واحد من أفضل الفواكه لفقدان الوزن هو أيضا مرتفعة في الألياف

هل فقدان الوزن أحد أهدافك الصحية الشخصية؟ قد ترغب في البدء في تقييم الأطعمة التي تشكل جزءًا من نظامك الغذائي. وبهذه الطريقة ، يمكنك إدارة كمية السعرات الحرارية لتجنب إنفاق طاقة أقل مما تستهلكه.
هناك تحذير واحد فقط: لمجرد أن الطعام منخفض السعرات الحرارية لا يعني أنه يحتوي على قيمة غذائية واسعة النطاق. وفقًا لذلك ، قد ترغب في التفكير في التخطيط للوجبات والوجبات الخفيفة المبنية حول الأطعمة التي لها وظائف تتجاوز مكياج السعرات الحرارية. على سبيل المثال ، يمكن أن تكون الجوافة خيارًا ممتازًا إذا كنت تبحث عن أفضل ثمار لفقدان الوزن.
ما الذي يميز الجوافة؟ لأحد ، يمكن أن يعطي Biome الخاص بك دفعة قد تسهل عليك أن تبدأ بشكل طبيعي في التخلص من المزيد من الجنيهات. استكشفت دراسة في المجلة الدولية للجزيئات البيولوجية الجزيئات البيولوجية إمكانات فقدان الوزن لاستهلاك السكاريد الجوافة على الفئران. بعد تناول نظام غذائي عالي الدهون يستكمل بمحلول عديد السكاريد الجوافا لمدة 11 أسبوعًا ، لم تكتسب الفئران الوزن الذي ينبغي أن يكون له نظريًا. بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت الفئران زيادة في إنتاج الكائنات الحية الدقيقة الأمعاء. ونتيجة لذلك ، خلصت الدراسة إلى أن السكريات الجوفية يمكن أن تكون مفيدة مثل prebiotics ، والتي يمكن أن تكون أدوات فقدان الوزن.
اثنين من الألياف المفيدة في فاكهة وظيفية واحدة
على الرغم من أن الدراسة المذكورة أعلاه أجريت على الحيوانات ، إلا أنها تلقي بعض الضوء على القوة الوقائية المحتملة في الجوافة. كما أنه يوفر بعض الأدلة ذات الصلة سريريًا لدعم إضافة الجوافة في دورانك الأسبوعي إذا كنت ترغب في البقاء ضمن نطاق الوزن الطبيعي لجنسك ونوع الجسم والطول.
في مقابلة مع اليوم ، دعمت اختصاصي التغذية المسجل شيلي ويجمان فكرة تناول الجوافا لتعزيز صحة الأمعاء المحسنة والبقاء ، لا سيما بسبب محتواها الليفي. أوضح ويجمان ، “الجوافاس أيضًا مرتفعة جدًا في مضادات الأكسدة وفيتامين C والبوتاسيوم والألياف”. لاحظت أيضًا أن كل جوافة تأكلها تحصل على حوالي 12 ٪ من كمية الألياف التي يجب أن تأكلها كل يوم.
ستجد كل من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان في الجوافة ، مما يمنحك أفضل ما في العوالم عندما يتعلق الأمر بالمساعدة في فقدان الوزن. على الرغم من وجود فرق بين الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان ، إلا أنها يمكن أن تعمل جنبًا إلى جنب لإبقائك أكثر صرامة.
تحسين الامتلاء والانتظام
يمكن أن تساعدك الألياف القابلة للذوبان على إنقاص الوزن لأنها تصبح أكبر في بطنك وجهازك الجهاز الهضمي حيث تبدأ في امتصاص الماء. هذا يساعدك على الشعور بالكمال بعد الوجبات ويبطئ عملية الجهاز الهضمي. نظرت مراجعة 2022 في العناصر الغذائية في آثار استهلاك الألياف القابلة للذوبان قبل المخطوطة من قبل المشاركين البشريين عبر تجارب متعددة. ووجدت المراجعة أنه بعد تناول نظام غذائي ألياف عالي القابلة للذوبان لمدة 12 أسبوعًا على الأقل ، قام المشاركون بتخفيض فهارس كتلة الجسم (BMIS) وذور الخصر.
تؤدي الألياف غير القابلة للذوبان إلى وظيفة فريدة من نوعها وصديقة للوزن داخل الأمعاء والأمعاء أيضًا. على النقيض من الألياف القابلة للذوبان ، تبقى الألياف غير القابلة للذوبان دون تغيير نسبيًا أثناء مرورها عبر نظام المعدة. ومع ذلك ، نظرًا لأن الألياف غير القابلة للذوبان تعمل بسرعة عبر الجسم ، فهي تساعد على تعزيز الانتظام وإزالة النفايات. هذا يمكن أن يؤدي إلى الإزالة الأكثر راحة ومتسقة ، والتي يمكن أن تساعد أيضًا في إدارة الوزن.
إن تناول الجوافة وحده لن يكون كافياً للتسبب في انخفاض وزنك إذا كنت لا تبذل جهودًا أخرى. لكن الجوافاس يمكن أن تكون اختيارًا لائقًا إذا كنت تبحث عن طعام غني بالمغذيات-ولطيفًا بشكل مرضي لدعم أهدافك المعيشية الصحية.