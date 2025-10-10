والدة جاكسون دارت تصبح “عاطفية” في المقابلة بعد فوز العمالقة المثير

لم يقم Jaxson Dart بإعادة تنشيط قاعدة المعجبين الجائعة فحسب؛ لقد جعل والدته فخورة.

في مجموعة ما بعد المباراة من “Thursday Night Football”، تم استدعاء والدة لاعب الوسط، كارا دارت، من قبل تشاريسا طومسون من Prime Video للتحدث عن النجاح المبكر المذهل الذي حققه ابنها بعد فوز العمالقة بنتيجة 34-17 على النسور.

عندما انطلق المشجعون من المدرجات، قفز طومسون من المجموعة ليطرح بعض الأسئلة على والديه.

“سأكون مقصرا إذا لم أخبرك بهذا: ابنك مهذب للغاية. كما أشار (ريان فيتزباتريك). قال طومسون لوالدة دارت بينما كان المعجبون يهتفون “ماما دارت” في الخلفية: “قال إنك قمت بتربيته بالطريقة الصحيحة”. “ماذا يعني لك هذا الفوز لتشاهد ما فعله ابنك الليلة؟”

قالت كارا: “حسنًا، سأصبح عاطفيًا”. “أعتقد أنه عندما يكون لديك طفل يعمل بجد كما يفعل ويحلم بقدر أحلامه، فإن هذا ما تريده له… لذا فهو أمر مميز حقًا.”

وأضاف براندون، والد دارت، بينما كان ابنهما يرمي لهم كرة المباراة وبدأ المشجعون يهتفون “بابا دارت”: “كان جاكسون يعلم (أن العمالقة) سيحصلون على فرصة جيدة الليلة”.

“لديه ثقة لا تصدق في مدربيه وزملائه. وقال: “سنكون في حالة جيدة”.

تحسن فريق العمالقة إلى 2-4 بفضل بطولات دارت وشريكه الصاعد في الجريمة، الركض للخلف كام سكاتيبو.

ركض Skattebo 19 مرة لمسافة 98 ياردة وثلاث هبوط حيث قام Big Blue بإذابة دفاع النسور الذي بدا وكأنه يريد الخروج بعد أن تخبط لاعب فريق Eagles AJ Dillon الكرة بعيدًا عن خط العمالقة الذي يبلغ طوله 37 ياردة قبل سبع دقائق من اللعب.

وأضاف سكاتيبو أنه قدم أيضًا لعائلته بعض التذكارات، حيث سلم كرة الهبوط الثالثة لوالده.

قال سكاتيبو: “كانت تلك كرة الهبوط الثالثة لي”. “طلبت منه أن ينزل ويأخذها. كنت أعلم أن هذا هو الشيء الذي يحتضنه. وصل إلى منزلي، وكان مثل، “أين قفازاتك. أين قميصك؟ أين خوذتك؟” أعلم أن هذا يعني له أكثر من أي شيء آخر، وهذا شيء أحب القيام به، وهو رد الجميل له ولعائلته وإشراكهم في هذا الأمر.

أمام العمالقة الآن 10 أيام للتحضير للتوجه إلى مايل هاي ومواجهة دنفر برونكو في مباراة قد تكون أكثر تنافسية مما كان يعتقد سابقًا.