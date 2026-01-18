واجهت مذيعة قناة فوكس نيوز شانون بريم متلازمة العين المنهكة دون علاج

منذ ظهورها أمام كاميرات قناة فوكس نيوز كمراسلة في عام 2007، حافظت شانون بريم (المذيعة الآن) على احترافيتها على الهواء. ومع ذلك، فقد واجهت خلف الكواليس اضطرابًا مؤلمًا ومنهكًا في العين ولا يوجد علاج له – مما دفعها إلى التفكير في الانتحار.

أخبر بريم الناس أن الصعوبات التي واجهتها بدأت في أواخر الثلاثينيات من عمرها. وبحسب بريم، فقد بدأت تعاني من ألم طعن في عينيها بعد نومها لمدة ساعتين على الأقل. وأدى ذلك إلى عدم نومها بشكل كافٍ، مما أدى إلى تفاقم الجوانب العاطفية والجسدية لحالتها. (إذا حدث هذا لجسمك، فمن المحتمل أنك لا تنام بما فيه الكفاية.)

وقالت بريم إن طبيب العيون وصف لها قطرات ريستاسيس للعين. ولكن عندما لم يعملوا بشكل جيد معها، ادعى أنها كانت “عاطفية للغاية”، مما أدى إلى تجاهل مخاوفها بشكل فعال وإرسالها إلى “حالة من الفوضى”. بحسب موقع Femtech World، غالبًا ما تشير المريضات إلى أنهن يواجهن مواقف رافضة من الأطباء، وهي ظاهرة ساهمت في رحلة بيندي إيروين المؤلمة مع التهاب بطانة الرحم.

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه تعاني أو تمر بأزمة، فالمساعدة متاحة. اتصل أو أرسل رسالة نصية إلى 988 أو قم بالدردشة 988lifeline.org