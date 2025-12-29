وداعاً للستائر المملة: الاتجاه الجريء سيسيطر على غرف النوم في عام 2026

عادةً، يُنظر إلى الستائر على أنها شيء يدور حول النوافذ لحجب بعض الضوء والرؤية في منزلك. ومع ذلك، في عام 2026، سيكون للستائر حضور أكبر في منزلك، وخاصة في غرفة النوم. يمكن استخدامها للإدلاء ببيان أو إضافة نسيج أو تقسيم مساحة. ومع ذلك، لا يمكنك الحصول على هذه التأثيرات عندما تقتصر هذه الأقمشة على نوافذك، ولهذا السبب يتغير أيضًا موضعها في غرفة النوم.

وقالت المصممة ريبيكا هيوز خلال مقابلة مع هومز آند جاردنز: “لم تعد الستائر مقتصرة على دور تزيين النوافذ، بل أصبحت عبارة عن تصميم متعدد الاستخدامات”. “نحن نستخدمها كمقسمات ناعمة للمساحات، أو لتأطير الزوايا المريحة، أو لتقديم طبقة من الملمس والبذخ من خلال الأقمشة الفاخرة. عند اختيارها بعناية، فإنها تدمج الشكل والأداء بشكل جميل، وتحول جو الغرفة مع إضافة إحساس بالمسرح والحميمية.”

هناك العديد من الطرق الإبداعية لاستخدام الستائر في مساحتك، بما في ذلك مساحات الحائط المفتوحة أو عند المداخل لإضفاء شعور أكثر نعومة وإحساسًا بالراحة. يستخدمها بعض الأشخاص بدلاً من باب الحمام الداخلي أو لتحديد زاوية للقراءة، مما يؤدي إلى تقسيم الغرفة إلى مساحات وظيفية. على سبيل المثال، إذا كان لديك الكثير من الألوان الداكنة في غرفة نومك، فإن القماش الفاتح حول سريرك أو المدخل يساعد في جعل المساحة أقل انغلاقًا.