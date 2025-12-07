واحدة من أفضل النباتات الشتوية للطيور والحياة البرية هي نبات أصلي رائع وسهل النمو

الشتاء قاسٍ على الطيور والحياة البرية في أجزاء كثيرة من البلاد. يصبح الغذاء نادرا بشكل متزايد، ومع ذلك، تنخفض احتياطيات الدهون لدى الحيوانات، مما يجعل من الصعب عليها البقاء على قيد الحياة في البرد. يمكنك أن تلعب دورك في تغذية الحيوانات بالنباتات المحلية التي توفر الغذاء الذي يستمر طوال فصل الشتاء. أحد هذه النباتات، وهو نبات التوت الثلجي (Symphoricarpos albus)، وهو نبات ثنائي اللون، يُبهج البشر بأزهاره ذات اللون الأبيض الوردي على شكل جرس والتي تتحول إلى وفرة من الزهور الشبيهة بالتوت التي تحبها الطيور والثدييات الصغيرة. إنه نبات مفضل ممتاز لمدة أربعة فصول، وهو نبات مصاحب يجذب الطيور الطنانة والفراشات والملقحات الأخرى من مايو إلى أغسطس، بينما تتدفق إليه الطيور المغردة وطيور الطرائد والثدييات الصغيرة في الشتاء.

موطنها الأصلي كندا والنصف الشمالي من الولايات المتحدة، ولكن يمكن العثور عليها في أقصى الجنوب حتى فرجينيا وتينيسي والمناطق الجبلية في الجنوب الغربي. إنه قوي في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 7. يمكن أن يكون Snowberry غزير الإنتاج، حيث يصل ارتفاعه إلى 6 أقدام وعرضه، مما يجعله تحوطًا ممتازًا للخصوصية أو سياجًا طبيعيًا. توفر غاباتها أيضًا مأوى مهمًا للحياة البرية على مدار العام. على عكس التحوطات والشجيرات دائمة الخضرة التي توفر الخصوصية في الشتاء، فإن ثمار الثلج متساقطة الأوراق، لكن مجموعاتها السميكة من الفواكه البيضاء النقية تضيف بعض الغطاء والاهتمام على مدار العام. كما أن كثافة نظام جذرها تجعلها ممتازة للضفاف والمنحدرات عن طريق منع تآكل التربة.