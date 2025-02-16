واحدة من أفضل البروتينات التي يمكنك تناولها مفيدة لضغط دمك

هل تريد تقليص اللحوم ولكن تقلق بشأن الحصول على ما يكفي من البروتين؟ كل شيء جيد: هناك الكثير من مصادر البروتين التي لا تعتمد على اللحوم. في الواقع ، فإن أحد الأطعمة النباتية التي يمكن الوصول إليها أكثر سهولة معبأة بالبروتين ، بالإضافة إلى أن تكون مفيدة لصحة قلبك.

إنه التوفو ، وهو نجم وصفات التحريك ، وتدافعات تشبه البيض النباتي ، وغيرها من الأطباق اللذيذة. ومع ذلك ، فإن التوفو أبعد ما يكون عن مجرد مكون نباتي متعدد الاستخدامات. كما أنه يتميز بكونه بروتينًا كاملاً ، مما يعني أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها جسمك إلى الازدهار.

من الناحية الغذائية ، توفو لديه بعض أوراق اعتماد الحواجب. إذا كنت تأكل 100 جرام فقط من التوفو (أي حوالي 3.5 أوقية) ، فسوف تتذمر على حوالي 8 غرامات من البروتين ، 350 ملليغرام من الكالسيوم ، و 7 غرامات فقط من الصوديوم. هذه العناصر الغذائية ، إلى جانب عدد قليل من الآخرين ، هي التي تجعل التوفو صديقًا جيدًا لنظام القلب والأوعية الدموية.

خذ البروتين ، على سبيل المثال. تم ربط استهلاك البروتين بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب في البيئات السريرية. درست دراسة 2022 في ارتفاع ضغط الدم آثار تناول مصادر البروتين المختلفة بانتظام على ضغط الدم. أظهرت نتائج الدراسة أنه عندما يتناول البالغين مجموعة متنوعة من البروتينات ، انخفضت فرصتهم في تطوير ارتفاع ضغط الدم. لذلك ، قد يكون لإضافة التوفو المليء بالبروتين إلى قائمتك الأسبوعية نتيجة وقوع القلب طالما أنك تركز أيضًا على تناول البروتينات الأخرى.