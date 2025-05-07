واحد وجبة من هذه الخضار الاستقطاب لديها 4 غرامات من البروتين والألياف

قلة من الخضروات شهدت تحولًا اجتماعيًا مفاجئًا من الكراهية إلى المحبة. ومع ذلك ، هناك واحدة تتمتع لحظة-وهذا أمر جيد إذا كنت تحاول زيادة كمية البروتين والألياف مع الأطعمة النباتية.

الخضار التي تغذي تاريخيا الكثير من الحجج بين الوالدين والأطفال ، أصبحت براعم بروكسل عشاق الطعام والتحريك الصحي. حتى أنهم قاموا بتصنيف شعبية بنسبة 58 ٪ على مسح YouGov. بفضل بعض هندسة المحاصيل المبدعة التي أزالت بعض مرارةها ، تتذوق براعم بروكسل الآن أفضل ، مما يسهل الغوص في هذه الاختيارات المزروعة بالمزارع المليئة بالمغذيات (وكذلك الاستمتاع بالفوائد الصحية لتناول الخضروات الصليبية بشكل عام).

والفرص التي تحتاجها إلى جميع الخضروات Superfood التي يمكنك التعامل معها. فقط 10 ٪ من الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة يحصلون على الكمية الموصى بها من الخضروات كل يوم ، لكل مراكز الولايات المتحدة لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

إذا تمكنت من دمج براعم بروكسل في دوران الخضار ، يقول الخبراء أنك ستمنح قلبك ونظامك الهضمي دفعة تمس الحاجة إليها. وفقًا لقانون ألكسيس ، فإن اختصاصي التغذية المسجل في أعلى التدريب على التغذية: “براعم بروكسل عالية في الألياف ، وهو أمر ضروري للحصول على أمعاء صحية وإيدز في الهضم”. ما مدى ارتفاع ، بالضبط؟ كوب كامل من براعم بروكسل سوف يصيبك ما يقرب من 4 غرامات من الألياف.