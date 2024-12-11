واحدة من أكثر الخضروات الصحية لأمعائك يمكن أن تمنع أيضًا نمو السرطان

تستضيف أمعائك أكثر من 100 تريليون بكتيريا تعمل على تعزيز مناعتك، والتمثيل الغذائي، وصحة الدماغ. لكي تظل هذه الميكروبات الصغيرة على قيد الحياة، تحتاج إلى إطعامها بالأطعمة المخمرة والدهون الصحية والفينولات النباتية والألياف. عندما تتغذى بكتيريا الأمعاء على الألياف، فإنها تنتج أحماض دهنية قصيرة السلسلة تقلل الالتهاب وتحميك من أمراض مثل السرطان.
البازلاء هي واحدة من الخضروات الأكثر صحة لأمعائك لأنها تحتوي على الألياف والفينولات. ستجد أن البازلاء الخضراء النيئة تحتوي على أكثر من 8 جرامات من الألياف لكل كوب، مما قد يساعدك على التبرز. كيرسيتين، وكيمبفيرول، وكاتشين هي مركبات فينولية موجودة في البازلاء تقلل الالتهاب، وتصلح تلف القولون، وتقلل من الإجهاد التأكسدي لدى الفئران، وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 في مجلة Foods. كما عززت هذه العناصر الغذائية بكتيريا الأمعاء المفيدة لإنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، مما ساعد على استعادة صحة الأمعاء. المواد الكيميائية النباتية الموجودة في البازلاء الخضراء لها أيضًا خصائص مضادة للسرطان.
العناصر الغذائية المقاومة للسرطان الموجودة في البازلاء الخضراء
على الرغم من أن البازلاء تعتبر من الخضروات، إلا أنها من البقوليات من الناحية الفنية تشبه فول الصويا والفول السوداني. يمكن للمركبات الفينولية التي تعطي البازلاء الخضراء لونها أن تحارب بعض خطوط سرطان القولون والرئة والثدي والدم، وفقًا لمقالة نشرت عام 2017 في مجلة Pharmacognosy Review. تعمل مادة الايسوفلافون الموجودة في البازلاء بمثابة الاستروجين النباتي الذي يمنع نمو خلايا سرطان الثدي. كما تحمي مادة الايسوفلافون من السرطان عن طريق تعزيز إصلاح الحمض النووي والتسبب في موت الخلايا السرطانية. كما يمنع الليكتين والصابونين نمو وانتشار أنواع مختلفة من السرطان.
إن تناول المزيد من البقوليات، مثل البازلاء الخضراء، يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بسبب السرطان. تابعت دراسة أجريت عام 2019 في مجلة Clinical Nutrition أكثر من 7000 من كبار السن الذين لديهم خطر كبير للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتتبعوا طعامهم لمدة 6 سنوات تقريبًا. وبالمقارنة مع الأشخاص الذين تناولوا أقل كمية من البقوليات، فإن أولئك الذين تناولوا كميات أكبر كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب السرطان بنسبة 49%.
كيفية إضافة المزيد من البازلاء إلى وجباتك اليومية
إذا كانت فكرة تناول البازلاء تعيد لك ذكريات غير سارة عندما كنت طفلاً، فهناك طرق كثيرة لتناول البازلاء الخضراء بخلاف إضافتها كطبق جانبي. إذا كنت تحب الجواكامولي، يمكنك استبدال القليل من الأفوكادو بالبازلاء الخضراء المهروسة. يمكنك محاولة إدخال بعض البازلاء إلى السلطات والأوعية المقاومة للحرارة للحصول على تغذية إضافية.
إذا كنت لا تحب قوام البازلاء، حاول تحميصها في المقلاة الهوائية. تأكدي من أن البازلاء جافة قبل وضعها في سلة المقلاة الهوائية، وتبليها بالملح والفلفل ومسحوق الثوم. قم بطهيها لمدة 10 دقائق تقريبًا مع التحريك في منتصف الطريق.
قد يبدو الأمر جنونيًا، لكن يمكنك إضافة البازلاء المجمدة إلى العصير. يوفر نصف كوب من البازلاء المجمدة أكثر من 3 جرامات من البروتين بالإضافة إلى 3 جرامات من الألياف لجعل عصيرك أكثر إشباعًا. تأكد من إضافة الفواكه القوية مثل التوت أو الأناناس لتجنب تذوق البازلاء.