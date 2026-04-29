وداعًا للسجاد التقليدي: هناك حل ميسور التكلفة يمكن لأي شخص أن يصنعه بنفسك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

إذا كانت هناك مساحة في منزلك يمكن أن تستفيد حقًا من سجادة جميلة وكبيرة، فربما كنت تجوب المتاجر وتبحث عبر الإنترنت عن حل يمكنك تحمل تكلفته. ليس سرًا أن سجاد المنطقة يمكن أن يكون باهظ الثمن، خاصة إذا كنت تحب المظهر الجمالي لشيء مثل سجادة الشطرنج الجميلة. بينما يمكنك التفكير في صنع سجادة مضفرة من الأغطية القديمة أو القمصان، هناك طريقة ذكية أخرى للحفاظ على ميزانيتك تحت السيطرة وهي أن تقول وداعًا لفكرة السجادة التقليدية وأن تصنع بنفسك حلاً أنيقًا وبأسعار معقولة باستخدام عينات سجادة غير مكلفة أو حتى مجانية. تم إنشاؤها بواسطة DIYer Brittni الشهير من Paper & Stitch، إنها طريقة رائعة للحصول على براعة بميزانية محدودة.

يتبع هذا نفس المبادئ التي تتبعها تلك الألحفة المرقعة الرائعة التي يصنعها الناس من قصاصات بسيطة من القماش. مع هذه الأشياء، ما بدأ كضرورة لصنع أغطية سرير دافئة من أي شيء كان في متناول اليد تحول إلى صناعة كاملة من عشاق الخياطة المتحمسين. يمكنك اتباع هذا المثال والقيام برحلة إلى متجر الديكور الداخلي المحلي أو متجر السجاد ومعرفة ما إذا كان لديهم عينات يمكنك شراؤها. ستجد عادةً هذه الأسعار في أي مكان من 2 دولار إلى 10 دولارات، خاصة إذا كنت تراقب المبيعات. لخفض التكاليف، حاول العثور على عينات أكبر – يمكن أن تتراوح من 6 بوصات إلى أكثر من قدم. على سبيل المثال، يبلغ حجم عينات بوتري بارن 18 × 18 بوصة، ويتم التخلص منها بشكل روتيني.

يقدم بعض تجار التجزئة للسجاد والبسط أيضًا مجموعة صغيرة من العينات المجانية التي يمكنك جمعها حتى يتوفر لديك ما يكفي لصنع سجادة كاملة. حاول الحصول على عينات بنفس الحجم والسماكة، بحيث يكون التأثير الإجمالي موحدًا إلى حد ما. ستحتاج فقط إلى مجموعة صغيرة من المستلزمات الأخرى، بما في ذلك إبرة تنجيد وخيط قوي إلى حد ما بلون محايد ومقص حاد وزجاجة من لاصق Aleene’s Stop Fraying.