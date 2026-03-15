وتغلب لوس أنجليس ليكرز على دنفر ناغتس 127-125 في الوقت الإضافي

لمدة 30 دقيقة ونصف ليلة السبت، كان فريق ليكرز في مقعد السائق أثناء استضافة Nuggets في Crypto.com Arena.

لقد كانت لديهم بداية أفضل للعبة. لقد دافعوا بقوة وباهتمام بالتفاصيل. وحتى عندما تعرضوا لبعض الأخطاء، فإن تسديد ناجتس من ثلاث نقاط في البداية ساعد فريق ليكرز على الحفاظ على أفضلية مريحة.

ثم بدأ Nuggets في صنع الرقم 3 الخاص بهم. ولم يتراجع فريق ليكرز بشكل متكرر كما حدث في وقت مبكر، مما أدى إلى فتح الشقوق في دفاعهم إلى درجة إهدار تقدمهم في الربع الثاني بفارق 17 نقطة و12 نقطة في الربع الثالث.

لكن ليكرز، بقيادة لاعبيه النجوم، قدموا أكبر التمريرات عندما كان لوكا دونسيتش يصنع أكبرها بقفزة 17 قدمًا فائزة بالمباراة ليمنح ليكرز فوزًا دراماتيكيًا 127-125 على ناجتس.

ثم قام بتسديدة أخرى عندما تصدى لمحاولة تيم هارداواي جونيور الأخيرة للتسديدة الثانية، ليحقق الفوز لفريق ليكرز.

لم يكن لدى دونسيتش أفضل ليلة في التسديد (10 من 26)، لكنه سجل 30 نقطة و13 تمريرة حاسمة و11 كرة مرتدة تريبل دبل.

قاد أوستن ريفز فريق ليكرز برصيد 32 نقطة وسبع متابعات وستة تمريرات حاسمة، وقام بلعب مباريات كبيرة في حد ذاته خلال مباراة قام بها العديد من مباريات ليكر.

وسجل ماركوس سمارت خمس رميات ثلاثية وسجل خمس سرقات وأنهى المباراة برصيد 21 نقطة، بينما أضاف ليبرون جيمس 17 نقطة وست متابعات وخمس تمريرات حاسمة وزوج من السرقات.

وتقدم نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في البطولة ثلاث مرات، لفريق ناجتس مسجلا 24 نقطة و16 كرة مرتدة و14 تمريرة حاسمة ثلاثية ثلاثية.

ماذا يعني

تحسن فريق ليكرز إلى 42-25 هذا الموسم، ليعود إلى المركز الثالث في ترتيب الغرب.

وفازوا بسلسلة الموسم العادي على ناجتس (41-27)، 2-1، مع بقاء دنفر في المركز السادس في الغرب.

ويحقق ليكرز سلسلة انتصارات متتالية من خمس مباريات.

نقطة تحول

مع تراجع ليكرز 118-116 قبل 5.2 ثانية من نهاية المباراة، أضاع ريفز عمدا رميته الحرة الثانية قبل أن يسدد كرة من ثمانية أقدام ليعادل المباراة عند 118 نقطة لكل منهما.

أفضل لاعب: لوكا دونسيتش وأوستن ريفز

قام كل من حراس نجم ليكرز بلعب مباريات كبيرة على طول الامتداد لوضع ليكرز في وضع يسمح لهم بالتغلب على ناجتس.

احصائيات المباراة: 62

هذا هو عدد النقاط التي جمعها دونسيتش وريفز، ليواصلا مسيرة قوية من الثنائي النجم.

التالي

سيبدأ فريق ليكرز رحلة برية من ست مباريات عندما يلعب مع فريق روكتس يوم الاثنين في مركز تويوتا.

ستكون هذه المباراة الأولى من بين مباراتين في هيوستن، حيث سيلعب ليكرز مع روكتس مرة أخرى يوم الأربعاء.