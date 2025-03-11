واحد من أفضل الفواكه لفقدان الوزن هو أيضا مرتفعة في الألياف

هل فقدان الوزن أحد أهدافك الصحية الشخصية؟ قد ترغب في البدء في تقييم الأطعمة التي تشكل جزءًا من نظامك الغذائي. وبهذه الطريقة ، يمكنك إدارة كمية السعرات الحرارية لتجنب إنفاق طاقة أقل مما تستهلكه.

هناك تحذير واحد فقط: لمجرد أن الطعام منخفض السعرات الحرارية لا يعني أنه يحتوي على قيمة غذائية واسعة النطاق. وفقًا لذلك ، قد ترغب في التفكير في التخطيط للوجبات والوجبات الخفيفة المبنية حول الأطعمة التي لها وظائف تتجاوز مكياج السعرات الحرارية. على سبيل المثال ، يمكن أن تكون الجوافة خيارًا ممتازًا إذا كنت تبحث عن أفضل ثمار لفقدان الوزن.

ما الذي يميز الجوافة؟ لأحد ، يمكن أن يعطي Biome الخاص بك دفعة قد تسهل عليك أن تبدأ بشكل طبيعي في التخلص من المزيد من الجنيهات. استكشفت دراسة في المجلة الدولية للجزيئات البيولوجية الجزيئات البيولوجية إمكانات فقدان الوزن لاستهلاك السكاريد الجوافة على الفئران. بعد تناول نظام غذائي عالي الدهون يستكمل بمحلول عديد السكاريد الجوافا لمدة 11 أسبوعًا ، لم تكتسب الفئران الوزن الذي ينبغي أن يكون له نظريًا. بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت الفئران زيادة في إنتاج الكائنات الحية الدقيقة الأمعاء. ونتيجة لذلك ، خلصت الدراسة إلى أن السكريات الجوفية يمكن أن تكون مفيدة مثل prebiotics ، والتي يمكن أن تكون أدوات فقدان الوزن.