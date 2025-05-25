وجبة خفيفة من الفاكهة منخفضة الكربوهيدرات التي يمكن أن تساعدك على أنبوب بسرعة

بغض النظر عن عمرك أو جنسك ، يؤثر الإمساك على الجميع في مرحلة ما من حياتهم. وفقًا للمعهد الوطني لمرض السكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى ، فإن 16 من كل 100 شخص يعانون من الإمساك ، وهو رقم يقفز إلى 33 من كل 100 مرة بمجرد وصول الناس إلى الستينيات. حتى الأشخاص الذين يتناولون الوجبات الغذائية السليمة ، يمكن أن ينتهي بهم المطاف بسبب عوامل مثل بعض الأدوية أو المشكلات الصحية. لذلك إذا لم تكن قد عانيت من الإمساك مطلقًا ، فهذا لا يعني أنك لن تفعل ذلك أبدًا.
نظرًا لأن الإمساك شائع للغاية ، خاصة مع تقدمنا في السن ، يجب أن تكون معرفة الطرق لجعل نفسك سريعًا في قائمة الجميع. في حين أن هناك العديد من الأطعمة التي تقدم الإغاثة الإمساك ، فإن خيار واحد لذيذ ومثير للدهشة هو الفراولة المجففة بالفرن. في الواقع ، توفر الفاكهة المجففة عمومًا مضادات الأكسدة والألياف التي يحتاجها جسمك للبقاء منتظمة ، وفقًا لوقاية الهند.
كيف تساعد الفراولة المجففة بالفرن الإمساك
مثل الكثير من الفواكه والخضروات ، تحتوي الفراولة على السوربيتول والألياف غير القابلة للذوبان. وفقًا لطب جونز هوبكنز ، لا ينهار سوربيتول أثناء الهضم ، مما قد يدفع الجسم إلى نقله على طول وخارج القولون. عندما يحدث هذا ، ستشعر بالحاجة إلى أنبوب. تلعب الألياف غير القابلة للذوبان أيضًا دورًا في الحصول على حركة الأمعاء من خلال انتفاخ البراز ومساعدته على التحرك عبر الجهاز الهضمي في الوقت المناسب ، وفقًا لقيادة مايو. لذلك ، بطبيعة الحال ، سوربيتول والألياف غير القابلة للذوبان معًا هي التذكرة الفائزة للتنفس.
إذا كنت تتساءل لماذا تكون الفاكهة المجففة أفضل لهذا الفاكهة الطازجة ، فإن الإجابة بسيطة: الألياف المركزة. عندما يتم تجفيف الفاكهة ، تتم إزالة الماء ، ولكن يبقى الألياف. في حين أن استهلاك المياه هو أيضًا عامل مهم في منع الإمساك ، لأن حجم الفاكهة يتم تكثيفه ، إلا أنه أكثر قوة. وفقًا لـ Healthline ، إذا كنت تأخذ نفس وزن الفاكهة الطازجة وقارنها بالفواكه المجففة ، فستحصل على 3.5 أضعاف كمية الألياف والفيتامينات في الأخير.
كيفية تحضير الفراولة المجففة بالفرن
صنع الفراولة المجففة بالفرن أمر سهل. تحتاج فقط إلى فرن وبضع ساعات. أولاً ، سخن الفرن إلى 200 درجة فهرنهايت. بعد ذلك ، اشطف الفراولة الخاصة بك ، ثم قم بتقطيعها بالطول بحيث تكون بسمك بوصة. بعد أن تصطف ورقة ملفات تعريف الارتباط مع ورقة شهادة جامعية ، انشر الشرائح بالتساوي ، مع التأكد من أن أيا منها لا يتداخل. سيستغرق الأمر حوالي أربع ساعات قبل أن تصل الفراولة إلى الجفاف التام. تريد أيضًا أن تتأكد من قلبهم في منتصف الطريق من خلال عملية الخبز.
بمجرد أن يجف تمامًا ، امنحهم حوالي 15 إلى 20 دقيقة لتبرد. عندما تكون متأكدًا من أنهم لن يحرقوا لسانك أو الغوص فيه. يمكنك أن تأكل الفراولة المجففة كما هي أو تضعها في الزبادي أو الحبوب أو الجرانولا ، أو في أي مكان تعتقد أنه سيكونوا يستمتعون به أكثر. الفراولة المجففة جيدة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر طالما أنها تبقى في حاوية محكمة الإغلاق. إذا كانت الرطوبة قادرة على الزحف في طريقها ، فسوف تدمر الدفعة.