وحدة تغذية الطيور ذات التصنيف العالي على أمازون والتي يمكنها استيعاب 10 أرطال من البذور

إحدى أفضل الطرق لجذب الطيور إلى حديقتك هي استخدام وحدة التغذية. ستستمتع بالألوان والأصوات الفريدة للزوار الذين يتوقفون في الجو بينما تستفيد الطيور نفسها من الإمدادات الجاهزة من الطعام الذي قد يساعدها في إمدادها بالطاقة لرحلات الهجرة أو تعويض النقص الموسمي في الغذاء. ولكن بمجرد أن يبدأ أصدقاؤك من ذوي الريش في زيارة وحدة التغذية الخاصة بك بانتظام، قد تجد أن الاحتفاظ بها مليئًا بالبذور يمكن أن يمثل تحديًا. إذا ظلت وحدة التغذية الخاصة بك فارغة، فقد تنتقل الطيور التي كانت تزور حديقتك بحثًا عن مصدر غذاء أكثر موثوقية.

إحدى الإستراتيجيات لتقليل التكرار الذي تحتاج إليه لإعادة ملء وحدة تغذية الطيور هي شراء واحدة أكبر. إن جهاز تغذية الطيور Nature’s Rhythm Metal Hopper الموجود على أمازون عبارة عن وحدة تغذية طيور ذات سعة كبيرة تحتوي على ما يصل إلى 10 أرطال من بذور الطيور. غالبًا ما تتمتع مغذيات الطيور المماثلة الأخرى ذات النمط النطاطي بسعة محدودة تتراوح بين 6 و 7 أرطال. تعد السعة الإضافية لنموذج إيقاع الطبيعة مثالية إذا كنت ترغب في تمديد الوقت بين عبوات التغذية، خاصة إذا كان لديك العديد من الطيور التي تزور مساحتك بشكل متكرر.