وداعًا لفوضى الحمام: هذه الحيلة الذكية من ايكيا تحافظ على نظافة المناشف وتنظيمها

إذا كان لديك مناشف محشوة في كل درج وخزانة في حمامك وليس لديك أي فكرة عن كيفية منعها من التحول إلى كومة فوضوية في اللحظة التي تحتاج فيها إلى سحب واحدة منها، فقد يكون الوقت قد حان للتفكير خارج الصندوق. هناك حل بسيط ومثالي للحفاظ على المناشف نظيفة ومرتبة، ويمكن العثور عليه في ايكيا. لكن ليس في ممر الحمام – بدلاً من ذلك، توجه إلى قسم المطبخ وأمسك برف ورق الخبز.

الفكرة تأتي من منشئ Instagram @bysandradiy. بدلاً من وضع المناشف في الخزانة أو الدرج، استخدمت رف ورق الخبز الأسود القابل للطي SVARTABBORRE، والذي يبلغ سعره 14.99 دولارًا فقط. قام المبدع بوضع الرف على الحائط وملأه بالمناشف المطوية بدلاً من أوراق الخبز. بعد ذلك، أضافت خطافين SKOGSVIKEN باللون الأسود إلى الجزء السفلي من الحامل لتعليق الفرش أو الليفة. يعد هذا DIY مثاليًا للمساحات الضيقة لأنه على الرغم من أن الرف يعمل كرف حمام صغير، إلا أنه يمكن طيه على الحائط لتوفير المساحة عندما لا يكون قيد الاستخدام.

عادةً ما يكون هذا الرف مخصصًا لتنظيم أوراق الخبز. يمكن استخدامه لتبريد البسكويت عند خروجه من الفرن، أو لإبقاء صينية الخبز بعيدًا عن المنضدة أثناء الانتهاء من الدفعة الثانية. بالنسبة لمعظم العائلات، هذه ليست أداة مطبخ يومية، لذلك يجب تخزينها بعيدًا بين جلسات الخبز. ولهذا السبب، فهي تتمتع بالقدرة على الطي بشكل أنيق لتكوين هيكل مسطح. ولكن بالنسبة لأغراضنا، فإن هذا الجانب القابل للطي مثالي.