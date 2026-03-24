وتعرض نتس لهزيمة تريل بليزرز للخسارة الثامنة على التوالي

بورتلاند، أوريغون – سجل توماني كامارا أعلى مستوياته في مسيرته بتسع رميات ثلاثية و35 نقطة ليساعد بورتلاند على الفوز على بروكلين نتس 134-99 مساء الاثنين، وهو أكبر هامش فوز لفريق تريل بليزرز هذا الموسم.

خسر فريق Nets ثمانية على التوالي و 18 من آخر 20. بروكلين (17-55) هي مباراة خلف إنديانا (16-56) ونصف مباراة خلف واشنطن (16-55) للحصول على أفضل احتمالات اليانصيب.

قام كامارا بتسديد 10 من 12 تسديدة من الملعب.

وسجل ديني أفديا 18 نقطة وأضاف سكوت هندرسون 13 نقطة وخمس تمريرات حاسمة وأربع سرقات لصالح تريل بليزرز. أنهى دونوفان كلينجان 15 كرة مرتدة وسبع نقاط وسبع كتل.

كامارا، الذي ظهر على الأواني الزجاجية التذكارية كجزء من هبة تريل بليزرز، سدد أول رمية ثلاثية له من الزجاج وسدد أول ثماني تسديدات ثلاثية النقاط، محققًا 9 مقابل 11 من مسافة بعيدة.

وسجل تايسون إيتيان 18 نقطة وأضاف زياير ويليامز 16 نقطة وجوش مينوت 15 نقطة.

وسجل موراي ثلاث نقاط قبل 4:48 دقيقة من نهاية الربع الأول ليمنح تريل بليزرز التقدم للأبد ويتقدم 13-2 ليتقدم 28-18.

وسجل بن ساراف رميتين حرتين لتصبح المباراة من ثلاث نقاط قبل 4.7 ثانية من نهاية المباراة، لكن جرو هوليداي رد بضربة ركنية بعد ثلاث ثوان وسجل بورتلاند 11 من أول 12 نقطة في الربع الثاني.

ويتأخر نتس بفارق تسع نقاط على الأقل عن بقية الطريق.