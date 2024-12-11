واحدة من أكثر الخضروات الصحية لأمعائك يمكن أن تمنع أيضًا نمو السرطان

تستضيف أمعائك أكثر من 100 تريليون بكتيريا تعمل على تعزيز مناعتك، والتمثيل الغذائي، وصحة الدماغ. لكي تظل هذه الميكروبات الصغيرة على قيد الحياة، تحتاج إلى إطعامها بالأطعمة المخمرة والدهون الصحية والفينولات النباتية والألياف. عندما تتغذى بكتيريا الأمعاء على الألياف، فإنها تنتج أحماض دهنية قصيرة السلسلة تقلل الالتهاب وتحميك من أمراض مثل السرطان.

البازلاء هي واحدة من الخضروات الأكثر صحة لأمعائك لأنها تحتوي على الألياف والفينولات. ستجد أن البازلاء الخضراء النيئة تحتوي على أكثر من 8 جرامات من الألياف لكل كوب، مما قد يساعدك على التبرز. كيرسيتين، وكيمبفيرول، وكاتشين هي مركبات فينولية موجودة في البازلاء تقلل الالتهاب، وتصلح تلف القولون، وتقلل من الإجهاد التأكسدي لدى الفئران، وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 في مجلة Foods. كما عززت هذه العناصر الغذائية بكتيريا الأمعاء المفيدة لإنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، مما ساعد على استعادة صحة الأمعاء. المواد الكيميائية النباتية الموجودة في البازلاء الخضراء لها أيضًا خصائص مضادة للسرطان.