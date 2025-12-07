واحدة من أفضل النباتات الشتوية للطيور والحياة البرية هي نبات أصلي رائع وسهل النمو

الشتاء قاسٍ على الطيور والحياة البرية في أجزاء كثيرة من البلاد. يصبح الغذاء نادرا بشكل متزايد، ومع ذلك، تنخفض احتياطيات الدهون لدى الحيوانات، مما يجعل من الصعب عليها البقاء على قيد الحياة في البرد. يمكنك أن تلعب دورك في تغذية الحيوانات بالنباتات المحلية التي توفر الغذاء الذي يستمر طوال فصل الشتاء. أحد هذه النباتات، وهو نبات التوت الثلجي (Symphoricarpos albus)، وهو نبات ثنائي اللون، يُبهج البشر بأزهاره ذات اللون الأبيض الوردي على شكل جرس والتي تتحول إلى وفرة من الزهور الشبيهة بالتوت التي تحبها الطيور والثدييات الصغيرة. إنه نبات مفضل ممتاز لمدة أربعة فصول، وهو نبات مصاحب يجذب الطيور الطنانة والفراشات والملقحات الأخرى من مايو إلى أغسطس، بينما تتدفق إليه الطيور المغردة وطيور الطرائد والثدييات الصغيرة في الشتاء.
موطنها الأصلي كندا والنصف الشمالي من الولايات المتحدة، ولكن يمكن العثور عليها في أقصى الجنوب حتى فرجينيا وتينيسي والمناطق الجبلية في الجنوب الغربي. إنه قوي في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 7. يمكن أن يكون Snowberry غزير الإنتاج، حيث يصل ارتفاعه إلى 6 أقدام وعرضه، مما يجعله تحوطًا ممتازًا للخصوصية أو سياجًا طبيعيًا. توفر غاباتها أيضًا مأوى مهمًا للحياة البرية على مدار العام. على عكس التحوطات والشجيرات دائمة الخضرة التي توفر الخصوصية في الشتاء، فإن ثمار الثلج متساقطة الأوراق، لكن مجموعاتها السميكة من الفواكه البيضاء النقية تضيف بعض الغطاء والاهتمام على مدار العام. كما أن كثافة نظام جذرها تجعلها ممتازة للضفاف والمنحدرات عن طريق منع تآكل التربة.
رعاية وصيانة ثلج
Snowberry عبارة عن شجيرة قابلة للتكيف تعمل بشكل جيد في كل من الظل الكامل والشمس الكاملة – كلما زادت الشمس، زادت الفاكهة – والتربة الطينية المحايدة لدرجة الحموضة. قم بريها بعد الزراعة، ولكن بمجرد زراعتها، يمكن لثمار الثلج التعامل مع مجموعة واسعة من مستويات الرطوبة، من التربة الرطبة أحيانًا إلى التربة الجافة أحيانًا – حتى الجفاف – طالما أن التربة تستنزف جيدًا. يمكن أن تزدهر حتى في التربة الفقيرة، لذلك لا تحتاج إلى تسميد، على الرغم من أنك ستزرع نباتات أكثر صلابة وحصادًا أفضل للفواكه مع استخدام الأسمدة في الربيع. في حين أنها في الغالب خالية من الأمراض والآفات، إلا أنها يمكن أن تتطور في بعض الأحيان إلى البياض الدقيقي والأمراض الفطرية والبكتيرية الأخرى.
تعتبر Snowberry شجيرة سهلة النمو – وفي بعض الأحيان تكون سهلة للغاية. بحكم التعريف، هذه الشجيرة المحلية ليست من الأنواع الغازية، ولكنها يمكن أن تكون ناشرة عدوانية. إنها ترسل المصاصات للخارج من نظامها الجذري، وهذا هو السبب في أنها تشكل حاجزًا ممتازًا للخصوصية، لكن قد ترغب في تقليل المصاصات لمنع الشجيرة من مزاحمة النباتات الأخرى في حديقتك. يمكنك تقليم النبات في أواخر الشتاء أو أوائل الربيع، قبل أن يبدأ في إنتاج براعم الزهور. إن قطعها في الصيف أو الخريف يعني فقدان النوى التي تعتمد عليها الطيور والثدييات. لاحظ أيضًا أنه على الرغم من أن الطيور والثدييات الصغيرة تحب ثمارها، إلا أن البشر يجدون السموم الموجودة فيها سامة إلى حد ما، مما قد يسبب ضائقة خفيفة في المعدة.