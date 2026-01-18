واجهت مذيعة قناة فوكس نيوز شانون بريم متلازمة العين المنهكة دون علاج

منذ ظهورها أمام كاميرات قناة فوكس نيوز كمراسلة في عام 2007، حافظت شانون بريم (المذيعة الآن) على احترافيتها على الهواء. ومع ذلك، فقد واجهت خلف الكواليس اضطرابًا مؤلمًا ومنهكًا في العين ولا يوجد علاج له – مما دفعها إلى التفكير في الانتحار.
أخبر بريم الناس أن الصعوبات التي واجهتها بدأت في أواخر الثلاثينيات من عمرها. وبحسب بريم، فقد بدأت تعاني من ألم طعن في عينيها بعد نومها لمدة ساعتين على الأقل. وأدى ذلك إلى عدم نومها بشكل كافٍ، مما أدى إلى تفاقم الجوانب العاطفية والجسدية لحالتها. (إذا حدث هذا لجسمك، فمن المحتمل أنك لا تنام بما فيه الكفاية.)
وقالت بريم إن طبيب العيون وصف لها قطرات ريستاسيس للعين. ولكن عندما لم يعملوا بشكل جيد معها، ادعى أنها كانت “عاطفية للغاية”، مما أدى إلى تجاهل مخاوفها بشكل فعال وإرسالها إلى “حالة من الفوضى”. بحسب موقع Femtech World، غالبًا ما تشير المريضات إلى أنهن يواجهن مواقف رافضة من الأطباء، وهي ظاهرة ساهمت في رحلة بيندي إيروين المؤلمة مع التهاب بطانة الرحم.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه تعاني أو تمر بأزمة، فالمساعدة متاحة. اتصل أو أرسل رسالة نصية إلى 988 أو قم بالدردشة 988lifeline.org
إجابات وسط رحلة مؤلمة
في مقال نشرته الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، اعترفت بريم بأنها ذهبت عبر الإنترنت للعثور على منتديات لأشخاص لديهم مشكلات مماثلة. وعندما فعلت ذلك، قرأت أن الكثيرين يفكرون في إنهاء حياتهم، وذكرت أنها تتفهم مشاعرهم. وعندما اعترفت لزوجها بيأسها، أوصى بعدم الاستسلام. ونتيجة لذلك، حددت بريم موعدًا مع أخصائي القرنية الدكتور توماس كلينش، الذي سيصبح الطبيب لتحديد مشكلتها.
بعد سماع تاريخ بريم، اشتبه الدكتور كلينش في إصابتها بضمور الغشاء القاعدي الظهاري (يُسمى أحيانًا ضمور الخريطة النقطية لبصمات الأصابع). تحدث هذه الحالة لدى حوالي 2% من الأشخاص وتتسبب في فرك القرنية في حين لا ينبغي ذلك. تشير مؤسسة ضمور القرنية إلى أن بعض الأشخاص المصابين بهذه الحالة ليس لديهم أي أعراض. ويتحدث آخرون عن حساسية للضوء، ورؤية ليلية سيئة، واضطرابات بصرية غير عادية، والألم، كما عانى الدنيس. عندما كانت بريم نائمة، كانت حركات عينها تجبر قرنيتها على ملامسة جفونها المغلقة. وعندما يحدث ذلك، تنفصل أجزاء من قرنيتها.
الأمل والشفاء مدى الحياة
على الرغم من أنه لا يمكن علاج ضمور الغشاء القاعدي الظهاري، إلا أنه يمكن إدارته من خلال العلاج الاستباقي. في حالة بريم، كان ذلك يعني الخضوع لاستئصال القرنية العلاجي الضوئي، وهو إجراء جراحي يعتمد على الليزر لإزالة الجزء العلوي من سطح القرنية بدقة. بمجرد إزالتها، قد تقل احتمالية التصاق القرنية بالجفن الداخلي أثناء النوم. وفقا لمقالة نشرت عام 2013 من قبل الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، فإن عملية استئصال القرنية العلاجية الضوئية لديها نسبة نجاح عالية في المرضى الذين يعانون من مشاكل طبية تسبب تآكل القرنية.
بعد أن شفيت من جراحة العيون بالليزر، عانت بريم من نوبات أقل من آلام العين. ومع ذلك، فهي لم تلتزم الصمت بشأن تجربتها. بدلاً من ذلك، استخدمت الصعوبات التي تواجهها لحشد المرضى الآخرين للدفاع عن أنفسهم (وأحبائهم) في مواقف الرعاية الصحية: “ابتعد عن المتخصصين الطبيين الذين يرفضون مخاوفك، ولا تتوقف عن البحث حتى تجد شخصًا سيشاركك حقًا للعثور على الإجابات التي تستحقها” (عبر صحة المرأة).
