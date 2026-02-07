وخرج جوش هارت لاعب نيكس مبكرا بعد تعرضه لإصابة في الكاحل الأيمن مرة أخرى

ديترويت – كان نيكس قد تعرض للضرب بالفعل قبل أن يخرج جوش هارت من الملعب بسبب مشكلة أخرى في الكاحل.

ومن غير الواضح كيف أصيب هارت، الذي كان يعاني من ألم في كاحله الأيمن منذ إصابته في عيد الميلاد.

حصل على كرة مرتدة في منتصف الربع الثالث تقريبًا، وبدأ بالمراوغة، وأمسك بمنطقة كاحله وهو يتألم.

ذهب هارت إلى غرفة خلع الملابس ولم يعد أبدًا، حيث قال نيكس إنها كانت مشكلة في الكاحل الأيمن ولم يكن هناك أي تحديث آخر.

تم إدراج هارت على أنه مشكوك فيه قبل المباراة بسبب إصابة في الكاحل الأيسر قام بالتواءها يوم الثلاثاء.

قال جالين برونسون: “إنه لاعب”. “سيفعل كل ما في وسعه لمساعدة فريقه على الفوز، بغض النظر عن شعوره أو أي شيء آخر. إنه فقط من هو.”

لم يكن اللاعبان الأساسيان الآخران مناسبين في الخسارة 118-80 أمام بيستونز. كان OG Anunoby (ألم في إصبع القدم) خدشًا متأخرًا.

جلس كارل أنتوني تاونز مصابًا بتمزق في العين، والذي تعرض له المركز في الفوز المزدوج يوم الأربعاء على ناجتس.

كان خوسيه ألفارادو، الذي تم الحصول عليه في صفقة تجارية يوم الخميس، يكمل تدريباته البدنية ومن المتوقع أن يظهر لأول مرة يوم الأحد في بوسطن.

أوضح المدرب مايك براون سبب استحواذ نيكس على ألفارادو.

وقال براون: “إنه يجلب مستوى من الصلابة للفريق، وطاقته لا مثيل لها”. “ما يمكنه القيام به دفاعيًا في الملعب بأكمله وحتى في المنطقة الأمامية مع الكرة خاصة في الالتقاط والرمي وأشياء من هذا القبيل، هو على مستوى عالٍ جدًا.

“إنه يسدد الكرة بشكل أفضل مما يعتقده معظم الناس. نريد أن نلعب بسرعة ونعتقد أنه الرجل الذي سيأتي ويدفع الوتيرة. أدخلنا في هجومنا وكل تلك الأشياء الأخرى. لأنه سريع، لديه مركز ثقل منخفض. لقد كان موجودًا لفترة من الوقت، سوف يلمس الطلاء ويجعل الآخرين أفضل. نحن فريق رش كبير ويجب أن يكون جيدًا في هذا المجال أيضًا. لذا، أنا متحمس لوجوده.”