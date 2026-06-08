وداعًا لحمامات الطيور التقليدية: هناك اكتشاف من أمازون يساعد أيضًا في نمو نباتات الكروم

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إذا سبق لك أن قمت بوضع حوض استحمام أو وحدة تغذية للطيور في الخارج، ثم صدتك الطيور، فأنت لست وحدك. سواء كان الموقع مشمسًا جدًا أو لا توجد حماية كافية من الحيوانات المفترسة، فإن الطيور تتخطى الإعدادات سيئة التصميم لأسباب وجيهة. لتشجيع الطيور على استخدام بيت الطيور الجديد أو وحدة التغذية في حديقتك، عليك أن تنتبه إلى ما يحبونه ويحتاجون إليه، وهذا ليس هو نفسه بالنسبة لكل الطيور الموجودة في المنطقة. ستلفت انتباه الملقحات والطيور الطنانة والطيور المغردة الصغيرة عندما تقول وداعًا لحمامات الطيور التقليدية وتفكر في حمام الطيور المعدني YYWMWM مقاس 57 بوصة مع تعريشة من أمازون بدلاً من ذلك.
أحد الأسباب التي قد تجعل الطيور تتجاهل حمام الطيور الخرساني التقليدي الموجود في الفناء الأمامي لمنزلك هو أنه لا يوفر أي غطاء. يحتوي حمام الطيور المعدني هذا على وعاء صغير للمياه ودعامة رأسية لتسلق الزهور، لذلك عندما تقوم بإقرانه مع نبات سنوي مثالي للنمو على تعريشة، مثل الفاصوليا القرمزية أو أمجاد الصباح، فإنك توفر أكثر من مجرد مجثم فوري ومكان للتراجع. سوف تنجذب الطيور والنحل والفراشات واليعسوب إلى كل من الماء والزهور.
لماذا يعمل حمام الطيور والتعريشة بشكل أفضل مما يعتقده البعض
مع حمام الطيور المعدني YYWMWM مع تعريشة، يمكنك الاختيار من بين أربعة أشكال مختلفة، بما في ذلك تصميمات الطائر الطنان واليعسوب والفراشة والطيور الحمراء. مقابل 29.99 دولارًا، هذا ليس هيكلًا نباتيًا مناسبًا للمتسلقين الدائمين النشيطين مثل زهر العسل، والويستريا، وتسلق الكوبية، وكروم البوق. بدلًا من ذلك، من الأفضل أن تستخدمه كتعريشة للكروم السنوية. أي شيء بدءًا من الفاصوليا القرمزية (الصالحة للأكل والزينة) والفاصولياء والخيار والبازلاء الطويلة إلى أمجاد الصباح الزينة البحتة والبازلاء الحلوة سوف ينمو بسرعة ويجذب الملقحات.
بالنسبة للعديد من الملقحات، يعد الوعاء الصغير الضحل أفضل في الواقع من الحوض الكبير، ولكن إذا وضعته في الشمس المباشرة، فسوف ينتهي بك الأمر بمياه ساخنة ولكن بدون طيور. إن توجيه حمام الطيور هذا بحيث تظل الكرمة التي تزرعها تظليل ميزة الماء يساعدك على تجنب هذه المشكلة المحتملة تمامًا. بحلول الصيف، عندما تكون الأيام أكثر حرارة، ستكون الكروم السنوية طويلة بما يكفي لتوفير الظل والزهور للطيور والملقحات. نظرًا لأنك قد تجتذب الطيور والحشرات العطشى، يمكنك إضافة القليل من الحصى أو الحجارة المسطحة لتسهيل الوصول إلى المياه. إذا كنت تستخدم هذا كحمام موسمي للطيور والتعريشة من خلال زراعة الكروم السنوية وتخزينها بعيدًا خلال الشتاء، فيمكنك تجنب مشكلات الصدأ والمتانة.