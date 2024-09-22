وجبات سريعة غنية بالبروتين مفيدة لصحتك

لقد اعتاد أغلبنا على الاعتقاد بأن الوجبات السريعة تعادل الوجبات السريعة غير الصحية. ورغم أن أغلب الوجبات السريعة ليست صحية تمامًا، إلا أن بعض الأطعمة تقدم قدرًا مدهشًا من التغذية. على سبيل المثال، تعد بعض الأطعمة السريعة الشهيرة ومطاعم السلسلة من الخيارات التي لا تسبب الشعور بالذنب، وهي غنية بالبروتينات، وفقًا لدينيس هيرنانديز، أخصائية التغذية المسجلة والخبيرة في MyFitnessPal، والتي تحدثت حصريًا مع Health Digest.
لا شك أن هذا لا يعني أنه يجب عليك أن تتصرف بجنون. ويسارع هيرنانديز إلى الإشارة إلى أنه يجب عليك أن تظل منتبهًا عند اتخاذ خياراتك. ومع ذلك، ليس عليك تجنب التوقف في خدمة توصيل الطلبات من حين لآخر. بدلًا من ذلك، عليك ببساطة التأكد من الابتعاد عن خيارات الوجبات السريعة التي تحتوي على الكثير من الدهون والسعرات الحرارية والملح والسكر، وتفضيل تلك التي توفر كمية كبيرة من البروتين.
لماذا نركز على البروتين؟ إنه أداة قوية تساعدك على تجنب الإفراط في تناول الطعام لأنه يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، على الأقل في الأمد القريب. في الواقع، وجدت دراسة نشرت عام 2020 في مجلة Physiology & Behavior أن البالغين الأصحاء الأصغر سنًا شعروا بجوع أقل بعد تناول البروتين. مع وضع هذا في الاعتبار، اختر بعناية المرة القادمة التي تجد نفسك فيها تطلب وجبات سريعة من ماكدونالدز أو وينديز أو تشيك فيل-إيه.
عنصر بروتيني أساسي كلاسيكي في ماكدونالدز
تظل ماكدونالدز واحدة من أفضل سلاسل مطاعم الوجبات السريعة أداءً وشهرةً على مستوى العالم. ورغم أن قائمة الأطعمة التي تقدمها تتضمن بعض الأطباق عالية السعرات الحرارية، فإن الهامبرجر الكلاسيكي يحتوي على 250 سعرة حرارية فقط.
ولا يعد عدد السعرات الحرارية المتواضع هو الشيء الوحيد الذي يستحق التقدير في الهامبرجر الكلاسيكي. تقول هيرنانديز: “مع الإضافات المضمنة، يحتوي الهامبرجر على تسعة جرامات من الدهون و12 جرامًا من البروتين، وهو ليس سيئًا للغاية”. وربما يكون أفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك إقران الهامبرجر بالبطاطس المقلية الصغيرة بأقل من 500 سعر حراري، حيث أن الطلب الصغير من البطاطس المقلية يحتوي على 230 سعرًا حراريًا فقط وفقًا لموقع ماكدونالدز على الإنترنت.
إلى أي مدى يساعدك البروتين الموجود في همبرجر ماكدونالدز الكلاسيكي على الوصول إلى الحد الأقصى من البروتين في اليوم؟ يقول موقع WebMD أنه بناءً على الإرشادات الموصى بها، يجب أن تهدف إلى استهلاك حوالي سبعة جرامات من البروتين لكل 20 رطلاً من وزنك. لذلك، إذا كان وزنك 120 رطلاً، فستحتاج إلى تناول 42 جرامًا من البروتين، والتي يمكن إشباعها بتناول أربع همبرجر ماكدونالدز الكلاسيكي.
نكهة الفلفل الحار الغنية المقدمة في وينديز
من يستطيع مقاومة طعم الفلفل الحار، وخاصة عندما يكون الجو باردًا؟ لا تستطيع هيرنانديز مقاومة ذلك. تقول: “عندما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، لا يوجد شيء أفضل من طبق من الفلفل الحار”. وهنا يأتي دور وينديز، وطبق الفلفل الحار الشهير الذي تقدمه.
حتى لو طلبت طبقًا كبيرًا من الفلفل الحار من وينديز، فإنك تستهلك 340 سعرًا حراريًا و15 جرامًا من الدهون فقط. وفي الوقت نفسه، تحصل على ثمانية جرامات من الألياف و22 جرامًا من البروتين. (يمكنك أن تشكر إضافة الفاصوليا إلى النظام الغذائي على الألياف والبروتين الإضافيين، كما يقول هيرنانديز).
لا شك أن وينديز هي شركة رائدة في تقديم الأطعمة الصحية والمبتكرة في مطاعم الوجبات السريعة. لا يسمح لك الفلفل الحار بتناول شيء آخر غير البرجر التقليدي أو قطع الدجاج أو البطاطس المقلية فحسب، بل إنه يملأك أيضًا. ويبدو أن المستهلكين يقدرون الجهد الذي بذلته وينديز لجعل وصفة الفلفل الحار الخاصة بها جذابة. في عام 2024، تم إدراج فلفل وينديز الحار في قائمة USA TODAY لأفضل 10 أطباق جانبية للوجبات السريعة في جميع أنحاء البلاد.
الشواء للحصول على البروتين المثالي في Chick-fil-A
لنفترض أنك في مزاج لتناول وجبة غداء أو عشاء سريعة غنية بالبروتين. إذا كنت جائعًا ويمكنك توفير 390 سعرًا حراريًا، فيذكرك هيرنانديز بألا تنسى ساندويتش الدجاج المشوي في تشيك فيل إيه. إنه ليس ضعيفًا في فئة البروتين، حيث يوفر 28 جرامًا في كل ساندويتش، مما يجعله منافسًا محتملًا لعادات الأكل الصحية.
تأكد فقط من تجاوز قسم “الحلويات” في سلسلة المطاعم، والذي يتضمن ميلك شيك بودنغ الموز. بعد اختفائه لأكثر من عقد من الزمان، عاد ميلك شيك بودنغ الموز إلى الظهور – وقد جعل الناس على TikTok يصابون بالجنون بإضافات وحيل ذكية، وفقًا لـ Delish. لسوء الحظ، يحتوي كل ميلك شيك بودنغ الموز على 700 سعر حراري و97 جرامًا من السكر، وفقًا لـ Chick-fil-A. (ومن عجيب المفارقات أن ميلك شيك يحتوي على 12 جرامًا من البروتين، لكن سلبياته الغذائية تلغي أي فوائد للبروتين.)
في نهاية اليوم، لن تضطر أبدًا إلى القلق بشأن تسهيل حياتك بالتوجه إلى أقرب مطعم للوجبات السريعة أو طلب الوجبات السريعة من خلال Uber Eats أو Doordash. فقط تأكد من فحص القائمة بعناية واختيار الأطعمة قليلة الدهون التي تحتوي على مستويات عالية من البروتين. ستظل تحصل على وجبتك السريعة ولكنك لن تتعارض مع أهدافك الغذائية الصحية.