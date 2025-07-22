وجبة خفيفة من الخضروات منخفضة الكربوهيدرات يمكن أن تساعدك على أنبوب

تعد الألياف ضرورية لحركات الأمعاء العادية ، حيث تساعد على البراز الكبرى والحفاظ عليها تتحرك من خلال الجهاز الهضمي. مع 2 جرام من الألياف لكل 1 كوب من كوب ، القرنبيط في حليف كبير في منع أو تخفيف الإمساك ، وخاصة للأشخاص الذين يتبعون الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات. بالإضافة إلى ذلك ، يدعم محتوى الماء المرتفع في القرنبيط (حوالي 92 ٪) الترطيب ، وهو أمر بالغ الأهمية لتليين البراز وتجنب البطن الجهاز الهضمي.

لكن فوائد القرنبيط لا تتوقف عند باب الحمام. إنه مليء بمضادات الأكسدة مثل السلففان واليود 3-كاربينول ، مما قد يساعد في الحماية من السرطان ويقلل من الالتهاب. أيضًا ، يدعم محتوى الكولين صحة الدماغ ونظام الجهاز العصبي ، في حين يساهم فيتامين C وفيتامين K في قوة المناعة وصحة العظام ، على التوالي.

لذلك ، إذا كنت تقطع الكربوهيدرات ولكن الراحة التي تتوق إلى كل من حنك وأمعائك – فقد يكون القرنبيط هو البطل الذي يحتاجه جسمك. إنها طريقة بسيطة ومرضية للبقاء منتظمة مع جني مجموعة واسعة من الفوائد الصحية.