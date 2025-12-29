وداعاً للستائر المملة: الاتجاه الجريء سيسيطر على غرف النوم في عام 2026

عادةً، يُنظر إلى الستائر على أنها شيء يدور حول النوافذ لحجب بعض الضوء والرؤية في منزلك. ومع ذلك، في عام 2026، سيكون للستائر حضور أكبر في منزلك، وخاصة في غرفة النوم. يمكن استخدامها للإدلاء ببيان أو إضافة نسيج أو تقسيم مساحة. ومع ذلك، لا يمكنك الحصول على هذه التأثيرات عندما تقتصر هذه الأقمشة على نوافذك، ولهذا السبب يتغير أيضًا موضعها في غرفة النوم.
وقالت المصممة ريبيكا هيوز خلال مقابلة مع هومز آند جاردنز: “لم تعد الستائر مقتصرة على دور تزيين النوافذ، بل أصبحت عبارة عن تصميم متعدد الاستخدامات”. “نحن نستخدمها كمقسمات ناعمة للمساحات، أو لتأطير الزوايا المريحة، أو لتقديم طبقة من الملمس والبذخ من خلال الأقمشة الفاخرة. عند اختيارها بعناية، فإنها تدمج الشكل والأداء بشكل جميل، وتحول جو الغرفة مع إضافة إحساس بالمسرح والحميمية.”
هناك العديد من الطرق الإبداعية لاستخدام الستائر في مساحتك، بما في ذلك مساحات الحائط المفتوحة أو عند المداخل لإضفاء شعور أكثر نعومة وإحساسًا بالراحة. يستخدمها بعض الأشخاص بدلاً من باب الحمام الداخلي أو لتحديد زاوية للقراءة، مما يؤدي إلى تقسيم الغرفة إلى مساحات وظيفية. على سبيل المثال، إذا كان لديك الكثير من الألوان الداكنة في غرفة نومك، فإن القماش الفاتح حول سريرك أو المدخل يساعد في جعل المساحة أقل انغلاقًا.
الستائر المعلقة للزينة بدلا من الوظيفة
اسمح للستائر أن تحتل مركز الصدارة في غرفة نومك من خلال إنشاء جدار ستارة، وتحويل مساحة فارغة ومفتوحة إلى شيء مليء بالملمس واللون والتفاصيل. إنه اتجاه التصميم الداخلي الذي يستبدله الناس بجدرانهم المميزة بسبب المرونة التي توفرها. بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بوضع الستائر على جدار أرق، فقد يساعد ذلك على كتم الصوت وإضافة القليل من العزل. يمكن لهذه الجدران الستارية أيضًا إخفاء بعض عناصر التصميم غير الجذابة، مثل اللوحة الكهربائية أو لوحة الحائط. أفضل ما في الأمر هو أن هذا الاتجاه يناسب كلاً من المستأجرين وأصحاب المنازل.
يمكنك أيضًا تعليق ستائرك خلف سريرك لتكون بمثابة لوح رأسي مزخرف، حتى لو لم يكن لديك نافذة هناك. احمل ستائرك إلى السقف لعمل مظلة فوق سريرك أو حوله لتتوافق مع صيحة غرفة النوم التي تعود لعقود من الزمن والتي عادت بقوة – أو قم بثنيها بطريقة غير معتادة لتكون بمثابة قطعة مميزة. يمكن أن يؤثر وضع ستائرك في مناطق مختلفة حول غرفتك على الحالة المزاجية، لكن عليك القيام بما هو أكثر من مجرد تعليقها في مكان جديد. يعتمد الجو الذي تريده في غرفتك على الأنسجة والمواد والألوان التي تختارها.
تعلم كيفية اختيار الألوان والمواد المناسبة لغرفة نومك
عندما يتعلق الأمر بالألوان، للحصول على مساحة أكثر استرخاءً، تعتبر ألوان البيج والبني والرمادي الناعمة خيارات مثالية. وفي الوقت نفسه، لإضفاء طابع دافئ وترحيبي على غرفتك، يمكنك اختيار درجات البني الأكثر جرأة قليلاً، بما في ذلك التيراكوتا والبيج العسلي. توفر الألوان الوردية الناعمة، مثل الورد المغبر والشمبانيا، عنصرًا رومانسيًا، بينما تخلق الألوان الخضراء الداكنة والأزرق مساحة مريحة تشبه العرين.
يعد المخمل والقطن المصقول من المواد الشائعة إذا كنت تبحث عن ستائر تساعد في إضفاء إحساس بالنعومة على المساحة وتغميق الغرفة وإضافة بعض العزل. يضيف سمكها أيضًا عنصرًا خافتًا للصوت، والمخمل هو أحد خيارات الستائر المناسبة للميزانية والتي تبدو أكثر تكلفة مما هي عليه بالفعل.
يضيف الكتان إحساسًا بالاسترخاء أو الشاطئ، بينما تعتبر الستائر المطوية أكثر تطورًا. على الرغم من أنك لا تريد تصميمًا جريئًا جدًا، إلا أن الستائر ذات النقوش الخفيفة يمكن أن تكون مناسبة في غرفة النوم، خاصة إذا كنت تريد إضافة طبقات من النقوش مع غطاء السرير والسجادة. لمساعدتك في اختيار الستائر المناسبة، يمكنك التعامل معها مثل الطلاء. تعرف على ما إذا كان بإمكانك الحصول على بضعة ياردات من المادة التي تفكر فيها وتعليقها في غرفة نومك حيث تفكر في وضع الستارة. ثم خذ وقتًا للنظر إليه في نقاط مختلفة خلال اليوم لترى كيف يبدو.