزلك الفريد يتطلب ببساطة أن تميل إلى احتضان شخصيتك، والتركيز على رؤية المساحة ككل.