وخسر جولدن ستيت وريورز أمام لوس أنجليس كليبرز 114-101

سان فرانسيسكو – بعد أن عانى من بدايات بطيئة، هذه المرة، لم يتمكن فريق ووريورز من إنهاء المباراة.

بعد أن استنكر المدرب ستيف كير جهود فريق ووريورز أثناء تأخره في وقت مبكر من مباراتهم الأخيرة ضد ليكرز، استجابوا بالقفز إلى تقدم الشوط الأول بفارق 17 نقطة أمام كليبرز.

لقد انهار كل شيء بعد نهاية الشوط الأول بخسارة 114-101.

قال كير: “لقد أفلت منا الشوط الثاني – جميعنا”. “لم يكن الأمر يتعلق بشيء واحد أو بلاعب واحد. لقد عانينا من أجل التسجيل واكتسبوا قوتهم الدفاعية.”

واستنزف كريس دن ركلة ركنية 3 في أول استحواذ في الربع الرابع ليمنح كليبرز تقدمه الأول منذ بداية الشوط الأول وسجل تسع نقاط من نقاطه الـ16 بعد نهاية الشوط الأول.

في مواجهة حصرية تقريبًا ضد درايموند جرين، بدا أن خط كاوهي ليونارد الذي سجل 20 هدفًا أو أكثر في 37 مباراة كان في خطر كبير – حتى انفجر لمدة 15 في الشوط الثاني لينتهي برصيد 23. وأضاف بنديكت ماثورين 15 بعد نهاية الشوط الأول لينتهي برصيد 17، وساهم داريوس جارلاند بـ 12 في أول ظهور له مع كليبرز.

وقال كير: “لقد كانوا رائعين في الشوط الثاني”.

وسيطر غولدن ستايت على دفاعه منذ البداية وحوّل ست تمريرات إلى تسع نقاط ليحافظ على تقدم كليبرز 7 من 24 من الملعب بينما قفز ليتقدم 31-19 بعد نقطة.

وقال كير: «كان دفاعنا ممتازًا. “كنا نحلق حولنا، ونسدد بعض التسديدات الجيدة. ولم نرتكب أي خطأ. … لقد كانوا دفاعيًا جيدًا حقًا في ذلك الشوط الثاني. لم نتمكن من الحصول على أي شيء.”

سجل براندين بودزيمسكي 20 نقطة في الشوط الأول لكنه أضاف نقطتين فقط إلى هذا المجموع بعد نهاية الشوط الأول. أنهى آل هورفورد برصيد 17 نقطة، وهو أفضل 11 نقطة للفريق في الشوط الثاني، لكن غولدن ستايت لم يتمكن من تعويض الفارق.

نفذ فريق Warriors 10 تحولات أدت إلى 17 نقطة وسدد 15 من 45 (33.3%) من الملعب بينما شاهدوا التقدم في الشوط الأول 56-42 يتحول إلى هزيمة من رقمين.

ماذا يعني

تفصل الآن مباراة ونصف فقط بين فريقي Warriors وClippers في التصفيات في القسم الغربي. يحتل لوس أنجلوس حاليًا المركز التاسع، وإذا تمكن فريق Ty Lue من تجاوز Golden State، فسيرسل فريق Warriors إلى المباراة رقم 9-10.

ويلتقي الفريقان مرة أخرى في اليوم الأخير من الموسم العادي.

نقطة تحول

عندما خرج جرين مع بقاء 4:37 في الربع الثالث.

نجح فريق Warriors في الحفاظ على تفوقه في نهاية الشوط الأول في معظم فترات الربع الثالث، لكن الأمور انقلبت عندما جلس أفضل مدافع على مقاعد البدلاء.

قال كير: “إن جهد درايموند وطاقته الدفاعية حددا وتيرة الشوط الأول بأكمله”. “لقد كان في كل مكان، ويحلق في كل مكان. لقد تمكنا حقًا من احتواء كوهي في الشوط الأول بسبب درايموند”.

كان لدى ليونارد 12 نقطة فقط من ثماني محاولات تسديد في ذلك الوقت. وشرع في تسديد 11 مرة أخرى في 4 من 6 حيث تفوق كليبرز على ووريورز 53-30 منذ ذلك الحين.

لا يزال فريق ووريورز يحتفظ بفارق 71-61 في الوقت الذي خرج فيه جرين. ومع بداية الربع الرابع، كان تقدم جولدن ستيت قد انخفض إلى 79-77.

لم يستعيد فريق ووريورز الصدارة أبدًا بعد أن أسقط دن الرقم 3 ليبدأ المركز الرابع.

وقال كير عن جرين الذي سجل 31 دقيقة: “لا يمكنه لعب المباراة بأكملها”. “لكن هذا كان الامتداد الرئيسي.”

أفضل لاعب: نيت ويليامز

من؟ سجل الوافد الجديد إلى فريق ووريورز – الذي وقع على عقد ثنائي في 17 فبراير – 15 نقطة في 17 دقيقة في مباراته الثانية فقط مع غولدن ستايت.

حارس الرماية الذي يبلغ طوله 6 أقدام و5 والذي حضر بالقرب من Prolific Prep (نابا) قام أيضًا في بعض الأحيان بالتحول إلى ليونارد، حتى أنه أجبره على السرقة وخطأ في الكرة السائبة أرسله إلى الخط الفاسد.

لم تكن هذه أعلى مستوياتها المهنية بالنسبة للاعب البالغ من العمر 27 عامًا ولكنها كانت أفضل مباراة له في الدوري الأمريكي للمحترفين منذ أن كان مبتدئًا مع تريل بليزرز في 2022-23.

احصائيات المباراة: -18

قام كير بتوزيع دقائق جرين بشكل استراتيجي ليتناسب مع الخيار الأفضل لكليبرز، وقد نجح الأمر في الغالب – في الشوط الأول. واجه جرين ليونارد طوال المباراة، وكان جولدن ستيت زائد سبعة في دقائقه قبل نهاية الشوط الأول – ناقص 2 لليونارد.

تماما مثل لوحة النتائج، التي انقلبت في الشوط الثاني.

أنهى جرين المباراة بـ 18 بينما كان ليونارد زائد 16.

التالي

سيخوض فريق Warriors ثلاث مباريات، بدءًا من يوم الخميس في ملعب Rockets. سيكون من الصعب الفوز بدون كاري في هيوستن، أو ضد ثاندر يوم السبت، لكنهم ينهون الرحلة بمباراة سهلة أمام جاز في يوتا.

بالإضافة إلى كاري، الذي ستكون عودته الأولى في 13 مارس، لم يتم تحديد ما إذا كان كريستابس بورزينجيس سيقوم بالرحلة بعد غيابه عن المباراة الخامسة على التوالي بسبب مرض وصفه كير بأنه “غامض بعض الشيء”.