وداعًا لفوضى النظارات الشمسية، جرب هذا بنفسك باستخدام أداة مطبخ شجرة الدولار

النظارات الشمسية تحمي أعيننا من الشمس والأضواء الساطعة. ومع ذلك، فإن الطريقة التي تستخدم بها نظارتك وتخزنها يمكن أن تؤدي إلى تآكل نظارتك المفضلة بشكل أسرع مما تدرك. تخزين النظارات الشمسية بشكل غير مناسب، سواء تركناها مستلقية على طاولة أو داخل أدراج مكتظة، يمكن أن يؤدي إلى خدوش أو إطارات مكسورة. إذا كنت ترغب في تقليل الفوضى البصرية مع الحفاظ على نظاراتك الشمسية منظمة، فابتعد عن أماكن التخزين المغلقة والمزدحمة واستخدم رف تبريد معدني، مثل رفوف التبريد المعدنية من Cooking Concepts التي يمكنك العثور عليها في Dollar Tree.
إذا لم يعد لديك مساحة تخزين مخصصة للنظارات الشمسية، فإن الرفوف المعلقة هي إحدى الطرق المثالية والأنيقة لعرض نظارتك الواقية، لأنها تزيد من المساحة الرأسية مع إبقائها في متناول اليد. مع عدد قليل من الأدوات والديكور الاختياري للذوق الشخصي، يمكن تحويل المطبخ الأساسي الذي تبلغ قيمته 1.25 دولارًا إلى طريقة عملية وبأسعار معقولة لتنظيم وعرض النظارات الشمسية الخاصة بك.
اصنع بنفسك رف نظارات شمسية من شجرة الدولار
سيكون من الأفضل استخدام رف التبريد Dollar Tree أفقيًا لإتاحة مساحة أكبر لتخزين النظارات الشمسية. إذا وجدت مادة الرف بسيطة جدًا، يمكنك إضافة ديكورات حرفية مثل الزهور الصناعية، والتي يمكنك لصقها على طول الحواف باستخدام مسدس الغراء. وبدلاً من ذلك، يمكنك إضافة لمسة من رذاذ الطلاء إلى مشروعك الذي تصنعه بنفسك للحصول على لمسة من الألوان أو لمطابقة أكثر سلاسة لجدران منزلك.
ومن الحكمة أيضًا أن تفكر في المكان الذي تعرض فيه رف النظارات الشمسية الخاص بك – ضعه في مكان آمن من أشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة القصوى. بمجرد العثور على المكان المثالي، قم بتثبيت حامل النظارات الشمسية الخاص بك باستخدام خطافات الحائط – سواء كانت خطافات الحائط المسمارية أو اللاصقة، طالما أنها متباعدة بشكل متساوٍ في كل زاوية علوية من الحامل. يجب أن يعرض رف النظارات الشمسية Dollar Tree DIY المصنوع حديثًا ما يصل إلى ثمانية أزواج من النظارات في كل صف بشكل مريح دون التسبب في أي خدوش أو أضرار.