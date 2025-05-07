واحدة من أكثر التوت شعبية التي يمكنك تناولها يمكن أن تخفض الكوليسترول في الدم ومساعدتك في نفس الوقت

يمكن أن يكون كوب من التوت حلوى منعشة ولكنها صحية ، خاصة مع القليل من الكريمة المخفوقة. ما هي الكعك القصير بدون الفراولة الصيفية؟ تجلب التوت أيضًا لمسة من الحلاوة إلى الزبادي والشوفان ، وركل صباحك بجرعة جيدة من فيتامين C. ودعونا لا ننسى أن تورتة يضيفون إلى عصير ما بعد التمرين.
لكن التوت ليست جميلة ولذيذة. التوت غني بمضادات الأكسدة التي تقاتل الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب الإجهاد التأكسدي. هذه القوى الغذائية الصغيرة مليئة بالألياف ، والتي يحبها جسمك أكثر مما قد تدرك. العنب البري ، على سبيل المثال ، يقدم ما يقرب من 4 غرامات من الألياف لكل كوب ، مما يوفر مزيجًا من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان. تمتزج الألياف القابلة للذوبان بالماء في أمعائك ، مما يبطئ الهضم ويساعد على خفض مستويات الكوليسترول. من ناحية أخرى ، تظل الألياف غير القابلة للذوبان سليمة أثناء تحركها عبر نظامك الهضمي ، وتجتاح النفايات ومساعدتك على البقاء منتظمًا. (بالمناسبة ، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن الألياف.)
العناصر الغذائية القائمة على النبات في التوت الأزرق انخفاض الكوليسترول في الكوليسترول
في حين أن الألياف تساعد على اكتساح الكوليسترول في الخارج ، فإن العناصر الغذائية الأخرى في الأطعمة مثل التوت الأزرق قد تلعب دورًا في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الفحص. يأتي اللون الأزرق العميق من التوت الأزرق من الأنثوسيانين ، وهي مضادات الأكسدة القوية. نظرت دراسة أجريت عام 2012 في المجلة الأوروبية للتغذية في كيفية تأثير هذه المركبات على الكوليسترول. أطعم الباحثون الهامستر كميات مختلفة من الأنثوسيانين عنبية ثم قاموا بقياس الكوليسترول في الدم وكمية الكوليسترول التي ألغتها في برازهم. بعد ستة أسابيع ، كان الهامستر الذين تلقوا أنثوسيانين عنبية يعانون من انخفاض مستويات الكوليسترول في الدم وأفرضوا المزيد من الكوليسترول عبر أنبوبهم.
قد يوفر التوت الأزرق أيضًا فوائد أوسع لصحتك الأيضية. في دراسة أجريت عام 2017 في مجلة الأطعمة الوظيفية ، قام المشاركون بتبديل 50 جرامًا من الكربوهيدرات في نظامهم الغذائي اليومي لمدة 50 جرامًا من العنب البري (حوالي ثلث الكوب) على مدار 12 أسبوعًا. اتبعت مجموعة أخرى نظامًا غذائيًا صحيًا ولكن بدون العنب البري. شهدت المجموعة التي تتناول التوت الأزرق انخفاضات كبيرة في كل من الكوليسترول الكلي و LDL (“سيئ”) مقارنة بالمجموعة الضابطة. كما فقدوا وزنًا أكبر وحسدوا مقاومة الأنسولين ، مما يشير إلى أن العنب البري قد يدعم كل من صحة القلب والتحكم في السكر في الدم.
التوت الأزرق مفيد لعقلك ، والأمعاء ، والتعافي من التمارين الرياضية
قد ترغب في إضافة بعض العنب البري لحماية عقلك مع تقدمك في العمر. وفقًا لمراجعة 2024 في الحدود في التغذية ، فإن وجبة التوت الأزرق واثنين من الفراولة كل أسبوع يمكن أن تبطئ الانخفاض المعرفي وتحسين وظيفة دماغك. من خلال تحسين تدفق الدم إلى الدماغ ، وخفض الالتهاب ، وتقليل الإجهاد التأكسدي ، فإن تناول التوت الأزرق كل يوم قد يكون مفتاح الدماغ الصحي.
العوامل الميكروبيوم الأمعاء الخاصة بك أيضا العوامل في صحتك العامة ، وقد يحتفظ التوت الأزرق عن الجهاز الهضمي الخاص بك في التوازن. يتم تقسيم البوليفينول في التوت الأزرق عن طريق بكتيريا الأمعاء ، وقد تساعد منتجاتها الثانوية في تقليل الالتهاب ، وتعزيز بطانة الأمعاء ، وتعزيز نمو البكتيريا المرتبطة بصحة الدماغ والقلب بشكل أفضل.
بعد التمرين الشاق ، حاول إضافة بعض العنب البري إلى هز البروتين بعد التمرين. تقلل مضادات الأكسدة في التوت الأزرق عن الإجهاد التأكسدي الناجم عن ممارسة التمارين العالية الكثافة. العنب البري أيضًا يعزز البروتينات المضادة للالتهابات ويقلل من البروتينات الضارة لمساعدتك على التعافي بسرعة أكبر من التدريبات الشاقة. ومع ذلك ، قد لا يكون التوت الأزرق فعالًا للأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة عادة.