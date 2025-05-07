واحدة من أكثر التوت شعبية التي يمكنك تناولها يمكن أن تخفض الكوليسترول في الدم ومساعدتك في نفس الوقت

يمكن أن يكون كوب من التوت حلوى منعشة ولكنها صحية ، خاصة مع القليل من الكريمة المخفوقة. ما هي الكعك القصير بدون الفراولة الصيفية؟ تجلب التوت أيضًا لمسة من الحلاوة إلى الزبادي والشوفان ، وركل صباحك بجرعة جيدة من فيتامين C. ودعونا لا ننسى أن تورتة يضيفون إلى عصير ما بعد التمرين.

لكن التوت ليست جميلة ولذيذة. التوت غني بمضادات الأكسدة التي تقاتل الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب الإجهاد التأكسدي. هذه القوى الغذائية الصغيرة مليئة بالألياف ، والتي يحبها جسمك أكثر مما قد تدرك. العنب البري ، على سبيل المثال ، يقدم ما يقرب من 4 غرامات من الألياف لكل كوب ، مما يوفر مزيجًا من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان. تمتزج الألياف القابلة للذوبان بالماء في أمعائك ، مما يبطئ الهضم ويساعد على خفض مستويات الكوليسترول. من ناحية أخرى ، تظل الألياف غير القابلة للذوبان سليمة أثناء تحركها عبر نظامك الهضمي ، وتجتاح النفايات ومساعدتك على البقاء منتظمًا. (بالمناسبة ، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن الألياف.)