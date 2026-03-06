وحدة الإضاءة المذهلة ذات الأجواء العتيقة التي اختارتها أريثا فرانكلين لمنزلها

عندما تتطلب الغرفة الأناقة ولمسة من الدراما فقط، فإن القليل من خيارات التصميم تبدو وكأنها ثريا كريستالية. داخل مبنى Rose Estate التاريخي في ديترويت، تتميز القاعة الكبرى بأسقف يبلغ ارتفاعها حوالي 30 قدمًا، وتثبت كل تلك المساحة العمودية ثريا ماريا تيريزا الكريستالية التي اختارتها أيقونة الموسيقى أريثا فرانكلين بمساعدة مصممة الديكور الداخلي باربرا كوبيتز. بني فرانكلين في عام 1927، واشترى منزل Tudor Revival في عام 1993، واستخدمه كمنزل ثان ومساحة للترفيه. وحتى يومنا هذا، تظل الثريا واحدة من أعظم ميزاتها البارزة.

بدلاً من الاندماج في الخلفية، تم تصميم ثريات ماريا تيريزا لجذب الانتباه. يعود تاريخ هذه الثريات الشهيرة إلى أوروبا في القرن الثامن عشر وتم تسميتها على اسم الإمبراطورة ماريا تيريزا من إمبراطورية هابسبورغ. في التاريخ، تم استخدام هذه الثريات الكريستالية الباهظة في البلاط الإمبراطوري والمساكن الكبرى للإشارة إلى المكانة، والوصول إلى الحرف اليدوية الراقية، وبطبيعة الحال، إضافة القليل من الدراما المعمارية.

في مساحة مثل القاعة الكبرى في Rose Estate، يتجاوز الغرض من التركيبات التلميح إلى البذخ، ولكنه يعمل في الواقع على تحقيق التوازن البصري بين الارتفاع الشديد وتناسق الغرفة. في كثير من الحالات، تعتمد الغرف الرسمية الكبيرة على أفكار الإضاءة الواضحة لإضفاء السطوع على الغرفة وجذب العين إلى الأعلى، مما يساعد على تعزيز الهندسة المعمارية نفسها. بعد عقود من اختيار فرانكلين لها، لا تزال الثريا تثبت الغرفة، مما يثبت كيف يمكن لاختيار الإضاءة ذو الجذور التاريخية أن يشكل هوية التصميم الداخلي بعد فترة طويلة من تغير الاتجاهات.