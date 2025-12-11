وداعًا أيها الهدال: بديل المدرسة القديمة الذي يمكنك تجربته بنفسك

تعتبر كرة التقبيل مشروعًا رائعًا لقضاء العطلات سواء كنت ترغب في تجربة شيء جديد بذوق قديم أو كنت تبحث عن أفكار لتزيين العطلات للمساحات الصغيرة. في هذه الأيام، يقوم الكثير من الأشخاص بصنع كرات التقبيل بمواد تم شراؤها من متاجر الحرف اليدوية، بما في ذلك رغوة الأزهار أو كرات الستايروفوم كقاعدة إلى جانب الشريط، ولقطات الزهور، والأسلاك، والغراء الساخن للحفاظ على كل شيء في مكانه. قد يستخدم بعض أصحاب الأعمال اليدوية أوراق الشجر البلاستيكية. ولكن إذا كنت تفضل تجربة بديل أكثر طبيعية وبأسعار معقولة وأقرب إلى الديكور الأصلي القديم، فقل وداعًا لمتجر الحرف اليدوية واتجه بدلاً من ذلك إلى حديقتك ومستلزمات البستنة. استخدم المساحات الخضراء الطازجة من الفناء والحديقة الخاصة بك، وخيوط السيزال القابلة للتحلل، وللمسة تقليدية حقًا، استخدم البطاطس كقاعدة لضمان أن كل شيء قادر على الذهاب إلى كومة السماد عند انتهاء العطلات. أيًا كانت الطريقة التي تختارها، يمكنك تزيين الغصن بأكواز الصنوبر أو مجموعات التوت من الشجيرات أو ثمر الورد أو غيرها من الفواكه طويلة الأمد.

لتوفير المساحات الخضراء للغصن، استخدم ما هو في متناول اليد. إذا قمت بشراء شجرة عيد الميلاد الحقيقية هذا العام، فيمكنك سرقة بعض الزركشة. أو قم بقص أطوال أي أوراق شجر دائمة الخضرة متوفرة في حديقتك. من الأمثلة الجيدة على النباتات الخضراء في الشتاء والتي يمكن استخدامها في هذا المشروع، سيقان أو فروع اللبلاب وخشب البقس والصنوبر والتنوب والأرز والشجيرات. تعمل هولي جيدًا بشكل خاص في هذا النوع من الأعمال اليدوية، والعديد من الأنواع تأتي مع مكافأة التوت الشتوي. يمكنك أيضًا تضمين نبات الهدال بين المساحات الخضراء لديك للحفاظ عليه كجزء من التقليد. إذا لم تتمكن من الوصول إلى الشجيرات أو الأشجار، يمكنك استخدام الأعشاب دائمة الخضرة مثل إكليل الجبل والخزامى كأوراق الشجر.