وداعًا لخراطيم الحدائق التقليدية: هناك بديل خفيف الوزن من أمازون

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يعد تشابك خراطيم المياه جزءًا ضروريًا من البستنة، لكن التشابك والمواد الثقيلة يمكن أن تكون محبطة للغاية عند التعامل معها. وإذا كان مصدر المياه الخاص بك بعيدًا عن الحديقة، فقد تحتاج إلى خرطوم بطول 100 قدم، والذي يمكن أن يزن حوالي 20 رطلاً، اعتمادًا على المادة – مما يزيد من تعقيد إدارة أداة البستنة الأساسية هذه. ومع ذلك، قد يكون أحد الحلول الممكنة هو الحصول على خرطوم خفيف الوزن، مثل Teknor Apex Zero-G 100-Foot Garden Hose، المتوفر على Amazon مقابل 69.98 دولارًا.
يزن خرطوم Zero-G 8.4 رطلاً عندما يكون فارغًا، أي أقل من نصف ما يمكن أن يكون عليه خرطوم متساوٍ في الطول. يبلغ قطرها الخارجي ⅝ بوصة، ويمكنها التعامل مع ما يصل إلى 600 رطل لكل بوصة مربعة من ضغط الماء. إنه ليس خرطومًا قابلاً للتوسيع؛ لا يتوسع أو يتراجع. ميزتها الرئيسية هي أنها خفيفة الوزن ومرنة.
حتى كتابة هذه السطور، حصل Zero-G على تقييم إجمالي قدره 4.2 نجمة من أصل خمسة، من أكثر من 9140 تقييمًا. أعطى واحد وسبعون بالمائة من المراجعين الخرطوم خمس نجوم، بينما أعطاه 11٪ أربعة نجوم، ليصبح المجموع 82٪. ومع ذلك، بالنسبة لـ 14% من مراجعي أمازون، حصل Zero-G على نجمة أو نجمتين. بالإضافة إلى طول 100 قدم، يتوفر خرطوم Zero-G أيضًا بحجمين آخرين: 25 قدمًا و50 قدمًا.
من يستفيد أكثر من خرطوم خفيف الوزن؟
من المرجح أن يستفيد أي شخص يجد صعوبة في رفع خرطوم عادي أو حمله أو سحبه أو فكه في موضعه من استخدام خرطوم خفيف الوزن. بالنسبة لكبار السن من البستانيين، على وجه الخصوص، من المهم العثور على خرطوم يسهل التحكم فيه، لأن هذا يسمح لهم بمواصلة العمل في الهواء الطلق في أي عمر. وبالمثل، فإن التصميم خفيف الوزن من شأنه أن يسهل على الأطفال المساعدة في مهام البستنة أيضًا.
بالإضافة إلى وزن Zero-G البالغ طوله 100 قدم وأقل من 9 أرطال، فهو مصمم أيضًا ليكون مرنًا للتنقل، حتى في الطقس البارد. يقول Teknor Apex أن الخرطوم يمكن أن يعمل في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 35 درجة فهرنهايت. لذا، إذا كنت تعيش في كاليفورنيا، أو هاواي، أو الجزء الجنوبي من الولايات المتحدة، فيجب أن يعمل هذا الخرطوم طوال العام. (اطلع على أفضل أنواع الخراطيم التي يمكن استخدامها في طقس الشتاء البارد.)
حتى مع خرطوم خفيف الوزن، يبلغ طوله 100 قدم، من المحتمل أن يجد المستخدم أنه من الأسهل سحب الخرطوم من مصدر المياه إلى هدفه، وعند القيام بذلك، قم بسحبه عبر الأسطح المختلفة، بما في ذلك الأسطح الخشنة مثل الخرسانة أو المناظر الطبيعية غير المستوية. بالنسبة لمثل هذه المعاملة، يدعي العملاء السعداء بخراطيمهم التي تنعدم فيها الجاذبية أن منتجهم قد نجا. على سبيل المثال، قال أحد المراجعين إنهم “قاموا بسحبه (الجاذبية الصفرية) عبر الفناء، وعلى الرصف، ومن خلال سياج سلكي…” ولكن بعد ست سنوات، لم يواجهوا “أي تسرب”.
بعض الاعتبارات الأخرى حول خرطوم Zero-G
يتميز تصميم Zero-G بسترة من الألياف المنسوجة من الخارج، ونواة داخلية من Tru-Flex™، والتي تهدف إلى منع الالتواء. يُشير المنتج إلى أنه “مقاوم للالتواء”، وليس “خالي من الالتواء”، وهو ما يميز بعض العملاء في مراجعتهم. في مراجعة الخمس نجوم المذكورة سابقًا، على سبيل المثال، أوضح المستخدم أنه للتخفيف من الالتواء، والذي يقولون إنه يمكن أن يحدث، قم بتشغيل الماء (الضغط) أولاً.
فيما يتعلق بموضوع الربط، هناك أكثر من 500 مراجعة من العملاء تشير إلى ذلك، نصفها تقريبًا من تقييمات الخمس نجوم، وربعها من تقييمات نجمة واحدة. تقول إحدى هذه المراجعات ذات النجمة الواحدة أن Zero-G يحتاج إلى تمديده بشكل مستقيم قدر الإمكان أولاً لتجنب الالتواء، وأن نتيجة عدم القيام بذلك هي “فك جميع الطيات بطول 100 قدم”. شارك عميل آخر تجربته المماثلة: “إنه يلتوي باستمرار وأنا أعود باستمرار لمسافة 100 قدم لإصلاحه.”
أحد الموضوعات الشائعة الأخرى لأي خرطوم حديقة هو التسريبات بالطبع. على الرغم من أن أحد المراجعين السابقين قال إنهم لم يروا أي تسربات بعد ست سنوات من الاستخدام، إلا أنه لم يبلغ جميع عملاء Zero-G عن نفس الشيء. ما يقرب من 600 مراجعة من العملاء تشير إلى الموضوع، وحوالي 15% منها عبارة عن تقييمات خمس نجوم؛ الأغلبية من التقييمات بنجمة واحدة (ما يقرب من 60٪). قال أحد المراجعين أنهم اكتشفوا تسربًا بعد أقل من أسبوع؛ على وجه التحديد، حيث يتصل الخرطوم بالحنفية، بينما كان جانب الرشاش “جيدًا”.
أبلغ مراجع آخر ذو نجمة واحدة عن تسرب حنفية بعد شهرين، لكنه قال أيضًا إنهم أحبوا Zero-G وسيحاولون تجربته مرة أخرى: “التسرب بالقرب من الحنفية، لذلك لم يتم التعامل معه بشكل سيء (القيادة فوقه، والقطع باستخدام جزازة العشب، وما إلى ذلك). لقد أحببته بما يكفي لشراء واحدة ثانية. سأرى ما سيحدث لذلك.”