وداعًا لخراطيم الحدائق التقليدية: هناك بديل خفيف الوزن من أمازون

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

يعد تشابك خراطيم المياه جزءًا ضروريًا من البستنة، لكن التشابك والمواد الثقيلة يمكن أن تكون محبطة للغاية عند التعامل معها. وإذا كان مصدر المياه الخاص بك بعيدًا عن الحديقة، فقد تحتاج إلى خرطوم بطول 100 قدم، والذي يمكن أن يزن حوالي 20 رطلاً، اعتمادًا على المادة – مما يزيد من تعقيد إدارة أداة البستنة الأساسية هذه. ومع ذلك، قد يكون أحد الحلول الممكنة هو الحصول على خرطوم خفيف الوزن، مثل Teknor Apex Zero-G 100-Foot Garden Hose، المتوفر على Amazon مقابل 69.98 دولارًا.

يزن خرطوم Zero-G 8.4 رطلاً عندما يكون فارغًا، أي أقل من نصف ما يمكن أن يكون عليه خرطوم متساوٍ في الطول. يبلغ قطرها الخارجي ⅝ بوصة، ويمكنها التعامل مع ما يصل إلى 600 رطل لكل بوصة مربعة من ضغط الماء. إنه ليس خرطومًا قابلاً للتوسيع؛ لا يتوسع أو يتراجع. ميزتها الرئيسية هي أنها خفيفة الوزن ومرنة.

حتى كتابة هذه السطور، حصل Zero-G على تقييم إجمالي قدره 4.2 نجمة من أصل خمسة، من أكثر من 9140 تقييمًا. أعطى واحد وسبعون بالمائة من المراجعين الخرطوم خمس نجوم، بينما أعطاه 11٪ أربعة نجوم، ليصبح المجموع 82٪. ومع ذلك، بالنسبة لـ 14% من مراجعي أمازون، حصل Zero-G على نجمة أو نجمتين. بالإضافة إلى طول 100 قدم، يتوفر خرطوم Zero-G أيضًا بحجمين آخرين: 25 قدمًا و50 قدمًا.