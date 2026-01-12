واجه مايكل ستراهان مشكلة كبيرة في تعامل نيك سيرياني مع مواجهة إيه جاي براون

لم يكن مايكل ستراهان معجبًا بكيفية تعامل نيك سيرياني مع الخلاف الجانبي مع أي جاي براون خلال خسارة البطاقة البرية يوم الأحد أمام فريق 49ers، مما أنهى آمال فيلادلفيا في التكرار كأبطال Super Bowl.

تم القبض على براون وسيرياني من قبل بث فوكس خلال تبادل متوتر شهد قيام مدرب إيجلز بالهجوم على الخط الجانبي والوقوف في وجه المتلقي الواسع.

كان على رئيس أمن إيجلز، دوم ديساندرو، أن يدخل بينهما.

علق ستراهان، الذي عاد إلى اتحاد كرة القدم الأميركي في استوديو فوكس، على تسلسل الأحداث خلال الشوط الأول، وبدأ بكيفية عدم فهمه لسبب صراخ سيرياني في براون.

“لا أفهم لماذا يركض سيرياني إلى هناك ويصرخ على أحد لاعبيه النجوم، أي جيه براون”. قال ستراهان. “كما تعلمون، أراد أي جيه براون المشاركة في المباراة، أنا متأكد. لقد سددوا معه تسديدتين كبيرتين، ربما قال: “أعطني فرصة”، وقال المدرب: “لقد حظيت بفرصتك، ومن الأفضل أن تلتقط الكرة في المرة القادمة”.

“لكنني لا أفهم لماذا تفعل ذلك في منتصف مباراة كهذه، لأنني لا أعتقد أن هذا يُظهر أفضل ما في لاعبيك. أعتقد أنه يأخذ من لاعبيك. أعتقد أنه يأخذ من موقف الفريق وطاقته.”

بعد الخسارة، تحدث سيرياني عن الموقف قائلاً: “لدي علاقة خاصة معه. ربما مررنا بكل المشاعر التي يمكن أن تشعر بها معًا. … يحدث هذا في هذه اللعبة، لكنني أحبه”.

ولم يتطرق براون إلى هذه اللحظة وامتنع عن التحدث مع الصحفيين على الإطلاق بعد خسارة نهاية الموسم.

أنهى جهاز الاستقبال الواسع لـ Eagles اللعبة بثلاثة مسكات فقط لمسافة 25 ياردة ، وكان أطول استقبال هو 10 ياردات في الربع الأول.

