وداعًا لفوضى الحمام: هذه الحيلة الذكية من ايكيا تحافظ على نظافة المناشف وتنظيمها

إذا كان لديك مناشف محشوة في كل درج وخزانة في حمامك وليس لديك أي فكرة عن كيفية منعها من التحول إلى كومة فوضوية في اللحظة التي تحتاج فيها إلى سحب واحدة منها، فقد يكون الوقت قد حان للتفكير خارج الصندوق. هناك حل بسيط ومثالي للحفاظ على المناشف نظيفة ومرتبة، ويمكن العثور عليه في ايكيا. لكن ليس في ممر الحمام – بدلاً من ذلك، توجه إلى قسم المطبخ وأمسك برف ورق الخبز.
الفكرة تأتي من منشئ Instagram @bysandradiy. بدلاً من وضع المناشف في الخزانة أو الدرج، استخدمت رف ورق الخبز الأسود القابل للطي SVARTABBORRE، والذي يبلغ سعره 14.99 دولارًا فقط. قام المبدع بوضع الرف على الحائط وملأه بالمناشف المطوية بدلاً من أوراق الخبز. بعد ذلك، أضافت خطافين SKOGSVIKEN باللون الأسود إلى الجزء السفلي من الحامل لتعليق الفرش أو الليفة. يعد هذا DIY مثاليًا للمساحات الضيقة لأنه على الرغم من أن الرف يعمل كرف حمام صغير، إلا أنه يمكن طيه على الحائط لتوفير المساحة عندما لا يكون قيد الاستخدام.
عادةً ما يكون هذا الرف مخصصًا لتنظيم أوراق الخبز. يمكن استخدامه لتبريد البسكويت عند خروجه من الفرن، أو لإبقاء صينية الخبز بعيدًا عن المنضدة أثناء الانتهاء من الدفعة الثانية. بالنسبة لمعظم العائلات، هذه ليست أداة مطبخ يومية، لذلك يجب تخزينها بعيدًا بين جلسات الخبز. ولهذا السبب، فهي تتمتع بالقدرة على الطي بشكل أنيق لتكوين هيكل مسطح. ولكن بالنسبة لأغراضنا، فإن هذا الجانب القابل للطي مثالي.
كيفية إعداد رف الملاءات كحامل للمناشف
تم تصميم SVARTABBORRE ليتم وضعه على المنضدة. ولذلك، فإن حامل صينية الخبز لا يأتي مع ملحقات يمكن وضعها على الحائط. ليس من الواضح كيف تمكن العقل الأصلي وراء هذه الفكرة من وضع الرف هناك، ولكن هناك بعض الخيارات. أولاً، ابتكر بعض المتحمسين للخبز من ذوي الخبرة التقنية نماذج ثلاثية الأبعاد لتركيبات الحائط لهذه الأغراض. إذا لم تتمكن من الوصول إلى طابعة ثلاثية الأبعاد، فسيتعين عليك استخدام طريقة أخرى، ولكن هناك بعض الحلول الأخرى السهلة والبسيطة. يمكنك وضع أربعة خطافات مثقوبة على الحائط ووضع الحامل عليها باستخدام القضيبين الموجودين في الجزء الخلفي من الهيكل.
بمجرد تثبيته بشكل آمن على الحائط، املأ الرف بالمناشف. يبلغ حجم الرفوف 10 بوصات × 9 بوصات، لذا فهي مثالية لمناشف الحمام المطوية بشكل أنيق. إذا كنت تفضل أن تجعل حمامك يبدو وكأنه منتجع صحي عن طريق لفها، فلا يزال بإمكانك استخدام هذه الطريقة طالما أن لفاتك ليست سميكة جدًا. كرر هذه الخطوة مع جميع “الرفوف” العلوية الثلاثة واترك الرف السفلي فارغًا. من هذا الرف السفلي، يمكنك تعليق المناشف التي تستخدمها حاليًا. أضف بعض الخطافات التي يتم تعليقها فوق الباب إلى الشريط السفلي لتعليق الأدوات مثل الليفة وفرش التنظيف، أو استخدمها للمناشف الصغيرة لوجهك أو يديك أو شعرك.
هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تكييف هذا DIY لحل مشاكلك. على سبيل المثال، يمكن استخدام الرف لتعليق الملابس على الشماعات حتى تجف. يمكن استخدامه أيضًا في خزانة ملابس لتخزين ملاءات السرير، أو في مطبخ صغير كرف مناشف عملي.