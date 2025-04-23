واجه متهم اغتصاب شانون شارب نجمة سابقين مع “لا وسيلة لا”

المرأة التي تزعم أن شخصية اتحاد كرة القدم الأميركي العظيمة وشخصية ESPN شانون شارب قد اغتصبها في تبادل النص في وقت سابق من هذا العام.

كتبت المرأة شارب – وفقًا لمجموعة من الرسائل التي أصدرها محامي شارب ، لاني ج. ديفيس – في 2 يناير “لا معنى” وأنها لا تعرف “كيفية معالجة” الموقف.

“لكنني بكيت عندما غادرت لأنني توسلت إلى وضع الواقي الذكري وعدم وضعه في مؤخرتي ولم تستمع إلى ذلك” ، أرسلت المرأة ، التي تم تسميتها من قبل فريق شارب القانوني ، ولكن لم يتم التعرف عليها من قبل المنشور.

“لا يهمني ما هو تاريخنا ، لا وسيلة لا شانون.”

تابع النص رسالة حول معالجة ما حدث ، مما أدى إلى سؤال شارب عما إذا كان بإمكانه “الاتصال بك لاحقًا؟”

لم يكن واضحًا من تغيير النص الذي تم إصداره سواء ناقشوا ما حدث على الهاتف.

تواجه شارب دعوى قضائية بقيمة 50 مليون دولار تزعم أنه اغتصب المرأة ، والتي يُعتقد أنها في العشرينات من عمرها ، في مناسبتين في أكتوبر 2024 و يناير 2025.

تدعي الدعوى أن شارب هدد بقتل المرأة عدة مرات ، وكان “التلاعب والسيطرة” و “تهدد مرارًا وتكرارًا لخنقها بوحشية وصفعها بعنف”.

وصفت الدعوى أيضًا الأشياء بين الاثنين بأنها “علاقة توافقية صخرية” وادعت أن شارب قد اعتدى على البطارية ، والاعتداء الجنسي ، والبطارية الجنسية ، واضطرت عن قصد عن الضيق العاطفي أثناء العلاقة.

وصف ديفيس المئات من الرسائل النصية التي تم إصدارها يوم الثلاثاء بأنها تُظهر “نمط لعب الأدوار الجنسية التي تشملها على وجه التحديد اختنقها بواسطة (Sharpe).”

كما أصدر محامي الضحية المزعوم ، توني بوزبي ، بيانًا يوم الثلاثاء إلى صحيفة نيويورك تايمز.

وقال: “أتطلع إلى تقديم الأدلة في هذه القضية من خلال العملية القضائية ، حيث تهم الحقيقة أكثر من تدوير أيقونة رياضية يائسة”.

نفى شارب هذه الادعاءات.

أخبر ESPN The Post أنه “لا يوجد تعليق” على الموقف يوم الاثنين.