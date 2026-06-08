وداعًا لحمامات الطيور التقليدية: هناك اكتشاف من أمازون يساعد أيضًا في نمو نباتات الكروم

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إذا سبق لك أن قمت بوضع حوض استحمام أو وحدة تغذية للطيور في الخارج، ثم صدتك الطيور، فأنت لست وحدك. سواء كان الموقع مشمسًا جدًا أو لا توجد حماية كافية من الحيوانات المفترسة، فإن الطيور تتخطى الإعدادات سيئة التصميم لأسباب وجيهة. لتشجيع الطيور على استخدام بيت الطيور الجديد أو وحدة التغذية في حديقتك، عليك أن تنتبه إلى ما يحبونه ويحتاجون إليه، وهذا ليس هو نفسه بالنسبة لكل الطيور الموجودة في المنطقة. ستلفت انتباه الملقحات والطيور الطنانة والطيور المغردة الصغيرة عندما تقول وداعًا لحمامات الطيور التقليدية وتفكر في حمام الطيور المعدني YYWMWM مقاس 57 بوصة مع تعريشة من أمازون بدلاً من ذلك.

أحد الأسباب التي قد تجعل الطيور تتجاهل حمام الطيور الخرساني التقليدي الموجود في الفناء الأمامي لمنزلك هو أنه لا يوفر أي غطاء. يحتوي حمام الطيور المعدني هذا على وعاء صغير للمياه ودعامة رأسية لتسلق الزهور، لذلك عندما تقوم بإقرانه مع نبات سنوي مثالي للنمو على تعريشة، مثل الفاصوليا القرمزية أو أمجاد الصباح، فإنك توفر أكثر من مجرد مجثم فوري ومكان للتراجع. سوف تنجذب الطيور والنحل والفراشات واليعسوب إلى كل من الماء والزهور.