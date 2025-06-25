وجبة خفيفة عالية في المغنيسيوم يمكن أن تقلل من القلق قبل الذهاب إلى الفراش

محاولة النوم عالي الجودة عندما تكون قلقًا يمكن أن يكون كابوسًا. كلما زاد الجرح ، كلما رفض عقلك الإغلاق. بالتأكيد ، يمكنك تجربة بعض النصائح لتقليل قلقك ، لكنها قد لا تعمل. وذلك عندما تحتاج إلى اللجوء إلى مخزنك لبعض الوجبات الخفيفة الغنية بالمغنيسيوم.

ربما تكون قد سمعت عن العلاقة بين المغنيسيوم والقلق من قبل ، خاصة إذا كنت تتابع الطنانة حول هذا المعدن على وسائل التواصل الاجتماعي. حقًا ، يستمر المغنيسيوم في ظهور Tiktok كعلاج لقضايا الأمعاء والعضلات الضيقة ومجموعة من الشكاوى الأخرى. في حين أن البحث رفيع في بعض مطالبات المغنيسيوم ، فإن العديد من الدراسات تشير إلى فوائدها المحتملة (وإن كانت غير مباشرة في بعض الأحيان) للنوم القلق.

على سبيل المثال ، ناقش مقال 2020 في المواد الغذائية العلاقة المعقدة بين نقص المغنيسيوم والإجهاد. أبرز المؤلفون حلقة التغذية المرتدة: يزيد الإجهاد النفسي أو الجسدي من إفراز المغنيسيوم ، والذي يمكن أن يقلل من مستويات المغنيسيوم في الجسم. بدوره ، قد يزيد هذا النقص من استجابة إجهاد الجسم. أوصت المقالة بمزيد من البحث حول ما إذا كان زيادة تناول المغنيسيوم يمكن أن تساعد في تخفيف المخاطر الصحية المتعلقة بالإجهاد.