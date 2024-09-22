وجبات سريعة غنية بالبروتين مفيدة لصحتك

لقد اعتاد أغلبنا على الاعتقاد بأن الوجبات السريعة تعادل الوجبات السريعة غير الصحية. ورغم أن أغلب الوجبات السريعة ليست صحية تمامًا، إلا أن بعض الأطعمة تقدم قدرًا مدهشًا من التغذية. على سبيل المثال، تعد بعض الأطعمة السريعة الشهيرة ومطاعم السلسلة من الخيارات التي لا تسبب الشعور بالذنب، وهي غنية بالبروتينات، وفقًا لدينيس هيرنانديز، أخصائية التغذية المسجلة والخبيرة في MyFitnessPal، والتي تحدثت حصريًا مع Health Digest.

لا شك أن هذا لا يعني أنه يجب عليك أن تتصرف بجنون. ويسارع هيرنانديز إلى الإشارة إلى أنه يجب عليك أن تظل منتبهًا عند اتخاذ خياراتك. ومع ذلك، ليس عليك تجنب التوقف في خدمة توصيل الطلبات من حين لآخر. بدلًا من ذلك، عليك ببساطة التأكد من الابتعاد عن خيارات الوجبات السريعة التي تحتوي على الكثير من الدهون والسعرات الحرارية والملح والسكر، وتفضيل تلك التي توفر كمية كبيرة من البروتين.

لماذا نركز على البروتين؟ إنه أداة قوية تساعدك على تجنب الإفراط في تناول الطعام لأنه يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، على الأقل في الأمد القريب. في الواقع، وجدت دراسة نشرت عام 2020 في مجلة Physiology & Behavior أن البالغين الأصحاء الأصغر سنًا شعروا بجوع أقل بعد تناول البروتين. مع وضع هذا في الاعتبار، اختر بعناية المرة القادمة التي تجد نفسك فيها تطلب وجبات سريعة من ماكدونالدز أو وينديز أو تشيك فيل-إيه.