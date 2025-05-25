وجبة خفيفة من الفاكهة منخفضة الكربوهيدرات التي يمكن أن تساعدك على أنبوب بسرعة

بغض النظر عن عمرك أو جنسك ، يؤثر الإمساك على الجميع في مرحلة ما من حياتهم. وفقًا للمعهد الوطني لمرض السكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى ، فإن 16 من كل 100 شخص يعانون من الإمساك ، وهو رقم يقفز إلى 33 من كل 100 مرة بمجرد وصول الناس إلى الستينيات. حتى الأشخاص الذين يتناولون الوجبات الغذائية السليمة ، يمكن أن ينتهي بهم المطاف بسبب عوامل مثل بعض الأدوية أو المشكلات الصحية. لذلك إذا لم تكن قد عانيت من الإمساك مطلقًا ، فهذا لا يعني أنك لن تفعل ذلك أبدًا.

نظرًا لأن الإمساك شائع للغاية ، خاصة مع تقدمنا ​​في السن ، يجب أن تكون معرفة الطرق لجعل نفسك سريعًا في قائمة الجميع. في حين أن هناك العديد من الأطعمة التي تقدم الإغاثة الإمساك ، فإن خيار واحد لذيذ ومثير للدهشة هو الفراولة المجففة بالفرن. في الواقع ، توفر الفاكهة المجففة عمومًا مضادات الأكسدة والألياف التي يحتاجها جسمك للبقاء منتظمة ، وفقًا لوقاية الهند.