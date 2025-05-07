واحد وجبة من هذه الخضار الاستقطاب لديها 4 غرامات من البروتين والألياف

قلة من الخضروات شهدت تحولًا اجتماعيًا مفاجئًا من الكراهية إلى المحبة. ومع ذلك ، هناك واحدة تتمتع لحظة-وهذا أمر جيد إذا كنت تحاول زيادة كمية البروتين والألياف مع الأطعمة النباتية.
الخضار التي تغذي تاريخيا الكثير من الحجج بين الوالدين والأطفال ، أصبحت براعم بروكسل عشاق الطعام والتحريك الصحي. حتى أنهم قاموا بتصنيف شعبية بنسبة 58 ٪ على مسح YouGov. بفضل بعض هندسة المحاصيل المبدعة التي أزالت بعض مرارةها ، تتذوق براعم بروكسل الآن أفضل ، مما يسهل الغوص في هذه الاختيارات المزروعة بالمزارع المليئة بالمغذيات (وكذلك الاستمتاع بالفوائد الصحية لتناول الخضروات الصليبية بشكل عام).
والفرص التي تحتاجها إلى جميع الخضروات Superfood التي يمكنك التعامل معها. فقط 10 ٪ من الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة يحصلون على الكمية الموصى بها من الخضروات كل يوم ، لكل مراكز الولايات المتحدة لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).
إذا تمكنت من دمج براعم بروكسل في دوران الخضار ، يقول الخبراء أنك ستمنح قلبك ونظامك الهضمي دفعة تمس الحاجة إليها. وفقًا لقانون ألكسيس ، فإن اختصاصي التغذية المسجل في أعلى التدريب على التغذية: “براعم بروكسل عالية في الألياف ، وهو أمر ضروري للحصول على أمعاء صحية وإيدز في الهضم”. ما مدى ارتفاع ، بالضبط؟ كوب كامل من براعم بروكسل سوف يصيبك ما يقرب من 4 غرامات من الألياف.
الحفاظ على الكوليسترول وضغط الدم في الاختيار
كما يوضح القانون ، فإن الألياف لا تجعل الطعام يتحرك فقط عبر نظامك بشكل أكثر كفاءة ؛ كما أنه يساعد في خفض الكوليسترول. على سبيل المثال ، تقول ورقة الحقائق من الجمعية الوطنية للدهون أن تناول ما بين 5 و 10 غرامات من الألياف القابلة للذوبان (مثل النوع الذي تحصل عليه من براعم بروكسل) يمكن أن يقلل من البروتين الدهني “السيئ” (LDL) وكوليسترول الكلي بمقدار تصل إلى 11 نقطة. (بالمناسبة ، تعني مستويات الكوليسترول الخاصة بك أكثر مما تعتقد.)
ستحصل أيضًا على البروتين من كوب براعم بروكسل – أقل من 4 غرامات. على الرغم من أن براعم بروكسل ليست بروتين كامل (مما يعني أنها لا تقدم جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي لا يستطيع جسمك تصنيعها ، وهو الفرق بين البروتينات غير المكتملة والكاملة) ، إلا أنها لا تزال مصدرًا لائقًا للبروتين.
على سبيل المثال ، أظهرت دراسة أجريت عام 2009 في المجلة الدولية للتبريد أن براعم بروكسل كانت غنية بشكل خاص بالأحماض الأمينية البرولين وحمض الجلوتاميك. البرولين معروف بحماية الجلد. قد يوفر حمض الجلوتاميك الدعم لتنظيم مستويات ضغط الدم.
حماية من جلطات الدم ودعم جهاز المناعة لديك
الجوانب الغذائية لبراعم بروكسل لا تنتهي بالألياف والبروتين. يقول القانون ، براعم بروكسل “عالية أيضًا في فيتامين K وفيتامين C.” وتضيف ذلك ، معًا ، تساعد الفيتامينات في تخثر الدم والمناعة. في الواقع ، يوفر كوب واحد من براعم بروكسل 218 ميكروغرام من فيتامين K و 96.8 ملليغرام من فيتامين C. وهذا أكثر من 100 ٪ من القيم الموصى بها اليومية لكل فيتامين للبالغين العادي.
إذا كنت قد ترددت في القفز إلى عصر النهضة براعم بروكسل لأنك غير متأكد من كيفية طهيها ، فإن القانون لديه بعض الاقتراحات بناءً على تقنيات الطهي المفضلة لها. “أنا أحب عندما يتم طهي براعم بروكسل في مقلاة الهواء لأنه يستخدم الحد الأدنى من الزيت ولكن الطهي بسرعة ويساعد في جعلها متموجة” ، تنصح. “بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تحميص براعم بروكسل على مقلاة كبيرة للمساعدة في إعداد القليل في وقت واحد. أحب القليل من زيت الزيتون ومسحوق الثوم ورش من البارميزان.”
يمكنك أن تأكل براعم بروكسل خام في سلطة. هناك أيضًا طرق لإعداد براعم بروكسل الطازجة (مثل حلقهم) ، لذلك من الأسهل مضغها وابتلاعها. ومع ذلك ، كن على دراية أنه عندما تأكل الخضار الصليبية غير المطبوخة مثل براعم بروكسل ، قد تواجه عدم الراحة في المعدة والانتفاخ والغاز الزائد.