وداعًا لستائر الدش المملة: الطريقة الإبداعية لإضافة طراز بوهو شيك إلى حمامك

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إن تزيين منزلك بأسلوب بوهيمي ليس مهمة صعبة للغاية – فهو جمالي متنوع بشكل لا يصدق ويتدفق بحرية، ولكن هناك أشياء معينة لا يبدو أنها مناسبة. الأنماط الأنيقة والحديثة هي نقيض هذا المظهر الذي يقدر الملمس والشخصية والنمط، وغالبًا ما يكون للعناصر النفعية مثل ستائر الدش تأثير مؤسف يتمثل في تفكيك التصميم المريح الذي عملت بجد لتنسيقه. في حين أن هناك دائمًا خيار البحث في الإنترنت عن خيار بنمط بوهيمي ملفت للنظر، إلا أن لدينا حل أفضل: المكرامية.
على حد علمنا، فإن أول استخدامات للمكرامية جاءت من الشرق الأوسط في القرن الثالث عشر. يستخدم النساجون هذه التقنية لإنشاء تفاصيل وأهداب أنيقة على طول حواف المناشف والملابس، ومع توسع التجارة، انتشرت المكرامية ببطء ولكن بثبات أيضًا. في الوقت الحاضر، يرتبط بشكل شائع باتجاهات السبعينيات، ولكن إلهامه العالمي وملمسه الطبيعي ومظهره المصنوع يدويًا يجعله سمة مميزة لتصميم بوهو الأنيق. منذ ذلك الحين، أصبحت جزءًا من كل شيء بدءًا من فن الجدران وحتى أغطية الوسائد، لكننا معجبون شخصيًا بجلب تقنية النسيج هذه إلى الحمام.
بدلاً من الاكتفاء بستارة حمام بلاستيكية مملة، فكر في التسوق للحصول على لمسات مكرامية أو صنع ستارة خاصة بك لإضفاء المزيد من الاهتمام على القماش العادي. يمكن أن تساعد هذه الجرعة الإضافية من الملمس في منح حمامك إحساسًا طبيعيًا ومريحًا دون التضحية بالوظائف، وفي كثير من الحالات، تكون هذه المبادلة ميسورة التكلفة ويمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في المظهر العام لمساحتك.
كيف تضع يديك على ستارة دش مكرامية
إذا كنت مستعدًا لترقية حمامك باستخدام ستارة مكرامية، فلديك خياران: الشراء أو DIY. الشراء، بالطبع، هو الأسهل، ولكن سيكون لديك مرونة أقل عندما يتعلق الأمر بالمظهر النهائي. خذ بعين الاعتبار خيارات مثل ستارة الدش Amazerbath Boho Farmhouse للحصول على إضافة رقيقة من الملمس بسعر معقول، أو ابحث عن الحرفيين على Etsy للحصول على تصميمات أكثر تعقيدًا مصنوعة يدويًا.
لا يوجد أيضًا سبب للاقتصار على ستارة مكرامية مخصصة للاستحمام. طالما أنك تحمي المادة من التعرض المستمر للرطوبة بمساعدة البطانة، يمكنك أيضًا التفكير في استخدام ستارة باب مكرامية ذات حجم مخصص أو ستارة تكافؤ فوق ستارة الدش الموجودة لديك. قم بتوصيل الحلقات الموجودة أعلى الستارة بخطافات ستارة الدش، مع التأكد من توزيع المادة بشكل متساوٍ، وسوف يفتح الجزء العلوي ويغلق مع الستارة الأكبر الموجودة أسفله. فقط تذكر أن تغسل يدويًا وتجفف مكرميتك بالهواء عند الحاجة لتجنب إتلاف العقد الحساسة.
DIYing أصعب قليلاً. على الرغم من أن إنشاء التصميمات البسيطة ليس أمرًا صعبًا بشكل خاص، إلا أن المكرامية هي حرفة تتطلب وقتًا وجهدًا للتعلم. من الأفضل للمبتدئين البدء بمشروع سهل مثل شماعة نباتات قابلة للتعديل يمكنك صنعها بنفسك، لكن مع بعض التدريب، يصبح التكافؤ المعقود البسيط في نطاق الإمكانية بالتأكيد. ابحث عن النمط الذي تفضله عبر الإنترنت، واستثمر في مادة جيدة، مثل سلك NOANTA Natural Macrame، وابدأ العمل. كما هو الحال مع أي مشروع لفنون الألياف، من المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يكتمل، لكنها عملية مريحة وهواية رائعة إذا كنت بحاجة إلى منفذ إبداعي.
كيفية تصميم ستارة الحمام المكرامية
يعد الحصول على ستارة مكرامية مجرد خطوة أولى لتحقيق الحمام البوهيمي الأنيق الذي تحلم به – الآن عليك تصميمه. لحسن الحظ، هذا ليس تحديا كبيرا. نظرًا لأن المكرامية غالبًا ما تكون مصنوعة من سلك طبيعي محايد، فيمكنها أن تتناغم بشكل جيد مع مجموعة واسعة من الأنماط والألوان والمواد الأخرى.
للحصول على مظهر متناسق، جرب لمسات أخرى مستوحاة من المكرمية في الحمام، مثل الشماعات النباتية والسجاد والمناشف المزينة بالشرابات المذكورة أعلاه؛ تعتبر مناشف اليد التركية العضوية من DEMMEX اختيارًا رائعًا. يعد وضع طبقات من المطبوعات والمواد المختلفة طريقة رائعة أيضًا، خاصة إذا كنت ترغب في الحصول على بعض الألوان. تعتبر الأنماط المستوحاة عالميًا مثل السجاد الفارسي وبلاط البحر الأبيض المتوسط رفيقة طبيعية، وعندما يتم دمجها في مكان واحد، يمكن أن تساعد في خلق مظهر انتقائي يجوب العالم.
أما بالنسبة للمواد الأخرى حول الحمام، فاعتمد على ما تقدمه الطبيعة. بدلًا من اختيار اللمسات البلاستيكية أو المعدنية المصقولة، التزم بالخشب أو الخيزران أو النحاس العتيق أو البرونز المطلي بالزيت. سوف يساعدون في خلق شعور أكثر راحة وتدفئة المساحة التي غالبًا ما يتم تجهيزها بالبلاط الأبيض والبورسلين. تعد المساحات الخضراء إضافة رائعة أيضًا، ومع وجود العديد من النباتات المنزلية المحبة للرطوبة والمثالية لحمامك، فلن تواجه نقصًا في الخيارات أثناء رحلتك إلى مركز حديقتك المحلي.