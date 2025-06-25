وجبة خفيفة عالية في المغنيسيوم يمكن أن تقلل من القلق قبل الذهاب إلى الفراش

محاولة النوم عالي الجودة عندما تكون قلقًا يمكن أن يكون كابوسًا. كلما زاد الجرح ، كلما رفض عقلك الإغلاق. بالتأكيد ، يمكنك تجربة بعض النصائح لتقليل قلقك ، لكنها قد لا تعمل. وذلك عندما تحتاج إلى اللجوء إلى مخزنك لبعض الوجبات الخفيفة الغنية بالمغنيسيوم.
ربما تكون قد سمعت عن العلاقة بين المغنيسيوم والقلق من قبل ، خاصة إذا كنت تتابع الطنانة حول هذا المعدن على وسائل التواصل الاجتماعي. حقًا ، يستمر المغنيسيوم في ظهور Tiktok كعلاج لقضايا الأمعاء والعضلات الضيقة ومجموعة من الشكاوى الأخرى. في حين أن البحث رفيع في بعض مطالبات المغنيسيوم ، فإن العديد من الدراسات تشير إلى فوائدها المحتملة (وإن كانت غير مباشرة في بعض الأحيان) للنوم القلق.
على سبيل المثال ، ناقش مقال 2020 في المواد الغذائية العلاقة المعقدة بين نقص المغنيسيوم والإجهاد. أبرز المؤلفون حلقة التغذية المرتدة: يزيد الإجهاد النفسي أو الجسدي من إفراز المغنيسيوم ، والذي يمكن أن يقلل من مستويات المغنيسيوم في الجسم. بدوره ، قد يزيد هذا النقص من استجابة إجهاد الجسم. أوصت المقالة بمزيد من البحث حول ما إذا كان زيادة تناول المغنيسيوم يمكن أن تساعد في تخفيف المخاطر الصحية المتعلقة بالإجهاد.
المغنيسيوم يعني إجهاد أقل لتحسين الراحة
في مقابلة مع عيادة كليفلاند حول العلاقة بين المغنيسيوم والقلق ، تحدث الطبيب النفسي الدكتور جوزيف أوسترمان عن الكورتيزول وعلاقته المحتملة بالمغنيسيوم. وقال “الكورتيزول مهم للغاية للإجهاد الحاد ، ولكن في أوقات الإجهاد المزمن ، يمكن أن يزيد من الاكتئاب والقلق”. نظرًا لأن المغنيسيوم قد يقلل من الكورتيزول ، فقد يقلل أيضًا من القلق. وهذا من شأنه أن يدعم تعليقًا آخر من الدكتور أوسترمان ، الذي قال إن “لقد رأينا أنه عندما تعطي المغنيسيوم للناس ، خاصة مع القلق الخفيف ، فإنهم يميلون إلى التحسن”.
خبير آخر ، عالم النفس السريري المرخص شيلبي هاريس ، لديه تعليقات مماثلة حول المغنيسيوم. في قطعة ويب ، أشار هاريس إلى أن “المغنيسيوم يساعد عقلك على تهدئة عضلاتك ، مما قد يساعدك على النوم بشكل أفضل من خلال دعم أنماط النوم الطبيعية في جسمك.” ومع ذلك ، أضافت أنه على الرغم من الأدلة القصصية التي تظهر أن بعض الأشخاص الذين يعانون من القلق يعانون من نوم أفضل جودة بعد استهلاك المغنيسيوم ، إلا أنه لا يعمل للجميع.
المغنيسيوم الكثافة قبل وقت النوم
سواء قررت تجربة المغنيسيوم قبل أن تصل إلى الكيس متروك لك وطبيبك. ولكن إذا قمت بذلك ، فلن تضطر بالضرورة إلى إنفاق الأموال على مكملات المغنيسيوم. يمكنك دائمًا الذهاب إلى طريق الطعام والوقود على الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم قبل النوم.
إن معرفة أي وجبة خفيفة ثقيلة المغنيسيوم لتناول الطعام هي الجزء الممتع. تتميز الكثير من خيارات الطعام الصحية بوفرة من المغنيسيوم-وهي تتذوق جيدًا بما يكفي لتجعلك تشعر بأنك تتلقى علاجًا حقيقيًا للشفاه بدلاً من علاج القلق.
وفقًا لصحيفة حقائق المغنيسيوم التي تقدمها المكتب الوطني للمكملات الصحية للمكملات الغذائية ، فإن بعض الخيارات الغذائية العليا تشمل المكسرات وزبدة الجوز وبذور اليقطين والموز والشوفان واللبن العادي والزبيب. مع هذه المكونات وحدها ، يمكنك مزجها وتتناسب معها مع وجبات خفيفة مملوءة بالمغنيسيوم ، مثل هذا الجرانولا المقرمش من Homespun التي توفرها طاولة تذوق ، والتي تجمع بشكل جيد بين بعض الأطعمة المكثفة للمغنيسيوم في شكل قابل للانتهاك.
هناك صيد واحد فقط: تأكد من الحفاظ على الأشياء الجيدة قبل النوم لأقل من 200 سعرة حرارية لتجنب التحميل الزائد لنظامك وإفراط في تغذية جسمك. تذكر: كلما زادت السعرات الحرارية التي تستهلكها قبل أن يضرب رأسك الوسادة ، كلما كانت ليلتك أكثر إثارة للقلق بسبب الهضم النشط. وأنت لا تريد تقليل قلقك عن طريق تناول المغنيسيوم ، فقط للحاجة إلى مضادات الحموضة لتهدئة معدة اضطرابك.