وجبة خفيفة عالية في الزنك يمكن أن تقلل من القلق قبل النوم

حوالي ثلث البالغين في الولايات المتحدة تعاملوا (أو سوف يتعاملون في النهاية) مع القلق ، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة. بالنسبة للبعض ، قد يظهر قلقهم في مشاكل النوم.

غالبًا ما يتم تسمية اضطرابات النوم على أنها أعراض للقلق. في الواقع ، أظهر مسح عام 2024 من مؤسسة النوم أن 46 ٪ من المجيبين الذين يعانون من مشاكل النوم شعروا أن رفاههم العقلي كان في أحسن الأحوال فقيرًا. وعلى العكس من ذلك ، فإن الأفراد الذين لا يحصلون على نوم عالي الجودة معرضون لخطر الإصابة بالصحة العقلية الضعيفة ، مما قد يؤدي إلى القلق. في الواقع ، تشير النتائج التي توصلت إليها دراسة عام 2024 في طب النوم إلى أن وجود مشاكل في النوم يجعل الشخص أكثر عرضة لخطر القلق.

ماذا يمكنك أن تفعل إذا كنت تفقد النوم بسبب القلق (أو العكس)؟ يمكن أن يكون الحل في المنزل هو تناول المزيد من الزنك قبل النوم ، لأن الزنك قد يمتلك آثار مضادة للقلق. يدرك Lacy Puttuck ، وهو اختصاصي تغذية مسجل في Top Nutrition Coaching ، سمعة الزنك المهدئة. أوضح بوتوك ، “الزنك متورط في الحفاظ على الجهاز المناعي صحية ومكافحة الالتهابات”. وأضافت أنه بفضل تورط المعدن على نطاق واسع في التفاعلات الأنزيمية والتمثيل الغذائي ، فإنه “هو المفتاح في الحفاظ على الصحة والعقلية”. إليك اختيار ممتاز لتناول وجبة خفيفة غنية بالزنك: الكاجو.