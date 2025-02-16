واحدة من أفضل البروتينات التي يمكنك تناولها مفيدة لضغط دمك

هل تريد تقليص اللحوم ولكن تقلق بشأن الحصول على ما يكفي من البروتين؟ كل شيء جيد: هناك الكثير من مصادر البروتين التي لا تعتمد على اللحوم. في الواقع ، فإن أحد الأطعمة النباتية التي يمكن الوصول إليها أكثر سهولة معبأة بالبروتين ، بالإضافة إلى أن تكون مفيدة لصحة قلبك.
إنه التوفو ، وهو نجم وصفات التحريك ، وتدافعات تشبه البيض النباتي ، وغيرها من الأطباق اللذيذة. ومع ذلك ، فإن التوفو أبعد ما يكون عن مجرد مكون نباتي متعدد الاستخدامات. كما أنه يتميز بكونه بروتينًا كاملاً ، مما يعني أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها جسمك إلى الازدهار.
من الناحية الغذائية ، توفو لديه بعض أوراق اعتماد الحواجب. إذا كنت تأكل 100 جرام فقط من التوفو (أي حوالي 3.5 أوقية) ، فسوف تتذمر على حوالي 8 غرامات من البروتين ، 350 ملليغرام من الكالسيوم ، و 7 غرامات فقط من الصوديوم. هذه العناصر الغذائية ، إلى جانب عدد قليل من الآخرين ، هي التي تجعل التوفو صديقًا جيدًا لنظام القلب والأوعية الدموية.
خذ البروتين ، على سبيل المثال. تم ربط استهلاك البروتين بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب في البيئات السريرية. درست دراسة 2022 في ارتفاع ضغط الدم آثار تناول مصادر البروتين المختلفة بانتظام على ضغط الدم. أظهرت نتائج الدراسة أنه عندما يتناول البالغين مجموعة متنوعة من البروتينات ، انخفضت فرصتهم في تطوير ارتفاع ضغط الدم. لذلك ، قد يكون لإضافة التوفو المليء بالبروتين إلى قائمتك الأسبوعية نتيجة وقوع القلب طالما أنك تركز أيضًا على تناول البروتينات الأخرى.
حالة Superfood من مكون متعدد الاستخدامات
قد يكون الكالسيوم مفيدًا إذا كنت تحاول استخدام الطعام لخفض ضغط الدم المرتفع أو تجنب ارتفاع ضغط الدم تمامًا. مراجعة 2022 في قاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية فحصت 18 دراسات سريرية حالية لتحديد ما إذا كان يمكن أن يكون للكالسيوم تأثير على ضغط الدم. ووجدت المراجعة أن أخذ الكالسيوم يمكن أن يساعد البالغين الأصغر سناً على تجنب ارتفاع ضغط الدم.
يمكن أن يكون الصوديوم مشكلة في الجرعات الكبيرة ، لذا فإن تناول الأطعمة بدون الكثير من الصوديوم (مثل التوفو) يمكن أن يحافظ على جسمك ونظامك القلب والأوعية الدموية. في مراجعة 2019 في العناصر الغذائية ، يمكن أن يؤدي بعد اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم إلى انخفاض في مستويات ضغط الدم. والنظام الغذائي المنخفض الصوديوم للبالغين العادي لا يتضمن استهلاك أكثر من الحد الأقصى للملح الذي يجب أن يكون لديك في يوم واحد ، والذي يبلغ حوالي 1500 ملليغرام.
لكن التوفو قد يكون أكثر تأثيرًا على صحة قلبك من مجموع أجزاءه القلبية. في الواقع ، قد يحمل خصائص جوهرية تساعدك على منعك من أن تصبح ارتفاع ضغط الدم لمجرد أن التوفو ينبع من فول الصويا. مثل منتجات الصويا الأخرى ، توفو غني بالأيزوفلافون ، وهي مركبات تحاكي هرمون الاستروجين على مستوى منخفض. كما لوحظ في مراجعة 2021 في علم الأحياء ، قد تعمل الأيزوفلافون على تنظيم ضغط الدم ، حتى عندما لا تكون في طعام الصويا.
بصحة جيدة بالنسبة للجزء الأكبر ، ولكن توخي الحذر
ولكن هل يستحق التوفو حقًا وضع الأطعمة الفائقة لقدراته الصديقة للقلب؟ بعد تحليل أكثر من 1900 دراسة ، وجد مؤلفو مراجعة 2023 في العناصر الغذائية أن تناول 26.7 جرامًا فقط من التوفو كل يوم يمكن أن يخفض احتمال إصابة الفرد بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 18 ٪. وبالمثل ، خلص مراجعة 2021 في العلاجات التكميلية في الطب إلى وجود علاقة إيجابية بين استهلاك الصويا وتجربة انخفاض في كل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.
وبعبارة أخرى ، فإن التوفو بصحة جيدة وأظهر الكثير من الجوانب الإيجابية. ومع ذلك ، على الرغم من كل نقاطها المرتفعة ، قد لا يكون البروتين المناسب القائم على النبات بالنسبة لك إذا كنت تتناول أدوية مثبط أوكسيديز أحادي الأمين (MAOI) مثل Nardil أو Marplan. قد يتفاعل تيرامين في التوفو مع MAOI للتسبب في ارتفاع مستويات ضغط الدم. مع وضع ذلك في الاعتبار ، قد ترغب في كبح حبك لخثارة الفاصوليا حتى تتأكد من أن الأدوية الحالية الخاصة بك تخلط بشكل جيد مع التوفو أو التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.