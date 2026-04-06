وحدة تغذية الطيور ذات التصنيف العالي على أمازون والتي يمكنها استيعاب 10 أرطال من البذور

إحدى أفضل الطرق لجذب الطيور إلى حديقتك هي استخدام وحدة التغذية. ستستمتع بالألوان والأصوات الفريدة للزوار الذين يتوقفون في الجو بينما تستفيد الطيور نفسها من الإمدادات الجاهزة من الطعام الذي قد يساعدها في إمدادها بالطاقة لرحلات الهجرة أو تعويض النقص الموسمي في الغذاء. ولكن بمجرد أن يبدأ أصدقاؤك من ذوي الريش في زيارة وحدة التغذية الخاصة بك بانتظام، قد تجد أن الاحتفاظ بها مليئًا بالبذور يمكن أن يمثل تحديًا. إذا ظلت وحدة التغذية الخاصة بك فارغة، فقد تنتقل الطيور التي كانت تزور حديقتك بحثًا عن مصدر غذاء أكثر موثوقية.
إحدى الإستراتيجيات لتقليل التكرار الذي تحتاج إليه لإعادة ملء وحدة تغذية الطيور هي شراء واحدة أكبر. إن جهاز تغذية الطيور Nature’s Rhythm Metal Hopper الموجود على أمازون عبارة عن وحدة تغذية طيور ذات سعة كبيرة تحتوي على ما يصل إلى 10 أرطال من بذور الطيور. غالبًا ما تتمتع مغذيات الطيور المماثلة الأخرى ذات النمط النطاطي بسعة محدودة تتراوح بين 6 و 7 أرطال. تعد السعة الإضافية لنموذج إيقاع الطبيعة مثالية إذا كنت ترغب في تمديد الوقت بين عبوات التغذية، خاصة إذا كان لديك العديد من الطيور التي تزور مساحتك بشكل متكرر.
الميزات التي تجعل جهاز تغذية الطيور إيقاع الطبيعة مميزًا
قد تكون السعة هي أكبر مطالبة بالشهرة التي تتمتع بها وحدة التغذية هذه، ولكنها ليست السبب الوحيد لحصولها على تصنيف 4.4 نجوم على أمازون. يعلق المراجعون على مدى جودة وحدة التغذية المعدنية هذه. هذه المتانة تعني أنها صمدت بشكل جيد في وجه الحيوانات المفترسة، حيث أفاد أحد مراجعي أمازون، “هذه هي الأفضل على الإطلاق، ذات سعة كبيرة، ومقاومة للرصاص بشكل أساسي. لقد ضربتها الدببة، وسقطت من السلك لكنها مع ذلك تستمر في العمل بشكل مثالي. لا يمكن أن تخطئ في هذه”. وبالطبع، فإن البناء المعدني بالكامل والسعة الكبيرة يعني أيضًا أن وحدة التغذية هذه ثقيلة. تزن وحدة التغذية نفسها ما يزيد قليلاً عن 5 أرطال، لذلك عند ملئها حتى الحافة بـ 10 أرطال من بذور الطيور، ستحتاج إلى تعليقها من دعامة يمكنها حمل ما لا يقل عن 15 رطلاً من الوزن.
بفضل تصميم الغرفة المزدوجة لوحدة التغذية هذه، يمكنك تقديم عروضك لجذب الطيور بناءً على ما تأكله. يتم فك البراغي العلوية حتى تتمكن من ملء وحدة التغذية باختيار نوع أو نوعين من بذور الطيور. تحتوي الشاشة الشبكية المعدنية على ستة منافذ ذات مجاثم بالإضافة إلى أربعة منافذ صرف إضافية. عندما تصبح فارغة أخيرًا – على الرغم من أن ذلك قد يستغرق بعض الوقت – يكون من السهل تفكيك وحدة التغذية المعدنية المطلية بالمسحوق وتنظيفها باستخدام محلول 9: 1 من الماء والمبيض. تأكد من أن وحدة التغذية جافة تمامًا قبل إعادة تعبئتها وتعليقها مرة أخرى لمنع البذور من التعفن.