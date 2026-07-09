وداعًا للشوايات الضخمة: اكتشف أمازون الذي يوفر المساحة ويتضاعف كطاولة

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وجود شواية في الفناء الخلفي أمر رائع. وجود طاولة أمر رائع أيضًا. ومع ذلك، تكمن المشكلة في إيجاد مساحة لكليهما، خاصة إذا كانت المساحة في الفناء الخلفي أو الفناء أو المنطقة الخارجية لديك قليلة بالفعل. بالتأكيد، إذا حاولت، قد تتمكن من الضغط على كليهما، لكن ذلك قد يجعل المساحة مزدحمة، وليست مريحة. ومع ذلك، لا داعي للقلق، حيث قد تكون طاولة الشواء المركبة هي الحل. أحد الخيارات هو Amazon’s OutVue Fire Pit المزود بشوايتين. إنها قطعة خارجية 3 في 1 تعمل كحفرة نار للحطب، وشواية شواء، وطاولة معدنية مستديرة عندما لا تكون النار قيد الاستخدام.

تأتي حفرة النار أيضًا بأحجام 36 بوصة و42 بوصة و47 بوصة. وهذا يجعل من السهل جدًا اختيار شيء يناسب مساحتك الخارجية. أما بالنسبة للبناء، فإن حفرة النار مصنوعة من الحديد مع طلاء مسحوق لمقاومة الصدأ. يتضمن تصميمها أيضًا شبكتين دوارتين يمكن تعديل ارتفاعهما، ويمكن تغطيتهما لتحويل كل شيء إلى طاولة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي حفرة النار على أنماط مفتوحة على الجوانب تسمح لضوء النار بالوميض من خلالها، بالإضافة إلى فتحات تهوية تحافظ على تدفق الهواء قويًا حتى تحترق النار جيدًا.

يبدو المشترون سعداء به أيضًا. تشير المراجعات باستمرار إلى أن عملية التجميع واضحة وأن القطعة تبدو صلبة بمجرد تجميعها. ومع ذلك، قد لا تكون حفرة النار هذه من OutVue مناسبة تمامًا لكل مساحة. لذا، تأكد من الاطلاع على بعض الأفكار الأخرى لمحطات الشواء الخارجية أيضًا – بدءًا من شوايات الجزيرة المدمجة وحتى صواني التسخين على العجلات – قبل إجراء عملية الشراء.