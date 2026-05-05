وداعًا لسياج الخصوصية: إليك سياجًا دائم الخضرة لينمو بدلاً من ذلك

يمتلك أصحاب المنازل خيارات عندما يبحثون عن الخصوصية حول ممتلكاتهم. أسوار الخصوصية تقوم بالمهمة، ولكنها قد تبدو أكثر برودة وأكثر إزعاجًا مما ينبغي. يمكن أن تكون التحوطات الحية خيارًا أكثر ودية وبالتأكيد أكثر جمالًا، وواحدة من أفضل التحوطات التي يمكنك زراعتها للخصوصية في حديقتك هي Euonymus. يقدم جنس Euonymus المكون من 150 عضوًا نباتات على شكل غطاء أرضي وكروم وشجيرات تشكل تحوطات جذابة. تأتي أشكال شجيرة Euonymus في أصناف متساقطة الأوراق ودائمة الخضرة. سترغب في اختيار نبات دائم الخضرة للتحوط بشأن الخصوصية.

تم الاستشهاد بأصناف Euonymus المتعددة بألوان وتنوعات أوراق الشجر الخضراء والذهبية والبيضاء على أنها مناسبة تمامًا لتكون بمثابة تحوطات. وتشمل هذه الأنواع Euonymus japonicus ‘Jean Hugues’ وEuonymus Fortunei Emerald ‘n’ Gold وEuonymus Fortunei ‘Emerald Gaiety’ وEuonymus japonicus ‘Ovatus Aureus’ وEuonymus japonicus ‘Kathy’ وEuonymus japonicus ‘Green Spire’. الخيار المغري الذي ربما ينبغي عليك استبعاده هو Euonymus alatus، المعروف باسم الشجيرة المحترقة، والذي يُصنف على أنه غازي في عدة ولايات. Euonymus هو أحد التحوطات التي تنمو بسرعة ويعتبر نباتًا قويًا وقويًا. كما أنها مقاومة للحريق 11، وتتحمل الجفاف، ومن بين التحوطات منخفضة الصيانة التي يمكنك زراعتها في حديقتك.