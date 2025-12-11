وداعًا أيها الهدال: بديل المدرسة القديمة الذي يمكنك تجربته بنفسك

لديك شجرتك، وأكاليلك، وتسوقك على وشك الانتهاء – ما الذي ينقصك سوى غصن من نبات الهدال لإضافة بعض الاحتفالية إلى عطلتك؟ ما لم تكن بالطبع مستعدًا لتوديع تلك العطلة الخضراء الطفيلية وتزيين القاعات ببديل ممتع يمكنك صنعه بنفسك من الفروع دائمة الخضرة. رحب بكرة التقبيل، وهي زخرفة قديمة يمكن أن تكون الإضافة المثالية لمنزلك في عيد الميلاد هذا العام. يُعرف أيضًا باسم غصن التقبيل، وهو أحد اتجاهات الديكور التي تعود إلى عقود مضت والتي تعيد الحنين إلى العطلات وتجعل الموسم مميزًا.
عندما نسمي هذه الزخرفة بالمدرسة القديمة، فإننا نعني المدرسة القديمة جدًا. يعود تاريخ تعليق الفروع المقدسة للاحتفال بالعطلات الشتوية إلى العصر الروماني على الأقل، وكانت الأغصان الكروية دائمة الخضرة (أو “كرات التقبيل”) موجودة منذ العصور الوسطى، عندما تم استخدامها كدليل على حسن النية. الآن بعد أن عرفت تاريخ بديل الهدال، هناك عدة طرق مختلفة يمكنك من خلالها صنع واحدة منها بنفسك، اعتمادًا على أنواع المواد التي تفضل استخدامها أو ببساطة ما لديك في متناول اليد. في جوهر الأمر، كل ما تحتاجه هو قلب إسفنجي مستدير واختيارك من الزخارف الملونة التي يمكنك لصقها بها لصنع كرة احتفالية مخصصة.
مواد لغصن التقبيل في المدرسة القديمة
تعتبر كرة التقبيل مشروعًا رائعًا لقضاء العطلات سواء كنت ترغب في تجربة شيء جديد بذوق قديم أو كنت تبحث عن أفكار لتزيين العطلات للمساحات الصغيرة. في هذه الأيام، يقوم الكثير من الأشخاص بصنع كرات التقبيل بمواد تم شراؤها من متاجر الحرف اليدوية، بما في ذلك رغوة الأزهار أو كرات الستايروفوم كقاعدة إلى جانب الشريط، ولقطات الزهور، والأسلاك، والغراء الساخن للحفاظ على كل شيء في مكانه. قد يستخدم بعض أصحاب الأعمال اليدوية أوراق الشجر البلاستيكية. ولكن إذا كنت تفضل تجربة بديل أكثر طبيعية وبأسعار معقولة وأقرب إلى الديكور الأصلي القديم، فقل وداعًا لمتجر الحرف اليدوية واتجه بدلاً من ذلك إلى حديقتك ومستلزمات البستنة. استخدم المساحات الخضراء الطازجة من الفناء والحديقة الخاصة بك، وخيوط السيزال القابلة للتحلل، وللمسة تقليدية حقًا، استخدم البطاطس كقاعدة لضمان أن كل شيء قادر على الذهاب إلى كومة السماد عند انتهاء العطلات. أيًا كانت الطريقة التي تختارها، يمكنك تزيين الغصن بأكواز الصنوبر أو مجموعات التوت من الشجيرات أو ثمر الورد أو غيرها من الفواكه طويلة الأمد.
لتوفير المساحات الخضراء للغصن، استخدم ما هو في متناول اليد. إذا قمت بشراء شجرة عيد الميلاد الحقيقية هذا العام، فيمكنك سرقة بعض الزركشة. أو قم بقص أطوال أي أوراق شجر دائمة الخضرة متوفرة في حديقتك. من الأمثلة الجيدة على النباتات الخضراء في الشتاء والتي يمكن استخدامها في هذا المشروع، سيقان أو فروع اللبلاب وخشب البقس والصنوبر والتنوب والأرز والشجيرات. تعمل هولي جيدًا بشكل خاص في هذا النوع من الأعمال اليدوية، والعديد من الأنواع تأتي مع مكافأة التوت الشتوي. يمكنك أيضًا تضمين نبات الهدال بين المساحات الخضراء لديك للحفاظ عليه كجزء من التقليد. إذا لم تتمكن من الوصول إلى الشجيرات أو الأشجار، يمكنك استخدام الأعشاب دائمة الخضرة مثل إكليل الجبل والخزامى كأوراق الشجر.
تجميع كرة تقبيل عيد الميلاد القديمة
إذا كنت تستخدم كرة الستايروفوم لتجربة مشروع DIY هذا، فقم بقطع مجموعة متنوعة من المساحات الخضراء بطول حوالي 3 بوصات. قم بتثبيت أو لصق حلقة من الشريط في الجزء العلوي من الكرة حتى تتمكن من تعليق الزخرفة النهائية. يمكنك أيضًا دفع بعض الأسلاك الزهرية عبر مركز الكرة أو حفر حفرة لتشغيل قطعة من الخيوط المعلقة. اصنع ثقوبًا في جميع أنحاء الكرة وأدخل سيقان أوراق الشجر في الثقوب. لتزيينها، أضف زخارف مثل أكواز الصنوبر أو شرائح البرتقال المجففة أو مجموعات التوت الشتوي إلى الكرة باستخدام الغراء الساخن أو الأسلاك أو قطع الزهور.
للحصول على بديل أكثر قديمة، تخطي الرغوة وبدلاً من ذلك اصنع أكاليل من نفس الحجم من أوراق الشجر. استخدم الفروع دائمة الخضرة لتشكيل أكاليل الزهور حتى تظل مرنة. قم بلف الفروع إلى دائرتين، واستخدم السلك أو السيزال لتثبيتها في مكانها، وكذلك لإرفاق الزخارف. هنا تكون مرونة الفروع مهمة – لإنشاء شكل كروي من الدائرتين، أدخل أحد أكاليل الزهور في الأخرى بشكل عمودي، مع عبورهما. قم بإرفاق الدائرتين في الأعلى وفي الأسفل لتثبيتهما في شكل الكرة الأرضية. نظرًا لأن هذا النوع من غصن التقبيل مجوف من الداخل، يمكنك اتباع التقليد وتعليق قطعة من الفاكهة في المنتصف. اربط حلقة من الشريط أو الخيوط في الأعلى، وقم بتعليقها في وضع استراتيجي لضمان الكثير من نقرات العطلة.