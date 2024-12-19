وإليك كيفية تصميم الأريكة المريحة الأحدث من كوستكو

بالنسبة للباحثين عن الصفقات وخبراء الأريكة المريحة، فإن أريكة Thomasville Lowell المكونة من 8 قطع تحتوي على جميع العلامات المميزة. تنجيد المفروشات المصنوعة من القماش المخملي الضخم والمفروي تقريبًا أن يتم لمسها، والوسائد قابلة للعكس، وسيتناسب اللون الرمادي الفحمي الفاتح جيدًا مع مجموعة واسعة من التصميمات، بدءًا من غرف المعيشة الحديثة إلى غرف المعيشة ذات الطراز البوهيمي. أيضًا، نظرًا لأنها معيارية، هناك وفرة في خيارات التخطيط والتصميم، والتي قد تكون في الواقع العيب الوحيد لهذه الصفقة: كيف تصمم هذا الجمال؟

أولاً، العب بالعناصر لتقرر كيف ستتناسب أجزاء الأثاث مع مساحتك. إذا كان لديك غرفة ذات حجم مناسب، فإن التكوين المربع تقريبًا مع الأريكة ومقعدين بزاوية 90 درجة وقطعة الزاوية بينهما يخلق بطبيعة الحال دائرة المحادثة المحبوبة جدًا من قبل المصممين. ضع العثمانيين على أطراف الأرائك للحصول على مزيد من أجواء الصالة أو العش، أو إذا كنت تأمل في دمج طاولة القهوة. بدلًا من ذلك، قم بإنشاء شكل حرف L من خلال وضع مسند واحد أمام أحد المقاعد على الأريكة، ثم ضع المقعد المحبوب في الجهة المقابلة ومواجهًا للأريكة الأكبر حجمًا واترك المسند الآخر “يطفو” حول الغرفة كمقاعد إضافية. أو قم بتوجيه كلا الأريكتين بزاوية 90 درجة لبعضهما البعض، وقم بفصل قطعة الزاوية لتعمل ككرسي، ثم ضع المسندين جنبًا إلى جنب تحت النافذة كمقعد. كيفما قمت بترتيبها، فإن الخطوة التالية هي تحويل انتباهك إلى الديكور.